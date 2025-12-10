सिर्फ ये महिलाएं ले सकती हैं लखपति दीदी योजना में फायदा, जानें कैसे करना होता है आवेदन

Lakhpati Didi Yojana: भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं और लखपति दीदी योजना उन्हीं में से एक है. इसे 2023 में लॉन्च किया गया था और इसका मकसद महिलाओं को अपना काम शुरू करने, कमाई बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है. इस स्कीम में शामिल महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन मिलता है.

जिससे वह चाहे तो नया बिजनेस शुरू कर सकती हैं या पुराने बिजनेस को बड़ा कर सकती हैं. खास बात यह है कि योजना सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी क्षमता के बावजूद सही सपोर्ट न मिलने के चलते आगे नहीं बढ़ पातीं. इस योजना ने कई महिलाओं की कमाई बढ़ाई है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया है. जान लें कैसे किया जा सकता योजना में आवेदन.

किन महिलाओं को मिलता है फायदा ?

लखपति दीदी योजना का फायदा केवल उन महिलाओं को मिलता है जो 18 से 50 वर्ष की उम्र के बीच हैं और स्वयं सहायता समूह यानी SHG से जुड़ी हुई हैं. यह योजना सीधे उन महिलाओं को टार्गेट करती है जो छोटे गांवों, कस्बों या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं. SHG से जुड़ने के बाद उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाती है. जिससे वह सिलाई, पायराप्रिंटिंग, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, हैंडीक्राफ्ट जैसे काम सीखकर आय बढ़ा सकें.

यह भी पढ़ें: कैसे पता करें कि आपके इलाके का क्या है डिजिपिन, इससे क्या होता है फायदा?

स्किल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद महिलाएं अपना बिजनेस प्लान तैयार करती हैं और इसी आधार पर उन्हें 5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज वाला लोन मिलता है. इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आधार, पैन, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और फोटो जैसे बेसिक दस्तावेज जरूरी होते हैं.

आवेदन के लिए क्या है प्रोसेस?

इस योजना में आवेदन की प्रोसेस आसान है. सबसे पहले महिला को किसी मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा. SHG से जुड़ने के बाद स्किल ट्रेनिंग पूरी करनी होती है. जिससे महिला अपने बिजनेस को समझ सके और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो सके. इसके बाद महिला को अपना बिजनेस प्लान बनाना होता है. जिसमें यह बताया जाता है कि लोन का इस्तेमाल किस काम में होगा और उससे आय कैसे बढ़ेगी.

यह भी पढ़ें: अब घर बैठे आधार में बदल सकेंगे ये चीज, कोई डाॅक्यूमेंट नहीं करना होगा जमा

आवेदन ऑनलाइन भी हो सकता है. इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर फॉर्म भरना होता है. अगर कोई ऑफलाइन आवेदन करना चाहे तो SHG कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग या नजदीकी बैंक में फॉर्म और डॉक्यूमेंट जमा कर सकती है. डॉक्यूमेंट पूरे होने पर आवेदन आगे बढ़ा दिया जाता है और मंजूरी मिलने पर लोन जारी कर दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: नई कार लेने का प्लान है? ये स्मार्ट टिप्स आपकी जेब हल्की होने से बचा लेंगे