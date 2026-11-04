ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसभी सरकारी बसों का किराया बढ़ा, डीजल महंगा होने से 20 रुपए तक बढ़ोतरी

सभी सरकारी बसों का किराया बढ़ा, डीजल महंगा होने से 20 रुपए तक बढ़ोतरी

कर्नाटक सरकार ने BMTC बसों का किराया 35 फीसदी और अन्य तीन परिवहन निगमों का 22 फीसदी बढ़ा दिया है. नई दरें आज रात से लागू होंगी, जिससे यात्रियों को 20 रुपये तक ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 04 Nov 2026 02:57 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप कर्नाटक में सरकारी बसों से सफर करते हैं, तो अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा किराया चुकाना होगा. राज्य में डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच बस किरायों में बढ़ोतरी की गई है. राज्य सरकार ने बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (BMTC) और कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) समेत परिवहन निगमों की बसों के किराए में बढ़ोतरी की है. नई दरें आज रात से लागू हो जाएंगी. इसका असर बेंगलुरु की सिटी बसों से लेकर एयरपोर्ट जाने वाली AC बसों और KSRTC की बस सेवाओं पर भी पड़ेगा.

कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायरथी सुरेश के मुताबिक, BMTC की बसों के किराए में करीब 35% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि राज्य के अन्य तीन परिवहन निगमों की बसों का किराया करीब 22% बढ़ाया गया है। कुछ सेवाओं में अधिकतम किराया 20 रुपए तक बढ़ा है. ऐसे में घर से बाहर निकलने से पहले नए किराये की जानकारी रखना बेहद जरूरी है, ताकि सफर के दौरान आपको अतिरिक्त खर्च का सामना न करना पड़े. चलिए जानते हैं कि अब किस बस में कितना किराया देना होगा. 

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
दीवाली-छठ पर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार-UP समेत इन रूटों पर मिलेगी सुविधा
दीवाली-छठ पर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार-UP समेत इन रूटों पर मिलेगी सुविधा
यूटिलिटी
रेलवे के किन कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस? जानें नियम
रेलवे के किन कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस? जानें नियम
यूटिलिटी
नई दिल्ली समेत 6 स्टेशनों पर 14 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट बंद, भीड़ पर फैसला
नई दिल्ली समेत 6 स्टेशनों पर 14 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट बंद, भीड़ पर फैसला
यूटिलिटी
बंद First AC में चोरी, ट्रेन से 8 लाख का सोना-कैश गायब, सोता रहा परिवार
बंद First AC में चोरी, ट्रेन से 8 लाख का सोना-कैश गायब, सोता रहा परिवार

बेंगलुरु की बसों का कितना बढ़ा किराया?

नए किराये के मुताबिक, बेंगलुरु एयरपोर्ट जाने वाली वायु वज्र बसों का अधिकतम किराया 405 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये कर दिया गया है. यानी अब यात्रियों को 20 रुपये ज्यादा देने होंगे.

वहीं, एसी वज्र बसों का अधिकतम किराया 75 रुपये से बढ़कर 90 रुपये हो गया है. इसमें 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. BMTC की सामान्य सिटी बसों में अधिकतम किराया 35 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा, बेंगलुरु की सिटी बसों में सफर करने के लिए अब कम से कम 6 रुपये की जगह 10 रुपये देने होंगे. 

KSRTC बसों में भी देना होगा ज्यादा पैसा

इस किराये में बढ़ोतरी का असर सिर्फ बेंगलुरु की बसों तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बसों का किराया भी बढ़ाया गया है. डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए इन बसों के किराये में अधिकतम 9 रुपये तक इजाफा किया गया है.

यात्रियों की जेब पर पड़ेगा असर

कर्नाटक में सरकारी बसों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोग रोजाना आने-जाने के लिए करते हैं. ऐसे में इस बदलाव के बाद कर्नाटक में सरकारी बसों से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इसलिए सफर पर निकलने से पहले नए किराये की जानकारी जरूर ले लें.

रेलवे के किन कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस? जानें नियम

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
Read More
Published at : 04 Nov 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
KSRTC BMTC Karnataka Bus Fare Hike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
दीवाली-छठ पर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार-UP समेत इन रूटों पर मिलेगी सुविधा
दीवाली-छठ पर स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली से बिहार-UP समेत इन रूटों पर मिलेगी सुविधा
यूटिलिटी
रेलवे के किन कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस? जानें नियम
रेलवे के किन कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस? जानें नियम
यूटिलिटी
नई दिल्ली समेत 6 स्टेशनों पर 14 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट बंद, भीड़ पर फैसला
नई दिल्ली समेत 6 स्टेशनों पर 14 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट बंद, भीड़ पर फैसला
यूटिलिटी
बंद First AC में चोरी, ट्रेन से 8 लाख का सोना-कैश गायब, सोता रहा परिवार
बंद First AC में चोरी, ट्रेन से 8 लाख का सोना-कैश गायब, सोता रहा परिवार
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
US मिडटर्म चुनाव पर जयराम रमेश का बयान, 'ट्रंप को जनता ने नकारा, हमारे देश में...'
US मिडटर्म चुनाव पर जयराम रमेश का बयान, 'ट्रंप को जनता ने नकारा, हमारे देश में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
विश्व
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
क्रिकेट
पहले ODI में टीम इंडिया को मिला नया टारगेट, अब जीत के लिए बनाने होंगे इतने रन
पहले ODI में टीम इंडिया को मिला नया टारगेट, अब जीत के लिए बनाने होंगे इतने रन
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
राहुल गांधी के डिबेट चैलेंज पर CM हिमंत का तंज, कहा- 'यह बांग्लादेश या नेपाल नहीं है'
राहुल गांधी के डिबेट चैलेंज पर CM हिमंत का तंज, कहा- 'यह बांग्लादेश या नेपाल नहीं है'
बिहार
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़कर
अनंत सिंह ने बेटी की शादी में पूरे बिहार को दिया न्योता, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़कर
एग्रीकल्चर
Amazon Rainforest: क्या अमेजन जंगल में भी होती है खेती, वहां क्या उगाते हैं किसान?
क्या अमेजन जंगल में भी होती है खेती, वहां क्या उगाते हैं किसान?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget