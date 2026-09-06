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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, NPS खत्म करके लागू होगा OPS

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, NPS खत्म करके लागू होगा OPS

अगर आप कर्नाटक के सरकारी कर्मचारी हैं, तो पेंशन से जुड़ी यह खबर आपके लिए जरूरी है. राज्य सरकार NPS खत्म कर OPS लागू करने की तैयारी में है. जल्द आदेश जारी होने की उम्मीद है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 06 Sep 2026 04:05 PM (IST)
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कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर एक अहम खबर सामने आई है. राज्य सरकार जल्द ही नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को लागू करने की तैयारी में है. उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने शिक्षक दिवस के एक समारोह के दौरान इसकी जानकारी दी है. 

उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करना सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है. साथ ही कांग्रेस ने चुनाव से पहले भी इसे बहाल करने का वादा किया था. हालांकि, सरकार अब इस दिशा में आगे की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसे लागू करनी की तय समयसीमा अभी साफ की जानी बाकी है. 

NPS को लेकर सरकार ने क्या कहा?

डिप्टी सीएम डॉ. जी. परमेश्वर के मुताबिक, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं. सरकार ने NPS को खत्म करने और OPS लागू करने का अहम फैसला लिया है. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि कुछ कारणों की वजह से अब तक पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं किया जा सका था. मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी OPS बहाली के पक्ष में हैं.

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कर्मचारियों को OPS से क्या फायदा मिलेगा?

OPS और NPS की व्यवस्था एक-दूसरे से काफी अलग है. पुरानी पेंशन योजना (OPS) में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता है. NPS के मुकाबले में OPS को कर्मचारियों के लिए अधिक निश्चित और सुरक्षित पेंशन व्यवस्था माना जाता है. यही वजह है कि लंबे समय से कर्मचारी संगठन OPS को वापस करने की मांग की जा रही है. जाबकारी के मुताबिक कर्नाटक में NPS साल 2006 से ही लागू है. ऐसे में डिप्टी सीएम के ताजा बयान के बाद से कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 06 Sep 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Old Pension Scheme Karnataka NPS To OPS
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