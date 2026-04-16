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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे: खरीद लें प्रोपर्टी, इन 5 इलाकों में आसमान छुएंगे जमीन के दाम, नोट कर लें

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे: खरीद लें प्रोपर्टी, इन 5 इलाकों में आसमान छुएंगे जमीन के दाम, नोट कर लें

Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे बनने से 2 घंटे में सफर आसान होने के साथ-साथ आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी की मांग और कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 16 Apr 2026 10:16 AM (IST)
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  • दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से यात्रा समय घटकर 2 घंटे होगा।
  • एक्सप्रेसवे के पास प्रॉपर्टी के दाम 15-30% बढ़ सकते हैं।
  • सहारनपुर जैसे शहर लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट में बढ़ेंगे।
  • देहरादून में दूसरे घर (सेकंड होम) की मांग 43% बढ़ी।

Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली से देहरादून का सफर अब पहले से ज्यादा आसान होने वाला है. नए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद यह दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय की जा सकेगी, लेकिन इसका फायदा सिर्फ ट्रैवल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मार्केट पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है. यह 213 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर करेगा, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले इलाकों में रहने और इन्वेस्ट करने की मांग भी काफी तेजी से बढ़ेगी. इससे प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल आने के बड़े चांस है.

जानिए किन इलाकों में बढ़ेंगे दाम?

रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म मैजिकब्रिक्स के मुताबिक, एक्सप्रेसवे के आसपास प्रॉपर्टी की कीमतों में आने वाले टाइम में 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है. खासकर यह जगह इन्वेस्टमेंट के लिए तेजी से उभर रही है जैसे..

  • दिल्ली NCR
  • गाजियाबाद
  • बागपत
  • बरौत
  • सहारनपुर
  • शामली
  • और मुजफ्फरनगर

साथ ही अभी बागपत जैसे इलाकों में जमीन अपेक्षाकृत सस्ती है, इसलिए देखा जाए तो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है.

नए मौके बन सकते हैं छोटे शहर

बता दें कि एक्सप्रेसवे के बनने से अब सहारनपुर जैसे शहर भी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, यहां पर अब लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस और कमर्शियल प्रॉपर्टी की मांगे भी बढ़ सकती है. बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से बिजनेस करना अब आसान होगा औस साथ ही इससे इन इलाकों की प्रॉपर्टी वैल्यू को भी फायदा होगा.

देहरादून में सेकंड होम की डिमांड बढ़ रही

देहरादून के आसपास अब प्रॉपर्टी की मांग काफी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है. कई लोग अब यहां पर हॉलिडे होम और विला जैसी जगह खरीदने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, सेकंड होम की मांग में लगभग 43 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है. अगर देखा जाए तो यह एक्सप्रेसवे केवल यात्रा को आसान नहीं बनाएगा, बल्कि अब आसपास के इलाकों के रियल एस्टेट सेक्टर को भी नई रफ्तार देने वाला है.

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Published at : 16 Apr 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Property Business News Real Estate Delhi Dehradun Expressway
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