सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, NPS खत्म करके लागू होगा OPS

कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर एक अहम खबर सामने आई है. राज्य सरकार जल्द ही नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को लागू करने की तैयारी में है. उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने शिक्षक दिवस के एक समारोह के दौरान इसकी जानकारी दी है.

उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करना सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है. साथ ही कांग्रेस ने चुनाव से पहले भी इसे बहाल करने का वादा किया था. हालांकि, सरकार अब इस दिशा में आगे की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसे लागू करनी की तय समयसीमा अभी साफ की जानी बाकी है.

NPS को लेकर सरकार ने क्या कहा?

डिप्टी सीएम डॉ. जी. परमेश्वर के मुताबिक, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं. सरकार ने NPS को खत्म करने और OPS लागू करने का अहम फैसला लिया है. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि कुछ कारणों की वजह से अब तक पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं किया जा सका था. मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी OPS बहाली के पक्ष में हैं.

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कर्मचारियों को OPS से क्या फायदा मिलेगा?

OPS और NPS की व्यवस्था एक-दूसरे से काफी अलग है. पुरानी पेंशन योजना (OPS) में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता है. NPS के मुकाबले में OPS को कर्मचारियों के लिए अधिक निश्चित और सुरक्षित पेंशन व्यवस्था माना जाता है. यही वजह है कि लंबे समय से कर्मचारी संगठन OPS को वापस करने की मांग की जा रही है. जाबकारी के मुताबिक कर्नाटक में NPS साल 2006 से ही लागू है. ऐसे में डिप्टी सीएम के ताजा बयान के बाद से कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.

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