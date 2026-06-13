अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज में समझें अंतर, अगर लोन लेने वाले हैं तो सोच समझकर लें फैसला

Good or Bad Debt: आज के समय में घर खरीदने, पढ़ाई, कारोबार शुरू करने या किसी अन्य जरूरत को पूरा करने के लिए लोग अक्सर लोन का सहारा लेते हैं. हालांकि, हर कर्ज एक जैसा नहीं होता. कर्ज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो अच्छा कर्ज (Good Debt) और दूसरा बुरा कर्ज (Bad Debt). ऐसे में किसी भी तरह का लोन लेने से पहले दोनों के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है.

अच्छा कर्ज क्या है?

अच्छा कर्ज वो माना जाता है, जो भविष्य में आपकी आय बढ़ाने या संपत्ति बनाने में मदद करता है. उदाहरण के तौर पर होम लोन, एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन को अच्छे कर्ज की श्रेणी में रखा जाता है. इनसे व्यक्ति को लंबे समय में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना रहती है और उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है.

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बुरा कर्ज क्या है?

बुरा कर्ज वो होता है, जो केवल खर्च बढ़ाता है और भविष्य में कोई आर्थिक फायदा नहीं पहुंचाता. महंगे गैजेट, लग्जरी सामान या छुट्टियों के लिए लिया गया कर्ज और क्रेडिट कार्ड का बढ़ता बकाया इसकी श्रेणी में आता है. ऐसे कर्ज पर ब्याज दर भी अधिक होती है, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ सकता है.

अच्छे कर्ज के उदाहरण

होम लोन

एजुकेशन लोन

बिजनेस लोन

कार लोन

बुरे कर्ज के उदाहरण

क्रेडिट कार्ड

पर्सनल लोन

लाइफस्टाइल अपडेट करने लिया गया लोन

वेकेशन लोन

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इन बातों का रखें ध्यान

अच्छा या बुरा जो भी कर्ज आप लेने वाले हैं, उसे लेने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, वरना कई मामलों में अच्छा कर्ज भी बुरा बन जाता है. जैसे:

किसी भी तरह का लोन लेने से पहले ब्याज दरें मालूम कर लें.

लोन की भुगतान अवधि का भी ध्यान रखें.

लोन लेने से पहले अपनी आय का सही आकलन करना जरूरी है.

लोन तभी लें जब जरूरत हो और आपकी भुगतान क्षमता भी हो.

कर्ज आर्थिक स्थिति को मजबूत भी बना सकता है और कमजोर भी कर सकता है.

बिना किसी प्लानिंग के लोन ना लें, वरना वित्तीय संकट में फंस सकते हैं.

यदि आप भी आने वाले समय में लोन लेने की सोच रहे हैं, तोबिना सोचे- समझे कोई भी फैसला ना करें. लोन लेने से पहले ये समझ लें कि किस लिए आप लोन ले रहे हैं. अगर लोन लेने का कोई ठोस कारण नहीं है तो इसे लेने से बचें. यदि जरूरत है तो सोच- समझकर और किसी से सलाह लेकर ही फैसला करें.