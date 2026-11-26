अगर आपने भी अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगवा रखे हैं या लगवाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. सरकार रूफटॉप सोलर सिस्टम को लेकर कुछ बड़े बदलाव करने वाली है. नए प्रस्ताव में 10 किलोवाट से ज्यादा क्षमता वाले सोलर सिस्टम के साथ बैटरी लगाना जरूरी बोला गया है. यानी अब सिर्फ बिजली बनाने के लिए सोलर पैनल लगवाना काफी नहीं होगा, बल्कि दिन में पैदा होने वाली एक्स्ट्रा बिजली को स्टोर करने की व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है.

हालांकि, अभी ये सिर्फ सरकार का प्रस्ताव है. बिजली मंत्रालय ने Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules, 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है और इस पर पक्षों से सुझाव भी मांगे हैं. प्रस्ताव के मुताबिक, नए नियम 1 अप्रैल 2028 से लागू किए जा सकते हैं.

सोलर सिस्टम पर क्या होगा नया नियम?

बिजली मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक, SERC ये तय कर सकेंगे कि कितनी क्षमता से बड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम के साथ बैटरी लगाना जरूरी होगा. अगर किसी राज्य का आयोग अलग से कोई लिमिट नहीं तय करता है तो 10 KW से ज्यादा क्षमता वाले सोलर सिस्टम पर ये नियम लागू होगा.

बैटरी में सोलर सिस्टम से एक दिन में पैदा होने वाली टोटल बिजली का कम से कम 20 फीसदी हिस्सा स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए. यानी अगर आपका सोलर सिस्टम दिनभर में 100 यूनिट बिजली बनाता है, तो प्रस्ताव में बोला गया है कि बैटरी में कम से कम 20 यूनिट बिजली स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए. अगर ऐसा नियम लागू होता है तो दिन में पैदा होने वाली एक्स्ट्रा बिजली को शाम और रात के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा.

किसपर लगेगा नेट मीटरिंग चार्ज?

सरकार ने सिर्फ बैटरी लगाने का ही प्रस्ताव नहीं दिया है, बल्कि नेट मीटरिंग के नियमों में भी बदलाव की बात की है. अभी नेट मीटरिंग में सोलर पैनल से बनी एक्स्ट्रा बिजली को बिजली ग्रिड में भेजा जाता है. जरूरत पड़ने पर लोग इसी ग्रिड से बिजली लेते हैं. फिर बिल की कैलकुलेशन इस्तेमाल की गई और ग्रिड में भेजी गई बिजली के अंतर के बेसिस पर होता है.

नए प्रस्ताव में राज्य बिजली नियामक आयोग एक फिक्स लिमिट के बाद नेट मीटरिंग पर चार्ज लगा सकेंगे. हालांकि, आयोग की ओर से तय की गई क्षमता सीमा तक नेट मीटरिंग पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. यानी छोटे सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं को इस प्रस्ताव से राहत मिल सकती है, जबकि बड़े सिस्टम लगाने वालों का खर्च बढ़ सकता है.

सरकार क्या करना चाहती है?

सरकार का कहना है कि रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ता दिन में अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली बनाकर ग्रिड में भेज देते हैं. इसके बाद शाम या रात में जब सोलर पैनल बिजली नहीं बनाते तो ग्रिड से बिजली लेते हैं. इससे बिजली कंपनियों को ग्रिड और बिजली नेटवर्क को संभालने का खर्च उठाना पड़ता है. बैटरी लगाने से दिन में पैदा हुई एक्स्ट्रा बिजली को बाद में इस्तेमाल किया जा सकेगा. इससे शाम के समय महंगी बिजली खरीदने और ग्रिड पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है.

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