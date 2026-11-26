आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसके घर का बिजली बिल का खर्च कम हो जाए. इसके लिए लोग अपने घर में सोलर पैनल लगवा रहे हैं. अगर आप सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो क्या आप इस बारे में जानते हैं कि सोलर पैनल से बनने वाली बिजली का पूरा हिसाब रखने के लिए एक दूसरा मीटर लगवाया जाता है, जिसे सोलर नेट मीटर कहते हैं. ऐसे में जानते हैं नेट मीटर का काम क्या होता है और साथ ही इसकी कीमत कितनी है?

सोलर नेट मीटर क्या होता है?

अगर बात करें सोलर नेट मीटर की तो यह एक खास तरह का बिजली मीटर है. यह घर में बिजली के इस्तेमाल और बिजली की सप्लाई दोनों का हिसाब रखता है. मान लीजिए, दिन के समय सोलर पैनल अगर घर की जरूरत से भी ज्यादा बिजली बना रहा है तो घर में इस्तेमाल होने के बाद जो बिजली बची हुई है तो वह सरकारी बिजली ग्रिड में चली जाएगी.

वहीं जब धूप कम हो या फिर रात के समय सोलर पैनल पर्याप्त बिजली नहीं बनाएंगे तो आपको ग्रिड से बिजली लेनी पड़ेगी. नेट मीटर इन दोनों का रिकॉर्ड रखता है. ग्रिड से ली गई बिजली को इंपोर्ट और ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त बिजली को एक्सपोर्ट कहा जाता है. इसी हिसाब से बिजली कंपनी और अपने लागू नियमों के आधार पर आपका बिजली बिल तैयार करती है. ऐसे में अब जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी होती है?

नेट मीटर की कीमत कितनी है?

जानकारी के मुताबिक, भारत में सोलर नेट मीटर की अनुमानित कीमत 2000 से 10,000 रुपये तक हो सकती है. सिंगल फेज बायडायरेक्शनल मीटर की कीमत लगभग 2 से 5 हजार रुपये और थ्री फेज मीटर की कीमत 5 से 10 हजार रुपये तक बताई गई है.

हां, लेकिन जानने वाली बात यह है कि मीटर की कीमत के अलावा, इंस्टॉलेशन, वायरिंग, टेस्टिंग और DISCOM की विभागीय फीस भी लग सकती है. इसलिए जब भी सोलर पैनल लगवाएं तो सभी खर्चों की जानकारी जरूर रखें.

नेट मीटर लगवाने का फायदा जानें

नेट मीटर लगवाने के फायदे की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपके घर पर लगा सोलर पैनल जरूरत से ज्यादा बिजली बन रहा है तो आप उसे बिजली ग्रिड में भेज सकते हैं. फिर जब आपको बिजली की जरूरत होगी तो आप ग्रिड से बिजली ले सकते हैं. नेट मीटर दोनों का ही हिसाब-किताब रखता है.

वहीं बिजली कंपनी भी इसी के आधार पर आपका बिजली का बिल बनाती हैं. इससे बिजली बिल को काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है. हां, लेकिन यह जानना जरूरी है कि कितनी बिजली का एडजस्टमेंट मिलेगा, यह अलग-अलग राज्य के नियमों पर निर्भर करता है.

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