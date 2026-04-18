फोन, सामान और सीट... ट्रेन में सफर के दौरान अपनाएं ये सेफ्टी रूल्स, रेलवे ने बताए टिप्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom खिड़की या गेट पर फोन इस्तेमाल करने से बचें।

Indian Railway Safety Tips: ट्रेन में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. समय के साथ रेलवे की सेवाओं में भी काफी सुधार हुआ है, लेकिन इसके बाद भी ट्रेन में चोरी की घटनाएं अब भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. कई बार यात्रियों के सामान, फोन उनकी आंखों के सामने से ही गायब हो जाते हैं और वह कुछ नहीं कर पाते. खासकर ट्रेन की खिड़की के पास बैठने पर ऐसे मामले ज्यादा सामने आते हैं, लेकिन यह एक गंभीर बात है, इसलिए यात्रियों को सतर्क रहना काफी जरूरी है और साथ ही सफर के दौरान कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें.

अनजान लोगों से दूर रहें

कई लोग अक्सर अनजान यात्रियों से घुल मिल जाते हैं, जिसके चलते चोर उनकी जानकारी हासिल कर लेते हैं और ऐसे में जैसे ही मौका मिलता है वह चोरी करके फरार हो जाते हैं. इसलिए बेहतर यहीं होगा कि ट्रेन में या फिर किसी भी अनजान जगह पर किसी से भी ज्यादा घुलना-मिलना नहीं चाहिए.

किसी के भरोसे सामान न छोड़ें

कई बार लोग अकेले सफर करते है. ऐसे में बाथरूम जाते समय वह अपना सामान पास बैठे यात्री के भरोसे छोड़ जाते हैं. यह एक सबसे बड़ी गलती है. किसी अनजान पर भरोसा करके सामान छोड़ना गलत है. अगर आप अपने परिवार के साथ सफर कर रहे हैं तो एक-एक करके बाथरूम जाए और वहीं अगर आप अकेले हैं तो आप अपने कीमती सामान को साथ लेकर जाए. ऐसे ही किसी पर भरोसे करके सामान छोड़ना खतरनाक हो सकता है.

दूसरों का खाना खाने से बचें

सफर के दौरान हमारे आस-पास के लोग अक्सर खाना ऑफर करते हैं, लेकिन हमें किसी अनजान के हाथ से दिया खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस खाने में कुछ मिला हो और आप बेहोश हो जाए, जिसके बाद चोर आपका सामान लेकर गायब हो जाए, इसलिए दूसरे का दिया हुआ खाना खाने से बचें और अपने घर से खाना लेकर जाए.

अकेले सफर करते हैं? जानें जरूरी बात

अगर आप अक्सर अकेले सफर करते हैं तो आपके लिए पिट्ठू बैग रखना सबसे फायदेमंद होगा, क्योंकि आप उसे हर समय अपने पास रख सकते हैं और सोते समय भी उसे अपने सिर के नीचे रखकर सो सकते हैं. यह तरीका अपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा और चोरी होने का कोई खतरा भी नहीं होगा.

गेट पर खड़े होकर न चलाएं फोन

सबसे जरूरी बात कई बार काफी यात्री ट्रेन के गेट या फिर खिड़की के पास फोन चलाते हैं, लेकिन ऐसा करने पर चोर आपका फोन आपके हाथों से छीनकर भाग जाएगा और ऐसे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो इन सभी चीजों का सफर के दौरान ध्यान रखना बेहद जरूरी है.