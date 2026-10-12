Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसऊदी अरब में हवाई यात्रा पर बड़ा संकट, यात्री अभी उड़ान भरें या नहीं?

सऊदी अरब में हवाई यात्रा पर बड़ा संकट, यात्री अभी उड़ान भरें या नहीं?

सऊदी अरब के इस समय जो हालात हैं उनमें वहां तक ट्रैवल करना सही है नहीं? क्योंकि वहां वगातार मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं, जिसके कारण रियाद एयरपोर्ट की ज्यादातर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 12 Oct 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

सऊदी अरब के हालात इन दिनों बिलकुल भी सही नहीं हैं. क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों ने, ईरान के समर्थन में  देश के कई हवाई अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं. यहां बनी तनावपूर्ण स्थिति के कारण हवाई सफर भी प्रभावित हो रहा है. ऐसे में इस समय सऊदी की ओर यात्रा करना बिलकुल भी सही नहीं रहेगा.

दरअसल सऊदी अरब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. सऊदी की राजधानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार, 11 अक्टूबर को तय उड़ानों में से 99.7% रद्द कर दी गईं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
एक घर में दो LPG कनेक्शन होने पर क्या दोनों पर मिलती है सब्सिडी?
एक घर में दो LPG कनेक्शन होने पर क्या दोनों पर मिलती है सब्सिडी?
यूटिलिटी
180 Kmph की स्पीड से दौड़ेगी वंदे भारत, 16 कोच वाली रेल ने बनाया रिकॉर्ड
180 Kmph की स्पीड से दौड़ेगी वंदे भारत, 16 कोच वाली रेल ने बनाया रिकॉर्ड
यूटिलिटी
पटरी पर रेलवे की 14 स्पेशल ट्रेनें: तारीख, ट्रिप्स, टाइम और रूट, सब कुछ एक क्लिक में जानें
पटरी पर रेलवे की 14 स्पेशल ट्रेनें: तारीख, ट्रिप्स, टाइम और रूट, सब कुछ एक क्लिक में जानें
यूटिलिटी
ट्रेन के रिजर्व्ड कोच से यात्री का ट्रॉली बैग चोरी, मिला 1.45 लाख का मुआवजा
ट्रेन के रिजर्व्ड कोच से यात्री का ट्रॉली बैग चोरी, मिला 1.45 लाख का मुआवजा

सोमवार को भी रद्द हुईं उड़ाने
एविएशन के आंकड़े जुटाने वाली कंपनी सिरियम के मुताबिक, सोमवार को भी रियाद के एयरपोर्ट पर करीब 60% उड़ानें रद्द होने की आशंका है. यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के अहम ठिकानों को निशाना बनाया है. लगातार हो रहे हमलों से एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. इसका असर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी पड़ा है. एयर इंडिया और इंडिगो समेत कई एयरलाइंस ने अपनी कुछ उड़ानें रद्द कर दी हैं.

भारत से सऊदी जाने वाली उड़ानों पर असर
सऊदी अरब में तनाव बढ़ने से भारत और खाड़ी देशों के बीच हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. खासकर केरल के कोच्चि और कालीकट एयरपोर्ट से चलने वाली कई उड़ानें रद्द की गई हैं. कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) के मुताबिक, 11 से 13 अक्टूबर के बीच कोच्चि से सऊदी अरब जाने वाली कुछ उड़ानें रद्द हुई हैं. कोच्चि से दोहा और रास अल खैमाह जाने वाली कुछ सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. इस दौरान कोच्चि एयरपोर्ट पर कुल 10 उड़ानें रद्द होने की जानकारी सामने आई है, जिनमें से पांच अकासा एयर की थीं.

अन्य देशों ने जारी की चेतावनी
सऊदी अरब में बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने अपने नागरिकों और एयरलाइंस के लिए सुरक्षा संबंधी चेतावनी जारी की है. जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब के प्रमुख एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सावधानी बरतें. बहुत जरूरी काम हो तभी वहां जाएं. ये चेतावनी 10 दिसंबर तक प्रभावी बताई गई है.

रियाद एयरपोर्ट का कामकाज ठप्प
बता दें कि शनिवार को हूती विद्रोहियों ने एक हमले की जिम्मेदारी ली थी. इस हमले में 13 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए. इसके बाद रियाद एयरपोर्ट का संचालन रोक दिया गया. रविवार को एक और हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए. एक हफ्ते के अंदर एयरपोर्ट पर ये चौथी ऐसी गंभीर घटना हुई है.

ऐसे में यात्रियों से भी अपील की जाती है कि वे इस रूट पर सफर करने वाले हैं तो सोच समझकर और संभलकर ही जाएं. यदि कोई विशेष काम ना हो तो वो अपनी इस यात्रा को कुछ समय के लिए टाल भी सकते हैं.

ये भी पढ़ें: इस राज्य ने गठित किया 8वां वेतन आयोग, वेतन पेंशन पर 18 महीने में आएगी रिपोर्ट

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
Read More
Published at : 12 Oct 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
Saudi Arab Air Travel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
एक घर में दो LPG कनेक्शन होने पर क्या दोनों पर मिलती है सब्सिडी?
एक घर में दो LPG कनेक्शन होने पर क्या दोनों पर मिलती है सब्सिडी?
यूटिलिटी
180 Kmph की स्पीड से दौड़ेगी वंदे भारत, 16 कोच वाली रेल ने बनाया रिकॉर्ड
180 Kmph की स्पीड से दौड़ेगी वंदे भारत, 16 कोच वाली रेल ने बनाया रिकॉर्ड
यूटिलिटी
पटरी पर रेलवे की 14 स्पेशल ट्रेनें: तारीख, ट्रिप्स, टाइम और रूट, सब कुछ एक क्लिक में जानें
पटरी पर रेलवे की 14 स्पेशल ट्रेनें: तारीख, ट्रिप्स, टाइम और रूट, सब कुछ एक क्लिक में जानें
यूटिलिटी
ट्रेन के रिजर्व्ड कोच से यात्री का ट्रॉली बैग चोरी, मिला 1.45 लाख का मुआवजा
ट्रेन के रिजर्व्ड कोच से यात्री का ट्रॉली बैग चोरी, मिला 1.45 लाख का मुआवजा
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अनुराग ठाकुर की चुनौती, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के सबूत पेश करें राहुल गांधी
अनुराग ठाकुर की चुनौती, ‘वोट चोरी’ के आरोपों के सबूत पेश करें राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गृह मंत्रालय के इस फैसले पर भड़के डिंपल-अखिलेश, कहा- 'चारों दिशाओं से...'
गृह मंत्रालय के इस फैसले पर भड़के डिंपल-अखिलेश, कहा- 'चारों दिशाओं से...'
इंडिया
'घबरा गई PM-HM की जोड़ी', जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने पर भड़की कांग्रेस
'घबरा गई PM-HM की जोड़ी', जंतर मंतर को प्रोटेस्ट साइट से हटाने पर भड़की कांग्रेस
क्रिकेट
बर्थडे बॉय रिंकू सिंह पर प्रिया सरोज ने लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया विश
बर्थडे बॉय रिंकू सिंह पर प्रिया सरोज ने लुटाया प्यार, खास अंदाज में किया विश
बॉलीवुड
सैफ अली खान का ऑफिशियली इंस्टाग्राम डेब्यू, दिखाई 'पटौदी लाइब्रेरी', सिर्फ करीना को करते हैं फॉलो
सैफ अली खान का ऑफिशियली इंस्टाग्राम डेब्यू, दिखाई 'पटौदी लाइब्रेरी', सिर्फ करीना को करते हैं फॉलो
विश्व
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इकोनॉमिक्स में नोबेल का ऐलान, रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ट को मिला सम्मान
इंडिया
राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आते हैं मैसेज
राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आते हैं मैसेज
शिक्षा
NEET PG काउंसलिंग राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन
NEET PG काउंसलिंग राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget