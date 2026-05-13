सस्ते IPL टिकट-डिस्काउंट के लालच में न फंसें, ऐसे मिनटों में खाली हो सकता है आपका अकाउंट

IPL Ticket Scam: आज की युवा पीढ़ी में IPL को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. हर कोई स्टेडियम में बैठकर अपनी फेवरेट टीम को खेलते हुए देखना और साथ ही उनका उत्साह बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसी उत्साह का फायदा उठाकर अब कई स्कैमर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं.इसलिए ध्यान रखें कहीं आप भी उनके झांसे में न आ जाए और आपका बड़ा नुकसान हो जाए.

इन दिनों कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें IPL टिकट को लेकर स्कैमर लोगों को ठग रहे हैं. इसी बीच दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां दिल्ली बनाम कोलकाता मैच से पहले Arun Jaitley Stadium के पास कॉम्प्लिमेंट्री पास और टिकट मोटी रकम में बेचते हुए लोग पकड़े गए.

“50% में IPL tickets मिल रही हैं…”

Aap bhi bina soche book karenge?



यही वह moment है जहाँ scammers aapki excitement ka फायदा उठाते हैं. Social media ads aur fake websites के through ये offers इतने genuine लगते हैं कि लोग बिना verify किए payment कर देते हैं.



Booking हो जाती है,… pic.twitter.com/biskYLFdqQ — CyberDost I4C (@Cyberdost) May 8, 2026

सस्ती होटल डील के लालच में न फंसें, बुकिंग करते समय रखें ये सावधानियां वरना हो सकता है ऑनलाइन स्कैम

कैसे होता है IPL टिकट स्कैम?

अगर बात करें स्कैम की तो अक्सर लोगों को मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट या फिर विज्ञापन के जरिए ऑफर दिया जाता है जैसे...

50 प्रतिशत की छूट पर IPL टिकट मिल रही हैं Limited Seats अभी बुक करें. ऐसे ऑफर को देखकर लोग सोचते हैं कि कहीं उनके हाथ से ये मौका न निकल जाए और वह जल्दीबाजी में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं.

इसके बाद फर्जी वेबसाइट खुलती है.

टिकट बुकिंग जैसा पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है.

जिसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करवा लिया जाता है.

लोगों को पूरी तरह भरोसा दिलाने के लिए कन्फर्मेशन मैसेज भी भेज दिया जाता है.

लेकिन इस ठगी का खुलासा मैज वाले दिन होता है. जब उन्हें पता चलता है कि टिकट फर्जी है और स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलती.

क्यों फंस जाते हैं लोग?

दरअसल, स्कैमर्स फर्जी वेबसाइट औ सोशल मीडिया विज्ञापन इतने असली तरीके से बनाते हैं कि किसी को उनपर शक ही नहीं होता है.

किन बातों का रखें ध्यान?

Indian Cyber Crime Coordination Centre ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

आप हमेशा टिकट ऑफिशियल वेबसाइट या अधिकृत प्लेटफॉर्म से ही खरीदें.

किसी भी तरह के अनजान लिंक पर क्लिक न करें.

अगर आपके पास सोशल मीडिया DM में कोई ऑफर आता है तो उसपर भरोसा न करें.

भारी छूट या Limited Seats जैसे दावों से सावधान रहें.

पेमेंट करने से पहले वेबसाइट का URL जरूर चेक करें.

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अगर स्कैम हो जाए तो क्या करें?

अगर आपके साथ स्कैम हो गया है तो आप तुरंत 1930 पर कॉल करें और साथ ही National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज करें.