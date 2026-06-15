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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIndian Railways: क्या 4 साल का बच्चा ट्रेन में 'मुफ्त' कर सकता है सफर? जानें भारतीय रेलवे में इसे लेकर नियम

Indian Railways: क्या 4 साल का बच्चा ट्रेन में 'मुफ्त' कर सकता है सफर? जानें भारतीय रेलवे में इसे लेकर नियम

Indian Railways child ticket rules: सफर के दौरान बच्चों का आयु प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र) साथ लेकर चलें ताकि अगर जरूरत पड़ने पर टीटीई मांगे, तो आप इसे दिखा सके.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 15 Jun 2026 08:43 AM (IST)
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  • 5 साल से कम उम्र बच्चों का टिकट वैकल्पिक है.
  • बिना अलग बर्थ 4 साल तक के बच्चे मुफ्त सफर करेंगे.
  • 5-12 साल के बच्चों को आधा या पूरा किराया लगता है.
  • बच्चों की उम्र प्रमाण-पत्र साथ रखना अनिवार्य है.

Indian Railways: भारतीय रेलवे देश के किसी भी आम नागरिक के जीवन का एक अहम हिस्सा है. इससे हर दिन लगभग 2 करोड़ यात्री सफर करते हैं. इसमें सफर के लिए टिकट लेना जरूरी है.

अकसर परिवार के साथ सफर करते वक्त यह सवाल उठता है कि क्या 4 साल के बच्चे के लिए अलग से टिकट लेना होगा? या वह अपने परिवार के दूसरों सदस्यों के साथ बिना किसी टिकट के सफर कर सकता है? आइए जानते हैं कि रेलवे में इसे लेकर क्या नियम है?

क्या है बच्चों के लिए सीट बुकिंग के नियम?

भारतीय रेलवे के नियम अनुसार, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट खरीदना और बर्थ बुक करना यात्रियों की मर्जी पर निर्भर है. ऐसे में 4 साल का बच्चा मुफ्त में सफर कर सकता है, बशर्ते उसके लिए कोई अलग बर्थ बुक न की गई हो. ऐसे बच्चों को अपने माता-पिता या अभिभावकों के साथ बिना टिकट सफर करने की इजाजत होती है.

रेलवे के नियम मुताबिक, अगर आपका बच्चा आपकी गोद में या आपके साथ सीट शेयर कर सफर करता है, तो उसके लिए अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप किसी लंबे सफर पर हैं और आप एक आरामदायक यात्रा चाहते हैं, तो आप बेशक 4 साल के बच्चे के लिए अलग से सीट या बर्थ बुक करा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पूरा किराया देना होगा. 

5-12 साल के बच्चों के लिए नियम

इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए रेलवे दो विकल्प देता है- अगर आप बच्चे के लिए अलग सीट नहीं लेते हैं, तो टिकट बुक कराते वक्त 'NOSB' (No Seath Berth) का विकल्प चुन सकते हैं. इसमें आपको आधा किराया देना होगा. अगर आपको बच्चे के लिए अलग से कन्फर्म बर्थ या सीट चाहिए, तो इसके लिए पूरा किराया भी देना होगा

हमेशा साथ रखें ये डॉक्यूमेंट

सफर के दौरान बच्चे का सही आयु प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, अपने पास जरूर रखें ताकि टीटीई के मांगे जाने पर आप इसे दिखा सके. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Utility News Indian Railways Rules INDIAN RAILWAYS
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