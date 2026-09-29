Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपटना, पाटलिपुत्र और रक्सौल रूट की ट्रेनों का बढ़ा समय, रेलवे का फैसला

पटना, पाटलिपुत्र और रक्सौल रूट की ट्रेनों का बढ़ा समय, रेलवे का फैसला

त्योहारों के दौरान रेलवे स्पेशन ट्रेनों को तय की गई अवधि में चलाता है, लेकिन अब कुछ स्पेशल ट्रेनों का संचालन तय अवधि के बाद भी जारी रहेगा. जानिए कौन-कौन सी ट्रेन की सेवा बढ़ाई गई.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Sep 2026 05:53 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पटना-इस्लामपुर स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर 2026 तक उपलब्ध।

कल सितंबर महीने का आखिरी दिन है, फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत होगी. इस महीने में दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे बड़े त्योहार हैं और इसके बाद नवंबर के महीने में दीवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार आएंगे. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से अपने घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और हर साल इस दौरान ट्रेन में ही नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म पर भी पैरा रखने की जगह नहीं मिलती है. इसलिए रेलवे हर साल ही कुछ स्पेशल ट्रेनों को तय अवधि के लिए चलाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग त्योहार मनाने अपने घर जा सके. 

बता दें कि इस साल भी रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को चलाया है. सबसे खास बात तो यह है कि पहले से चल रही कुछ स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है. रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, जिन स्पेशल ट्रेनों को तय अवधि के लिए चलाया गया था, अब उनका संचालन तय अवधि के बाद भी जारी रहेगा. अब जानते हैं कि कौन-कौन सी ट्रेनों का संचालन तय अविध के बाद भी जारी रहेगा?

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
सबका रिफंड आ गया, आपका क्यों नहीं? सहारा क्लेम में देरी की वजह जानें
सबका रिफंड आ गया, आपका क्यों नहीं? सहारा क्लेम में देरी की वजह जानें
यूटिलिटी
रेलवे पर बड़ी खबर, असली ID न होने पर लगेगा भारी जुर्माना, 1 अक्टूबर से चेकिंग
रेलवे पर बड़ी खबर, असली ID न होने पर लगेगा भारी जुर्माना, 1 अक्टूबर से चेकिंग
यूटिलिटी
CNG पंप पर स्कैम, गैस भराते वक्त ध्यान इधर उधर गया तो होगा नुकसान
CNG पंप पर स्कैम, गैस भराते वक्त ध्यान इधर उधर गया तो होगा नुकसान
यूटिलिटी
सेकेंड हैंड सोलर पैनल खरीदना कितना सही? पहले जान लें फायदे और नुकसान
सेकेंड हैंड सोलर पैनल खरीदना कितना सही? पहले जान लें फायदे और नुकसान

पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल की बढ़ी अवधि

ट्रेन नंबर 03216/03215 पाटलिपुत्र जंक्शन और पूर्णिया कोर्ट के बीच चलने वाली ट्रेन की सेवा को आगे बढ़ाया गया है. ट्रेन नंबर 03216 पाटलिपुत्र से पूर्णिया कोर्ट जाने वाली ट्रेन को हफ्ते में 5 दिन चलाया जाएगा. इस ट्रेन का संचालन बुधवार और शनिवार को नहीं होगा. ध्यान रखें, पहले इस ट्रेन की सेवा 16 अक्टूबर 2026 तक तय थी, लेकिन अब इसे 18 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक चलाया जाएगा.

इसके अलावा ट्रेन नंबर 03125 पूर्णिया कोर्ट से पाटलिपुत्र जाने वाली ट्रेन भी हफ्ते में 5 दिन चलाई जाएगी, लेकिन इसका संचालन गुरुवार और रविवार को नहीं होगा. इस ट्रेन की सेवा पहले 17 अक्टूबर 2026 थी, लेकिन अब यह ट्रेन 1 दिसंबर 2026 तक चलेगी. 

रक्सौल-नरकटियागंज ट्रेन कब तक चलेगी

ट्रेन नंबर 05543/05544 रक्सौल-नरकटियागंज-रक्सौल स्पेशल की सेवा को भी आगे बढ़ाया गया है. ट्रेन नंबर 05543 रक्सौल जंक्शन से नरकटियागंज जंक्शन जाने वाली ट्रेन हर गुरुवार और शनिवार को चलाई जाएगी. पहले इस ट्रेन की सेवा 26 सिंतबर तक थी,लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 तक कर दिया है. वहीं ट्रेन नंबर 05544 नरकटियागंज से रक्सौल जाने वाली ट्रेन को भी गुरुवार और शनिवार चलाया जाएगा. इसे भी बढ़ाकर 1 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 तक कर दिया है.

पटना-इस्लामपुर स्पेशल ट्रेन 

ट्रेन नंबर 03297/03298 पटना जंक्शन और इस्लामपुर के बीच चलने वाली इस ट्रेन के संचालन को भी बढ़ाया गया है. ट्रेन नंबर 03297 पटना से इस्लामपुर जाने वाली इस ट्रेन को हफ्ते में हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलाया जाएगा. इस ट्रेन की सेवा पहले 29 सितंबर 2026 तक ही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर से 29 नवंबर 2026 कर दिया है.

वहीं ट्रेन नंबर 03298 इस्लामपुर से पटना जाने वाली इस ट्रेन को हर बुधवार, शुक्रवार और सोमवार को चलाया जाएगा. पहले इस ट्रेन की सेवा 30 सितंबर 2026 तक ही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 कर दिया गया. 

रेल यात्री ध्यान दें

त्योहार के समय स्पेशल ट्रेनों की टिकट भी जल्दी भर जाती है, इसलिए समय रहते ही टिकट बुक कर लें और केवल जाने की टिकट ही बुक न करें, बल्कि वापसी की भी टिकट सही समय पर बुक कर लें. इसके साथ ही स्टेशन पर काफी भीड़ हो सकती है तो आप समय से पहले पहुंचे और अपने सामान और छोटे बच्चों का खास ध्यान रखें. 

1 अक्टूबर के बाद बिना eKYC कितना महंगा मिलेगा सिलेंडर? रिफिल के नए नियम समझें

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Festival Special Trains Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
सबका रिफंड आ गया, आपका क्यों नहीं? सहारा क्लेम में देरी की वजह जानें
सबका रिफंड आ गया, आपका क्यों नहीं? सहारा क्लेम में देरी की वजह जानें
यूटिलिटी
रेलवे पर बड़ी खबर, असली ID न होने पर लगेगा भारी जुर्माना, 1 अक्टूबर से चेकिंग
रेलवे पर बड़ी खबर, असली ID न होने पर लगेगा भारी जुर्माना, 1 अक्टूबर से चेकिंग
यूटिलिटी
CNG पंप पर स्कैम, गैस भराते वक्त ध्यान इधर उधर गया तो होगा नुकसान
CNG पंप पर स्कैम, गैस भराते वक्त ध्यान इधर उधर गया तो होगा नुकसान
यूटिलिटी
सेकेंड हैंड सोलर पैनल खरीदना कितना सही? पहले जान लें फायदे और नुकसान
सेकेंड हैंड सोलर पैनल खरीदना कितना सही? पहले जान लें फायदे और नुकसान
Advertisement

वीडियोज

AI SILVER CONNECTION: सोना तो बस नाम का है! असली खेल चांदी में, AI से जुड़ा बड़ा राज |ABPLIVE
Man Atisundar:😱Radhya के खिलाफ हुआ परिवार और Pratham! Antara का खौफनाक प्लान हुआ कामयाब! #sbs
Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
ECL Season 3: Elvish Yadav और Fukra Insaan ने एक-दूसरे की जमकर तारीफ की, दिखा भाईचारा
Panchayat 5: Raghubir Yadav ने दिया बड़ा Update, Anshuman Jha संग सुनाए कई मजेदार किस्से
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक, अखिलेश ने बनाई दूरी? राहुल के करीबी ने बताई वजह
इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक, अखिलेश ने बनाई दूरी? राहुल के करीबी ने बताई वजह
महाराष्ट्र
मुंबई में CJP के कार्यकर्ताओं का विरोध, लोगों ने बोलने नहीं दिया
मुंबई में CJP के कार्यकर्ताओं का विरोध, लोगों ने बोलने नहीं दिया
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
आईपीएल 2026
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
2025 तक IPL खेलने वाला 38 वर्षीय गेंदबाज बनेगा CSK का बॉलिंग कोच! रिपोर्ट
इंडिया
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
गृह मंत्रालय के दो अधिकारियों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, FCRA से जुड़ा है केस
बिहार
'ज्ञानेश कुमार ने…', SIR पर उठ रहे सवालों पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान
'ज्ञानेश कुमार ने…', SIR पर उठ रहे सवालों पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
'ये गांव बिकाऊ है', महाराष्ट्र के इस गांव में लोगों ने क्यों लगाए पोस्टर? जानें वजह
ट्रेंडिंग
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
जब बीच सड़क आराम करने बैठा शेरों का झुंड, लोगों की थम गईं सांसें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget