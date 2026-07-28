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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank of Baroda: डाटा लीक से परेशान ना हों Bank Of Baroda के ग्राहक, बस रखें इन बातों का ध्यान

Bank of Baroda: डाटा लीक से परेशान ना हों Bank Of Baroda के ग्राहक, बस रखें इन बातों का ध्यान

Bank of Baroda Data Leak: बैंक ऑफ बड़ोदा में यदि आपका खाता है तो आप फिलहाल डाटा लीक की वजह से काफी तनाव में होंगे. लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, महज कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 28 Jul 2026 06:29 PM (IST)
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Bank of Baroda Data Leak: बीते दिन जैसी ही खबरें आईं कि सरकारी बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा का डाटा करीब 1 TB डाटा लीक हो गया है. जिसके बाद से ही कस्टमर्स के बीच में काफी हड़कंप मच गया है. बैंक से लेकर इसके ग्राहक तक सभी लोग काफी परेशान हो गए हैं. हालांकि बैंक की तरफ से बताया गया है कि कस्टमर्स से जुड़ा कोई डाटा लीक नहीं हुआ है. लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में ग्राहकों का परेशान होना लाजिमी है.

लेकिन ग्राहकों को परेशान होने की जगह पर कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए. जिससे कि वो किसी भी धोखाधड़ी का शिकार ना हों.

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इन बातों का ध्यान रखें ग्राहक
यदि आपका खाता भी बैंक ऑफ बड़ोदा में है, तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान इस समय में रखने की जरूरत है. जैसे:

अनजान कॉल्स से रहें सावधान
अगर आपके पास BOB के नाम से कोई भी अनजान नंबर से कॉल आता है या मैसेज- ईमेल आता है तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है. खासतौर से तब जब कोई आपसे बैंक से सबंधित या खाते से संबंधित जरूरी जानकारी मांगता है तो उस पर विश्वास ना करें और सही जानकारी तो बिलकुल भी ना दें.

ट्रांजैक्शन पर रखें नजर
इस समय में आपको अपने खाते पर नजर रखना सबसे जरूरी है. अपने बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड और UPI ट्रांजैक्शन को नियमित रूप से चेक करें. हो सके तो अलर्ट भी एक्टिवेट कर लें, जिससे आपको आगे जाकर कोई परेशानी ना हो.

पर्सनल जानकारी ना करें शेयर
अगर आपके पास कोई OTP आता है तो उसे इग्नोर कर दें. किसी को भी अपना पासवर्ड, PIN या CVV ना दें. इसके अलाव कोई भी गोपनीय जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो कोई बैंक कर्मी ही क्यों ना हो.

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2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन
अपने खाते का पासवर्ड मजबूत रखें और 2FA (2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन) का उपयोग करें. पासवर्ड हमेशा ऐसा बनाएं जो मजबूत हो और यूनिक हो, इसी के साथ कोई क्रैक ना कर पाए.

जानकारियों पर भरोसा ना करें
बैंक या खाते संबंधित यदि कोई भी जानकारी आपको मिले तो उस पर भरसा ना करें. सिर्फ आधिकारिक चैनल का ही उपयोग करें. बैंक की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर का ही उपयोग करें.

किसी भी गतिविधि की सूचना दें
यदि आपको खाते में किसी भी तरह की कोई असामान्य गतिविधि दिखे तो उसकी सूचना तुरंत दें. अगर खाते में कोई अनजान ट्रांजैक्शन या बैंकिंग से जुड़ी कोई भी समस्या या मैसेज आए तो सबसे पहले बैंक को सूचित करें.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 28 Jul 2026 06:29 PM (IST)
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Banking Bank Of Baroda Data Leak
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