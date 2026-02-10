ट्रेन से लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ी राहत भरी सुविधा शुरू की है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर करने वालों के लिए ई-पैंट्री सेवा लॉन्च की है. इस नई डिजिटल सुविधा के जरिए यात्री 25 चयनित ट्रेनों में यात्रा से पहले ही ऑनलाइन खाना और पैकेज्ड पानी ऑर्डर कर सकेंगे, जो सीधे उनकी सीट तक पहुंचाया जाएगा.

यह सेवा उन मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए शुरू की है, जिनके टिकट किराए में भोजन शामिल नहीं होता है. लेकिन ट्रेन में पैंट्री कार मौजूद रहती है. इस सुविधा से खासतौर पर उन यात्रियों को फायदा होगा, जिन्हें सफर के दौरान साफ-सुथरा और तय कीमत वाले खाने की चिंता रहती है.



कैसे कर सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग?



यात्री आईआरसीटीसी की ऑफिशल वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं. टिकट बुकिंग के समय या बाद में बुक्ड टिकट हिस्ट्री सेक्शन में जाकर ई-पैंट्री ऑप्शन सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड मील और रेल नीर पहले से ऑर्डर किया जा सकता है. पेमेंट पूरी तरह कैशलेस होगा, बुकिंग पूरी होने पर यात्रियों को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से कंफर्मेशन के साथ मील वेरिफिकेशन कोड मिलेगा. इसके अलावा यात्रा के दौरान पैंट्री स्टाफ को मील वेरिफिकेशन कोड दिखाने पर ऑर्डर किया गया खाना सीधे यात्री की सीट पर उपलब्ध कराया जाएगा. अगर किसी कारणवश बुकिंग के अनुसार खाना डिलीवर नहीं होता है तो यात्रियों को रिफंड की सुविधा भी मिलेगी और कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़ी जानकारी ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए दी जाएगी.



पायलट प्रोजेक्ट के बाद हुआ विस्तार



आईआरसीटीसी की इस नई सेवा का सफल ट्रायल पहले विवेक एक्सप्रेस में किया था. पॉजिटिव रिएक्शन मिलने के बाद अब इसे 25 प्रमुख मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू कर दिया गया है. इनमें इनमें स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, मंगला दीप एक्सप्रेस, कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस, नेत्रावती एक्सप्रेस, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, आजाद हिंद एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं.



यात्रा होगी और ज्यादा आरामदायक

आईआरसीटीसी के अनुसार, ई-पैंट्री सेवा का उद्देश्य यात्रियों को समय पर, हाइजेनिक और भरोसेमंद खाना उपलब्ध कराना है. डिजिटल बुकिंग, पारदर्शी व्यवस्था और रिफंड गारंटी के साथ यह सुविधा रेल यात्रियों के सफर को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

