अब घर बैठे आधार में बदल सकेंगे ये चीज, कोई डाॅक्यूमेंट नहीं करना होगा जमा

Aadhaar Update Rules: देश में रहने के लिए बहुत से दस्तावेजों की जरूरत होती है. जिनकी जरूरत आए दिन आपको कहीं ना कहीं पड़ ही जाती है. इन दस्तावेजों में आधार कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज है. स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने से लेकर तक एड्रेस, बैंकिंग, सरकारी योजनाएं हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. यही वजह है कि इसमें अपडेट होने वाली हर सुविधा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालती है.

कई बार लोगों को आधार में अलग-अलग चीजें अपडेट करवानी पड़ती हैं. लेकिन कुछ अपडेट के लिए पहले सिर्फ आधार सेंटर ही जाना पड़ता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है आप घर बैठे भी चीजें अपडेट कर सकते हैं. आपको पहले की तरह लाइन लगाकर फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा और न ही उसके साथ कोई और दस्तावेज जमा करने होंगे.

मोबाइल नंबर अपडेट में हुआ बदलाव

आधार में लिंक मोबाइल नंबर आपके बहुत काम आता है. ज्यादातर सर्विसेज में OTP ही पहचान साबित करता है. अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है या पुराना बंद हो गया है. तो बैंकिंग से लेकर वेरिफिकेशन तक सब अटक जाता है. लोग कई बार सिर्फ नंबर बदलवाने के लिए घंटों सेंटर में खड़े रहते हैं. UIDAI की नई सुविधा इसी झंझट को खत्म करने के लिए तैयार की गई है. जिससे नंबर अपडेट करना उतना ही आसान हो जितना किसी ऐप में प्रोफाइल बदलना.

यह भी पढ़ें: नई कार लेने का प्लान है? ये स्मार्ट टिप्स आपकी जेब हल्की होने से बचा लेंगे

अब घर से ही मिनटों में अपडेट

पहले नंबर बदलवाने के लिए सेंटर जाना जरूरी था. फॉर्म, टोकन, इंतजार और फीस. अब यह पूरा चक्कर खत्म. नई ऑनलाइन प्रोसेस में OTP वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर आधार ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन. सिस्टम आपके चेहरे को रिकॉर्ड से मैच करेगा और अपडेट की परमिशन देगा. इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं और कोई सेंटर नहीं. पूरी प्रोसेस घर बैठे पूरी हो जाएगी. यह बदलाव खासतौर पर सीनियर सिटीजंस और दूर-दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत है. क्योंकि अब उन्हें बार-बार सेंटर नहीं जाना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: यूलिप में हर साल कितना जमा करें पैसा कि न देना पड़े टैक्स, जानें कितनी होती है लिमिट?

इस ऐप का होगा इस्तेमाल

इस सुविधा को इस्तेमाल करने के लिए बस आधार का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें. एंड्राइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन यूजर एप्पल ऐप स्टोर से आधार ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर चेंज करने की प्रोसेस घर बैठे ही पूरी कर पाएंगे.

यह भी पढ़ें: आपके एरिया में हो रही बिजली चोरी तो ऐसे करें शिकायत, इनाम देगी यह सरकार