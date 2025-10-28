हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर में लगे इन्वर्टर को बंद अलमारी में तो नहीं रखते आप, किसी दिन हो जाएगा बड़ा नुकसान

घर में लगे इन्वर्टर को बंद अलमारी में तो नहीं रखते आप, किसी दिन हो जाएगा बड़ा नुकसान

घर में रखे इन्वर्टर की सही जगह क्या है, हम में से कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता, जिसके चलते हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इन्वर्टर को बंद जगह पर क्यों न रखें.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 28 Oct 2025 03:59 PM (IST)
घर में लाइट जाने पर गर्मी और अंधेरे में न रहना पड़े इसलिए लोग घर में इन्वर्टर लगाते हैं. ऐसे में इन्वर्टर को घर में रखते समय हम उसे कहां रख रहे हैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. कभी किचेन, कभी बेडरूम तो कभी बंद अलमारी तक में इसे रख दिया जाता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है क्योंकि इस इन्वर्टर से निकलने वाली गैस बेहद हानिकारक होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बंद आलमारी में क्यों नहीं रखना चाहिए इन्वर्टर.

अलमारी में गलती से भी न रखें इन्वर्टर 

घर में रखा इन्वर्टर अच्छी-खासी जगह घेरता है. इसके चलते कई लोग घर को साफ और सुंदर रखने के लिए इन्वर्टर को बंद अलमारी में या बंद कैबिनेट में रख देते हैं. लेकिन ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है.  इन्वर्टर को बंद अलमारी में रखने से उसमें ब्लास्ट का खतरा रहता है. दरअसल, लाइट होने पर इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होती है. चार्जिंग के समय बैटरी साथ के साथ हीट भी होती है. ऐसे में उसे बंद जगह पर रखने से वेंटिलेशन न होने के कारण गर्मी बाहर नहीं निकलती और बैटरी फटने या शर्ट सर्किट होने का डर रहता है. इसके अलावा इन्वर्टर की बैटरी से निकलने वाली हाइड्रोजन गैस भी इसके ब्लास्ट का कारण बन सकती है. इन्वर्टर को बंद जगह पर रखने से समय के साथ इसकी बैटरी लाइफ भी कम हो जाती है, जिसके बाद नई बैटरी लाने में आपकी जेब ढीली हो सकती है. साथ ही, इन्वर्टर को रसोई, बेडरूम या बालकनी में भी नहीं रखना चाहिए.

इन्वर्टर रखने की सही जगह कौन-सी?

इन्वर्टर और बैटरी की लाइफ बढ़ाने और बाकी नुकसान से बचने के लिए इसे हमेशा सही जगह पर रखना चाहिए. ऐसे में इन्वर्टर को हमेशा हवादार और सूखी जगह पर रखना चाहिए. आप इसे लिविंग रूम या स्टोर रूम में भी रख सकते हैं. बैटरी को फर्श पर रखने के बजाय, इसे किसी लकड़ी या प्लास्टिक के स्टैंड पर रखें. साथ ही, इन्वर्टर के आसपास कम से कम 2 फीट की जगह हमेशा खाली होनी चाहिए. इन्वर्टर को हमेशा जल्दी से आग पकड़ने वाली जगहों से दूर रखें. इसके अलावा बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए आपको इसकी रोजाना सफाई करनी चाहिए और इसे धूल से भी बचाना चाहिए.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 28 Oct 2025 03:59 PM (IST)
