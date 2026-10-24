99% डिस्काउंट के पीछे छिपा है साइबर फ्रॉड! नकली वेबसाइट की करें पहचान

कई बार इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते समय कई सारे शॉपिंग ऑफर नजर आते हैं. लेकिन क्या इन ऑफर पर भरोसा कर लेना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं. क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहें शॉपिंग ऑफर सही ही हो. ऐसे में फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है. इस दौरान कई कंपनियां ग्राहकों को शॉानदार छूट और ऑफर देती है.

इन ऑफर्स को देखकर कई लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यही भरोसा आपके लिए भारी पड़ सकता है? क्योंकि फेस्टिव सीजन के दौरान साइबर ठग लोगों को बड़े शॉपिंग ब्रांड्स के नाम पर फर्जी ऑफर और वेबसाइट्स की मदद से चूना लगाते हैं. इसलिए अगर आप भी इन ऑफर्स पर भरोसा कर लेते हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं.

90 से 99 प्रतिशत तक की छूट

दरअसल, ऑनलाइन स्कैम को लेकर ही लोगों को सावधान किया जा रहा है. अहम बात ये है कि साइबर ठग बड़े-बड़े ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों का सेल के नाम पर ऐसे विज्ञापन दिखाते हैं, जिससे लोग उसे सच मानकर भरोसा कर लेते हैं. वहीं ठग लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए 90 से 99 प्रतिशत तक की छूट का लालच देते हैं, ताकि लोग उनपर भरोसा कर ले.

Popular shopping brands के नाम पर दिखने वाला हर festive offer genuine नहीं होता https://t.co/IkmjfTNqDl — CyberDost I4C (@Cyberdost) October 21, 2026

डिस्काउंट देखकर तुरंत न करें भरोसा

ठग लोगों को अपने झांसे में फंसाने के लिए महंगे सामान को बेहद कम कीमत में बेचने का दावा करते हैं. जैसे महंगे फोन, घरेलू सामान, ब्रांडेड कपड़ों पर 90 से 99 प्रतिशत तक की छूट दिखाते हैं. जब कोई व्यक्ति इस तरह के ऑफर देखता है तो वो सोचता है कि जल्दी से ऑर्डर कर दें, ताकि सस्ते में सामान मिल जाएं. लेकिन यही कदम उनके लिए भारी पड़ सकता है. इसलिए अगर आपको इस तरह के ऑफर दिखाई देते हैं तो किसी भी डील पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले ही उसकी आधिकारिक वेबसाइट को चेक करें.

जानने वाली बात ये है कि फर्जी वेबसाइट को ऐसे तैयार किया जा सकता है, जिसे देखने के बाद वे बिल्कुल फेमस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह दिखाई दें. ठग कंपनी के लोगो, सेल से जुड़ी जानकारी का उपयोग करके आपको शिकार बना सकते हैं. इसलिए पहले आपको वेबसाइट का लिंक और उसका डोमेन अच्छे से चेक करना चाहिए. इसलिए कभी अनजान लिंक पर क्लिक करके खरीदारी करने की न सोचें. अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिख रहे किसी भी लिंक पर भरोसा करके शॉपिंग करने की सोचेंगे तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है.

1200 में iPhone मिलें तो न करें भरोसा

अगर आपको सोशल मीडिया पर 1200 रुपये में iPhone या दूसरे महंगे फोन के दावे नजर आ रहे हैं तो गलती से भी उसपर भरोसा न करें. पहले तो आप उस ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ऑफर चेक करें. केवल ब्रांड का लोगो देखकर ये न मान लें कि आपको 1200 रुपये में महंगे फोन खरीदने का मौका मिल रहा है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने फर्जी लिंक पर क्लिक कर दिया और उसके पैसे कट जाए तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए?

अगर बैंक से पैसे कट जाए तो क्या करें?

अगर आपने फेस्टिव सेल में किसी ऑफर को देखकर क्लिक कर दिया और आपके पैसे कट गए हैं तो अब आपको जल्द से जल्द इसकी जानकारी अपने बैंक को देनी होगी. इसके साथ ही आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके शिकायत करें. वहीं आपको अपने आप वेबसाइट का URL, ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी संभालकर रखनी है. ये शिकायत के दौरान सबूत के तौर पर आपके काम आ सकती है.

अगले 3 महीने तक कई ट्रेनें रद्द, क्रिसमस-न्यू ईयर यात्रा पर अपडेट