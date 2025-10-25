घूमना है रंगीलो राजस्थान तो बैग कर लें पैक, IRCTC ले आया बेहतरीन प्लान

अगर आप छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपको इतिहास, संस्कृति और रंग-बिरंगी परंपराएं पसंद हैं, तो राजस्थान आपके लिए एक परफेक्ट जगह है. ऊंटों की सवारी, सुनहरे रेगिस्तान, भव्य किले, लोक संगीत और टेस्टी खाना, ये सब मिलकर राजस्थान की पहचान बनाते हैं.

हर साल देश-विदेश से हजारों टूरिस्ट यहां आते हैं. ऐसे में आईआरसीटीसी (IRCTC) यात्रियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है. जिसने राजस्थान घूमने वालों के लिए एक बेहतरीन और झंझट-मुक्त टूर पैकेज लॉन्च किया है. चलिए जानते हैं कि IRCTC का ये नया बेहतरीन प्लान क्या है.

IRCTC के इस पैकेज का नाम JODHPUR JAISALMER EX JODHPUR है, जो आपको राजस्थान के दो सबसे खूबसूरत शहरों जोधपुर और जैसलमेर की सैर कराएगा. जोधपुर, जिसे नीला शहर कहा जाता है, अपनी पुरानी हवेलियों, मेहरानगढ़ किले और पारंपरिक बाजारों के लिए फेमस है. यहां की गलियों में घूमना अपने आप में एक बेस्ट एक्सपीरियंस है. वहीं जैसलमेर, जिसे सोनार किला के नाम से जाना जाता है, थार रेगिस्तान के बीच बसा एक गोल्डन ड्रीम है. यहां की लोक संस्कृति, ऊंट सफारी, रेगिस्तान की रातें और लोक नृत्य आपका दिल जीत लेंगे.

IRCTC के इस टूर पैकेज में कुल 4 दिन और 3 रातें शामिल हैं यानी चार दिनों तक आप राजस्थान की रॉयल खूबसूरती, लोक संस्कृति और रेगिस्तान की सुनहरी शामों का मजा ले सकेंगे. इसका पैकेज कोड NJH091 है और इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर 2025 से जोधपुर से होगी. यात्रा के दौरान आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है.पैकेज में आपको आरामदायक कैब से यात्रा, होटल में ठहरने की व्यवस्था, टेस्टी खाना, और साथ ही सुरक्षित यात्रा एक्सपीरियंस यानी एक बार आपने बुकिंग कर ली, तो बाकी सारी जिम्मेदारी IRCTC की होगी.

बुकिंग और किराया क्या होगा

इस शानदार टूर पैकेज की शुरुआत सिर्फ 12,890 से हो रही है.इतनी कीमत में आपको आराम, सुविधा और एक शानदार ट्रैवल एक्सपीरियंस सब कुछ एक साथ मिलेगा. अगर आप इस टूर पैकेज, बुकिंग की जानकारी या पूरा शेड्यूल जानना चाहते हैं, तो आप सीधे इसhttps://www.irctctourism.com/pacakage_description?packageCode=NJH091 लिंक पर जा सकते हैं. यहीं से आप अपनी सीट बुक भी कर सकते हैं. इस पैकेज में आपकी यात्रा कैब के जरिए कराई जाएगी. इसका मतलब है कि आपको गाड़ियों की बुकिंग, होटल ढूंढने या खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. यहां सबकुछ पहले से तय होगा ताकि आप सिर्फ यात्रा का मजा ले सकें.

