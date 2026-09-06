पीएम विश्वकर्मा योजना की लिस्ट से बाहर हैं ये लोग, फटाफट चेक करें अपना स्टेटस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पीएम विश्वकर्मा योजना 18 पारंपरिक कारीगरों को मदद करती है.

सरकारी कर्मचारी और समान ऋण के लाभार्थी अपात्र हैं.

प्रशिक्षण में 500 रुपये प्रतिदिन, औजार को 15,000 रुपये मिलते हैं.

कारीगर व्यवसाय विस्तार हेतु ₹3 लाख तक ऋण पा सकते हैं.

अगर आप भी हाथ से कारीगरी का काम करते हैं और पीएम विश्वकर्मा योजना का फायदा लेना चाहते हैं, तो सरकार इस योजना के तहत कारीगरों को ट्रेनिंग, औजार खरीदने के लिए पैसे और कम ब्याज पर लोन जैसी मदद देती है. लेकिन हर कारीगर को इसका फायदा नहीं मिलता. कुछ लोगों को योजना से बाहर रखा गया है. ऐसे में आगे जानिए किन लोगों को पीएम विश्वकर्मा योजना का फायदा नहीं मिल सकता और कहीं आप भी इस लिस्ट में तो नहीं हैं.

पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 तरह के पुराने कामों को शामिल किया गया है. इनमें बढ़ई, नाव बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार और राजमिस्त्री जैसे काम शामिल हैं. इसके अलावा अस्त्र बनाने वाले, हथौड़ा और औजार बनाने वाले, पत्थर तराशने वाले और मूर्तिकार भी योजना में शामिल हैं.

वहीं मोची और जूता बनाने वाले, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पुराने गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले कारीगर भी इसका फायदा ले सकते हैं.

किन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा

अगर कोई व्यक्ति योजना में शामिल इन 18 कामों में से किसी भी काम से जुड़ा नहीं है, तो वो पीएम विश्वकर्मा योजना का फायदा नहीं ले सकता. इसके लिए उम्र कम से कम 18 साल होना भी जरूरी है और आवेदन के समय व्यक्ति इससे जुड़े काम कर रहा होना चाहिए.

इसके अलावा एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति ही इस योजना का फायदा ले सकता है. परिवार में पति, पत्नी और कुंवारे बच्चों को शामिल माना जाता है. वहीं सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए लायक नहीं हैं.

अगर किसी व्यक्ति ने पिछले 5 साल में केंद्र या राज्य सरकार की कुछ समान लोन वाली योजनाओं का फायदा लिया है, तो वो भी पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए लायक नहीं माना जाता. लेकिन, MUDRA और PM SVANidhi का लोन पूरी तरह चुका चुके लोगों के लिए अलग नियम हैं.

ट्रेनिंग के साथ मिलते हैं पैसे

योजना से जुड़ने वाले लोगों को उनके काम से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है. बेसिक ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपये रोजाना स्टाइपेंड मिलता है. इसके साथ काम के जरूरी औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये तक की सहायता भी दी जाती है.

कारीगर अपना काम बढ़ाने के लिए योजना के तहत 3 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. ये लोन दो किस्तो में मिलता है. पहले किस्त में 1 लाख रुपये तक का लोन 18 महीने के लिए दिया जाता है. इसे चुकाने के बाद दूसरे किस्त में 2 लाख रुपये तक का लोन 30 महीने के लिए लिया जा सकता है.