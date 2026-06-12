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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीJan Dhan Yojana: जनधन योजना ने बनाया 32 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर, अब तक नहीं खुलवाया खाता तो, यहां जानें तरीका

Jan Dhan Yojana: जनधन योजना ने बनाया 32 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर, अब तक नहीं खुलवाया खाता तो, यहां जानें तरीका

12 Years of Jan Dhan Yojana: मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई जनधन योजना को 12 साल हो गए हैं. इन 12 सालों में इस योजना ने करीब 32 करोड़ महिलाओं को सक्षम बनाया है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 12 Jun 2026 07:23 PM (IST)
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12 Years of Jan Dhan Yojana: केंद्र सरकार केद्वारा शुरू की गई 'जन-धन योजना' को शुरू हुए 12 साल पूरे हो गए हैं. इस योजना के तहत करोड़ों लोगों ने अपने खाते खुलवाए है. इन करोड़ों लोगों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं. सरकारी डाटा के मुताबिक इस योजना के तहत 32 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हुई हैं.

महिलाओं को सक्षम बनाने वाली योजना
जन-धन योजना भले ही नागरिकों के हित में शुरू की गई है. लेकिन इसने सबसे ज्यादा देश की महिलओं को मजबूत बनाया है. कई महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होना एक सपने की तरह था. अब उन्हीं महिलाओं का खाता इस योजना के तहत खुला है, जिसके बाद इन महिलाओं का खुद का कंट्रोल अपने पैसों पर है. ये हर महिला के लिए एक जरूरी कदम रहा है.

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कैसे खुलेगा खाता?
क्या इस योजना का लाभ आपने कभी उठाया है? यदि नहीं तो इसके तहत खाता जरूर खुलवा लें. अब भी देर नहीं हुई है आप इसके तहत खाता अ भी खुलवा सकते हैं. आइये बताते हैं कैसे.

  • इस योजना के तहत आप किसी भी सरकारी या निजी बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं.
  • इसके लिए आपको एक पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की जरूरत होगी. जिसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज चाहिए.
  • यदि आपके पास दस्तावेज नहीं हैं तो बैंक के नियमों के अनुसार आप छोटा खाता भी खुलवा सकते हैं.
  • दस्तावेज ना होने की स्थिति में आपको विधिवत सत्यातपित फोटो के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र जमा करना होगा.

योजना के फायदे
इस योजना के तहत यदि आप खाता खुलवाते हैं तो आपको निम्नलिखित फायदे प्राप्त होगें. जैसे:

  • जमा राशि पर ब्याज मिलेगा.
  • एक लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर होगा.
  • कोई मिनिमम शेष राशि अपेक्षित नहीं होगी.
  • लाभार्थी 0 बैलेंस से लेकर 30,000 का जीवन बीमा उसकी मृत्यु के बाद मिल सकता है.
  • सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ प्राप्त होगा.
  • छह महीने तक यदि इन खातों का अच्छी तरह से संचालन होता रहेगा तो उसके बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 12 Jun 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Bank Account Jan Dhan Yojana Utility News 12 Years Of Jan Dhan Yojana
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