घर में लगे इन्वर्टर को बंद अलमारी में तो नहीं रखते आप, किसी दिन हो जाएगा बड़ा नुकसान

घर में लाइट जाने पर गर्मी और अंधेरे में न रहना पड़े इसलिए लोग घर में इन्वर्टर लगाते हैं. ऐसे में इन्वर्टर को घर में रखते समय हम उसे कहां रख रहे हैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. कभी किचेन, कभी बेडरूम तो कभी बंद अलमारी तक में इसे रख दिया जाता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है क्योंकि इस इन्वर्टर से निकलने वाली गैस बेहद हानिकारक होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बंद आलमारी में क्यों नहीं रखना चाहिए इन्वर्टर.

अलमारी में गलती से भी न रखें इन्वर्टर

घर में रखा इन्वर्टर अच्छी-खासी जगह घेरता है. इसके चलते कई लोग घर को साफ और सुंदर रखने के लिए इन्वर्टर को बंद अलमारी में या बंद कैबिनेट में रख देते हैं. लेकिन ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है. इन्वर्टर को बंद अलमारी में रखने से उसमें ब्लास्ट का खतरा रहता है. दरअसल, लाइट होने पर इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होती है. चार्जिंग के समय बैटरी साथ के साथ हीट भी होती है. ऐसे में उसे बंद जगह पर रखने से वेंटिलेशन न होने के कारण गर्मी बाहर नहीं निकलती और बैटरी फटने या शर्ट सर्किट होने का डर रहता है. इसके अलावा इन्वर्टर की बैटरी से निकलने वाली हाइड्रोजन गैस भी इसके ब्लास्ट का कारण बन सकती है. इन्वर्टर को बंद जगह पर रखने से समय के साथ इसकी बैटरी लाइफ भी कम हो जाती है, जिसके बाद नई बैटरी लाने में आपकी जेब ढीली हो सकती है. साथ ही, इन्वर्टर को रसोई, बेडरूम या बालकनी में भी नहीं रखना चाहिए.

इन्वर्टर रखने की सही जगह कौन-सी?

इन्वर्टर और बैटरी की लाइफ बढ़ाने और बाकी नुकसान से बचने के लिए इसे हमेशा सही जगह पर रखना चाहिए. ऐसे में इन्वर्टर को हमेशा हवादार और सूखी जगह पर रखना चाहिए. आप इसे लिविंग रूम या स्टोर रूम में भी रख सकते हैं. बैटरी को फर्श पर रखने के बजाय, इसे किसी लकड़ी या प्लास्टिक के स्टैंड पर रखें. साथ ही, इन्वर्टर के आसपास कम से कम 2 फीट की जगह हमेशा खाली होनी चाहिए. इन्वर्टर को हमेशा जल्दी से आग पकड़ने वाली जगहों से दूर रखें. इसके अलावा बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए आपको इसकी रोजाना सफाई करनी चाहिए और इसे धूल से भी बचाना चाहिए.

