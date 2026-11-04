सभी सरकारी बसों का किराया बढ़ा, डीजल महंगा होने से 20 रुपए तक बढ़ोतरी

अगर आप कर्नाटक में सरकारी बसों से सफर करते हैं, तो अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा किराया चुकाना होगा. राज्य में डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच बस किरायों में बढ़ोतरी की गई है. राज्य सरकार ने बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (BMTC) और कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) समेत परिवहन निगमों की बसों के किराए में बढ़ोतरी की है. नई दरें आज रात से लागू हो जाएंगी. इसका असर बेंगलुरु की सिटी बसों से लेकर एयरपोर्ट जाने वाली AC बसों और KSRTC की बस सेवाओं पर भी पड़ेगा.

कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायरथी सुरेश के मुताबिक, BMTC की बसों के किराए में करीब 35% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि राज्य के अन्य तीन परिवहन निगमों की बसों का किराया करीब 22% बढ़ाया गया है। कुछ सेवाओं में अधिकतम किराया 20 रुपए तक बढ़ा है. ऐसे में घर से बाहर निकलने से पहले नए किराये की जानकारी रखना बेहद जरूरी है, ताकि सफर के दौरान आपको अतिरिक्त खर्च का सामना न करना पड़े. चलिए जानते हैं कि अब किस बस में कितना किराया देना होगा.

बेंगलुरु की बसों का कितना बढ़ा किराया?

नए किराये के मुताबिक, बेंगलुरु एयरपोर्ट जाने वाली वायु वज्र बसों का अधिकतम किराया 405 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये कर दिया गया है. यानी अब यात्रियों को 20 रुपये ज्यादा देने होंगे.

वहीं, एसी वज्र बसों का अधिकतम किराया 75 रुपये से बढ़कर 90 रुपये हो गया है. इसमें 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. BMTC की सामान्य सिटी बसों में अधिकतम किराया 35 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा, बेंगलुरु की सिटी बसों में सफर करने के लिए अब कम से कम 6 रुपये की जगह 10 रुपये देने होंगे.

KSRTC बसों में भी देना होगा ज्यादा पैसा

इस किराये में बढ़ोतरी का असर सिर्फ बेंगलुरु की बसों तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बसों का किराया भी बढ़ाया गया है. डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए इन बसों के किराये में अधिकतम 9 रुपये तक इजाफा किया गया है.

यात्रियों की जेब पर पड़ेगा असर

कर्नाटक में सरकारी बसों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोग रोजाना आने-जाने के लिए करते हैं. ऐसे में इस बदलाव के बाद कर्नाटक में सरकारी बसों से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इसलिए सफर पर निकलने से पहले नए किराये की जानकारी जरूर ले लें.

रेलवे के किन कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस? जानें नियम