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रेलवे के किन कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस? जानें नियम

रेल मंत्रालय ने RPF और RPSF के ग्रुप C कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन का बोनस मंजूर किया है. इसकी गणना में अधिकतम 7,000 रुपये मासिक वेतन सीमा लागू होगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 04 Nov 2026 11:42 AM (IST)
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दीवाली के खास मौके पर रेलवे के कुछ कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है. रेल मंत्रालय ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स (RPSF) के ग्रुप C कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन का बोनस देने की मंजूरी दे दी है. यह बोनस नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एड-हॉक बोनस) के रूप में दिया जाएगा. बड़ी बात यह है कि इसके लिए वेतन की कोई पात्रता सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन बोनस की गणना में हर महीने 7,000 रुपये की अधिकतम सीमा तय की गई है. 

2 नवंबर को जारी रेल मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक, इस बोनस का फायदा RPF और RPSF के सभी पात्र ग्रुप C कर्मचारियों को मिलेगा. इसमें यूनिफॉर्म पहनने वाले और बिना यूनिफॉर्म वाले कर्मचारी भी शामिल हैं. हालांकि, उनकी पोस्टिंग कहीं भी हो, वे तय शर्तें पूरी करने पर बोनस के हकदार होंगे. 

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कितना मिलेगा 30 दिन का बोनस?

बोनस की रकम कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी या 7,000 रुपये की तय सीमा, दोनों में से जो भी कम होगी, उसके आधार पर निकाली जाएगी. इसकी गणना के लिए मासिक रकम को 30.4 से भाग दिया जाएगा और फिर 30 से गुणा किया जाएगा.

इस हिसाब से अगर किसी कर्मचारी की औसत सैलरी 7,000 रुपये से ज्यादा है, तो गणना इसी सीमा के आधार पर होगी. इस हिसाब से 30 दिन के बोनस की अधिकतम रकम 6,907.89 रुपये बनती है, जिसे राउंड ऑफ करके 6,908 रुपये किया जाएगा. यानी कर्मचारी को कुल 6,908 रुपए बोनस के रूप में मिलेगा.

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?

सर्कुलर के मुताबिक, इस बोनस का फायदा लेने के लिए कर्मचारी को 31 मार्च 2026 को सेवा में होना जरूरी है. इसके अलावा, उसने वित्त वर्ष 2025-26 में कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी की हो. जिन कर्मचारियों ने छह महीने से एक साल के बीच नौकरी की है, उन्हें काम किए गए महीनों के हिसाब से बोनस मिलेगा.

इसके अलावा, कुछ विशेष परिस्थितियों में भी कर्मचारी पात्र हो सकते हैं. इनमें बिना सेवा में ब्रेक के काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी और वित्त वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने की नियमित सेवा पूरी करने के बाद रिटायर हुए या जिनकी मौत हो गई, वे कर्मचारी शामिल हैं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 04 Nov 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Railway Employees Bonus INDIAN RAILWAYS
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