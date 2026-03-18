दिल्ली से जाने वाली ये ट्रेनें इतने दिन कैंसिल रहेंगी, सफर से पहले चेक कर लें लिस्ट

Delhi Train Cancelled: अगर आप दिल्ली से ट्रेन पकड़ने का प्लान बना रहे हैं. तो निकलने से पहले एक बार अपडेट जरूर देख लें. इन दिनों रेलवे की तरफ से कुछ रूट्स पर काम चल रहा है. जिसकी वजह से कई ट्रेनों का शेड्यूल बिगड़ गया है. रोज लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. ऐसे में थोड़ी सी जानकारी भी आपकी बड़ी परेशानी बचा सकती है.

इस बार नॉर्दर्न रेलवे ने ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए करीब 9 घंटे 40 मिनट के दो पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लेने का फैसला किया है. इसी के चलते कई ट्रेनों को कुछ दिनों के लिए कैंसिल करना पड़ा है. अगर आपका सफर इन दिनों में है. तो बिना चेक किए स्टेशन पहुंचना भारी पड़ सकता है. इसलिए पहले लिस्ट देख लें और फिर ही सफर की प्लानिंग करें.

इस रूट की ट्रेनें कैंसिल

दिल्ली और दिल्ली शाहदरा जंक्शन के बीच बड़ा काम चल रहा है. जिसका असर अब ट्रेन यात्रियों पर दिखने लगा है. पुराने पुल नंबर 249 को हटाकर नया पुल बनाया जा रहा है. इसके लिए रेलवे ने ब्लॉक लिया है. इस दौरान पटरियों को काटने और दोबारा जोड़ने का काम किया जा रहा है. इसी वजह से कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है.

कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है. तो कुछ को देरी से चलाया जाएगा. ऐसे में अगर आप इस रूट से सफर करने वाले हैं. तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. वरना परेशानी हो सकती है.

17 मार्च को कैंसिल रहेंगी यह ट्रेनें

ट्रेन नंबर 64082 नई दिल्ली–पालवल 17 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64051 पालवल–दिल्ली 17 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64029 दिल्ली–शामली–सहारनपुर 17 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64028 सहारनपुर–शामली–दिल्ली 17 मार्च को कैंसिल रहेगी.

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18 मार्च को कैंसिल रहेंगी यह ट्रेनें

ट्रेन नंबर 54308 दिल्ली–मुरादाबाद 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64091 दिल्ली–शामली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64090 शामली–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64020 शामली–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 74021 दिल्ली–शामली–सहारनपुर 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 74024 सहारनपुर–शामली–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64437 गाजियाबाद जंक्शन–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64402 दिल्ली–साहिबाबाद 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64411 साहिबाबाद–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64408 दिल्ली–गाजियाबाद जंक्शन 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64417 गाजियाबाद जंक्शन–नई दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64414 दिल्ली–गाजियाबाद जंक्शन 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64423 गाजियाबाद जंक्शन–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64025 दिल्ली–शामली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64024 शामली–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64439 गाजियाबाद जंक्शन–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64406 दिल्ली–गाजियाबाद जंक्शन 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

इन ट्रेनों के रूट में हुआ बदलाव

ट्रेन नंबर 64023 दिल्ली–शामली–सहारनपुर, 18 मार्च को यह ट्रेन शामली से चलेगी और दिल्ली से शामली तक कैंसिल रहेगी

ट्रेन नंबर 64152 दिल्ली–अलीगढ़ 18 मार्च यह ट्रेन अब गाजियाबाद जंक्शन से चलेग और दिल्ली से गाजियाबाद तक कैंसिल रहेगी

ट्रेन नंबर 64104 दिल्ली–डनकौर 18 मार्च यह ट्रेन गाजियाबाद जंक्शन से चलेगी दिल्ली से गाजियाबाद तक ट्रेन कैंसिल रहेगी

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