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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली से जाने वाली ये ट्रेनें इतने दिन कैंसिल रहेंगी, सफर से पहले चेक कर लें लिस्ट

दिल्ली से जाने वाली ये ट्रेनें इतने दिन कैंसिल रहेंगी, सफर से पहले चेक कर लें लिस्ट

Delhi Train Cancelled: दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनें कुछ दिनों तक रहेंगी कैंसिल. सफर से पहले स्टेटस जरूर चेक करें. वरना स्टेशन पहुंचकर हो सकती है परेशानी

By : नीलेश ओझा | Updated at : 18 Mar 2026 07:00 AM (IST)
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Delhi Train Cancelled: अगर आप दिल्ली से ट्रेन पकड़ने का प्लान बना रहे हैं. तो निकलने से पहले एक बार अपडेट जरूर देख लें. इन दिनों रेलवे की तरफ से कुछ रूट्स पर काम चल रहा है. जिसकी वजह से कई ट्रेनों का शेड्यूल बिगड़ गया है. रोज लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. ऐसे में थोड़ी सी जानकारी भी आपकी बड़ी परेशानी बचा सकती है.

इस बार नॉर्दर्न रेलवे ने ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए करीब 9 घंटे 40 मिनट के दो पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लेने का फैसला किया है. इसी के चलते कई ट्रेनों को कुछ दिनों के लिए कैंसिल करना पड़ा है. अगर आपका सफर इन दिनों में है. तो बिना चेक किए स्टेशन पहुंचना भारी पड़ सकता है. इसलिए पहले लिस्ट देख लें और फिर ही सफर की प्लानिंग करें.

इस रूट की ट्रेनें कैंसिल

दिल्ली और दिल्ली शाहदरा जंक्शन के बीच बड़ा काम चल रहा है. जिसका असर अब ट्रेन यात्रियों पर दिखने लगा है. पुराने पुल नंबर 249 को हटाकर नया पुल बनाया जा रहा है. इसके लिए रेलवे ने ब्लॉक लिया है. इस दौरान पटरियों को काटने और दोबारा जोड़ने का काम किया जा रहा है. इसी वजह से कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है.

कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है. तो कुछ को देरी से चलाया जाएगा. ऐसे में अगर आप इस रूट से सफर करने वाले हैं. तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. वरना परेशानी हो सकती है.

17 मार्च को कैंसिल रहेंगी यह ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 64082 नई दिल्ली–पालवल 17 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64051 पालवल–दिल्ली 17 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64029 दिल्ली–शामली–सहारनपुर 17 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64028 सहारनपुर–शामली–दिल्ली 17 मार्च को कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: इंफ्रारेड कुकटॉप खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

18 मार्च को कैंसिल रहेंगी यह ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 54308 दिल्ली–मुरादाबाद 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64091 दिल्ली–शामली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64090 शामली–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64020 शामली–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 74021 दिल्ली–शामली–सहारनपुर 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 74024 सहारनपुर–शामली–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64437 गाजियाबाद जंक्शन–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64402 दिल्ली–साहिबाबाद 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64411 साहिबाबाद–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64408 दिल्ली–गाजियाबाद जंक्शन 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64417 गाजियाबाद जंक्शन–नई दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64414 दिल्ली–गाजियाबाद जंक्शन 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64423 गाजियाबाद जंक्शन–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64025 दिल्ली–शामली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64024 शामली–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64439 गाजियाबाद जंक्शन–दिल्ली 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 64406 दिल्ली–गाजियाबाद जंक्शन 18 मार्च को कैंसिल रहेगी.

इन ट्रेनों के रूट में हुआ बदलाव

  • ट्रेन नंबर 64023 दिल्ली–शामली–सहारनपुर, 18 मार्च को यह ट्रेन शामली से चलेगी और दिल्ली से शामली तक कैंसिल रहेगी
  • ट्रेन नंबर 64152 दिल्ली–अलीगढ़ 18 मार्च यह ट्रेन अब गाजियाबाद जंक्शन से चलेग और दिल्ली से गाजियाबाद तक कैंसिल रहेगी
  • ट्रेन नंबर 64104 दिल्ली–डनकौर 18 मार्च यह ट्रेन गाजियाबाद जंक्शन से चलेगी दिल्ली से गाजियाबाद तक ट्रेन कैंसिल रहेगी

यह भी पढ़ें: AC सर्विस करवाने से पहले ये 3 चीजें चेक कराना है जरूरी, तभी मिल पाएगी अच्छी कूलिंग

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Mar 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Train News Railways News Utility News
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