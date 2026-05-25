हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: अगर टीटीई मांगे घूस तो घबराने की नहीं है जरूरत, बिना किसी परेशानी के ऐसे तुरंत दर्ज कराएं अपनी शिकायत

Train News: अगर टीटीई मांगे घूस तो घबराने की नहीं है जरूरत, बिना किसी परेशानी के ऐसे तुरंत दर्ज कराएं अपनी शिकायत

Indian Railways: अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन टीटीई आप से जबरन रिश्वत मांगता है, तो अब घबराने की जगह इन आसान तरीकों से आप टीटीई के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 25 May 2026 07:50 AM (IST)
Preferred Sources

TTE Bribe Complain Rules: यूं तो भारतीय रेलवे अपने आप में ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है. लेकिन, पिछले कुछ सालों से भारतीय रेलवे की तेजी से चर्चा की जा रही है. जहां, अगर टीटीई (ट्रेवल टिकट परीक्षक) किसी यात्री से जबरन पैसे मांगता है तो, ज्यादातर यात्री पैसे दे देते हैं. लेकिन, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. बिना किसी परेशानी के आप टीटीई के खिलाफ ऐसे अपनी शिकायत को आसानी से दर्ज करा सकते हैं. 

भारतीय रेलवे का नियम सबके लिए है एक सम्मान

दरअसल, भारतीय रेलवे के नियमों को सबके लिए एक सम्मान बनाया गया है. जहां, ट्रेन हर वर्ग के लिए बनाई गई है, ताकि यात्रा कर रहे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. यहीं खास वजह से की भारत के ज्यादातर लोग आज भी भारतीय रेलवे को अपने सफर का सबसे बेहतरीन साधान मानते हैं. जहां, रोजाना लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से सफर कर अपनी यात्रा को पूरी करते हैं. 

Indian Railways: एक ही ट्रेन एक साथ तीन जगहों पर कैसे दिखती है? जानिए अवध असम एक्सप्रेस का राज

टीटीई  के जबरन पैसे मांगने पर क्या करें?

लेकिन, हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आईं है, जिसने लोगों को पूरी तरह से न सिर्फ हैरान किया है बल्कि एक तरह से भारतीय रेलवे के नाम को खराब करने की भी अच्छी खासी कोशिश की गई है. जहां, अगर कोई टीटीई किसी भी यात्री से टिकट के जारी होने के बाद भी उससे जबरन पैसे मांगाता है तो, उस यात्री को अपनी शिकायत करने का पूरा अधिकार है. 

दरअसल, टीटीई का काम यात्रियों की टिकट को पूरी तरह से सुनिश्चित करना होता है, कि यात्री अपनी आवंटित सीटों पर बैठें हैं या फिर नहीं. इसके अलावा टीटीई का काम यात्रियों की परेशानियों को दूर करना होता है, न कि यात्रियों से जबरन पैसे मंगाना और बदसलूकी करना. ऐसे स्थिति के आने पर यात्रियों को टीटीई के खिलाफ शिकायत करने की भारतीय रेलवे द्वारा अनुमति दी जाती है. 

टीटीई के खिलाफ कैसे कर सकते हैं शिकायत? 

अगर टीटीई आपसे रिश्वत मांगता है, तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं. आप बिना किसी परेशानी के टीटीई के खिलाफ आसानी से शिकायत कर सकते हैं. जहां, आपको सबसे पहले  उस टीटीई का नाम और उसका बैच नंबर नोट करना है. इसके अलावा आप सबूत के तौर पर पूरी घटना का एक वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं और बिना किसी देरी के अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं. 

Lower Birth Booking: ट्रेन में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए है लोअर बर्थ की सीटें, जानें कैसे करवाए बुकिंग?

आप शिकायत कहां करा सकते हैं दर्ज ?

जब भी आप ट्रेन में यात्रा करें तो, 'रेल मदद' ऐप को अपने फोन में डाउलोड करना न भूलें. आप इस ऐप के माध्यम से अपनी परेशानी और शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा रेलवे की  आधिकारिक वेबसाइट और रेलवे के टोल-फ्री नंबर 182 पर भी कॉल करके आप आसानी से टीटीई के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

इस बात का ध्यान रखें कि, जब आप अपनी शिकायत दर्ज करा देते हैं, तो इसे सीधे रेलवे अधिकारियों को भेज दिया जाता है और इसके बाद दोषी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है. 

Published at : 25 May 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS TTE Complain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train News: अगर टीटीई मांगे घूस तो घबराने की नहीं है जरूरत, बिना किसी परेशानी के ऐसे तुरंत दर्ज कराएं अपनी शिकायत
अगर टीटीई मांगे घूस तो घबराने की नहीं है जरूरत, बिना किसी परेशानी के ऐसे तुरंत दर्ज कराएं अपनी शिकायत
यूटिलिटी
Delhi Traffic Rules: दिल्ली में अब ट्रैफिक नियमों पर सख्ती, बार-बार गलती करने पर सस्पेंड होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, हो जाएं सावधान!
दिल्ली में अब ट्रैफिक नियमों पर सख्ती, बार-बार गलती करने पर सस्पेंड होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, हो जाएं सावधान!
यूटिलिटी
Hydrogen Bus: राजधानी दिल्ली में पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत, क्या यह बन पाएगी सीएनजी का बेहतर विकल्प ?
राजधानी दिल्ली में पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत, क्या यह बन पाएगी सीएनजी का बेहतर विकल्प ?
यूटिलिटी
Train News: वंदे भारत स्लीपर का वैश्विक मुकाबला, जानें विदेश में कितना है इस ट्रेन का किराया, उड़ जाएंगे आपके होश
वंदे भारत स्लीपर का वैश्विक मुकाबला, जानें विदेश में कितना है इस ट्रेन का किराया, उड़ जाएंगे आपके होश
Advertisement

वीडियोज

Kedarnath Yatra 2026 :धाम में भारी अव्यवस्था! VIP कल्चर के चक्कर में आम भक्तों का फूटा गुस्सा!
Sansani | Crime News: ट्विशा की आखिरी रात का रहस्य ! | Twisha Sharma Case
Janhit | Twisha Murder Case: दिसंबर में शगुन के गीत, मई में राम नाम सत्य! | Bhopal News | ABP News
Bomb Attack In Pakistan's Balochistan: बलूचिस्तान में विद्रोह की नई पिक्चर रिलीज! | Pakistan
ABP Report | Iran US War: क्या अपना यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा ईरान? | Iran-US War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: भीषण लू की चेतावनी के बीच आज कहां होगी बारिश? दिल्ली-यूपी-बिहार से राजस्थान तक का मौसम जानें
भीषण लू की चेतावनी के बीच आज कहां होगी बारिश? दिल्ली-यूपी-बिहार से राजस्थान तक का मौसम जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भीषण गर्मी से धधक रहा यूपी! वाराणसी-प्रयागराज समेत 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट, इन जिलों में होगी बारिश
भीषण गर्मी से धधक रहा यूपी! वाराणसी-प्रयागराज समेत 10 जिलों में लू का रेड अलर्ट, इन जिलों में होगी बारिश
क्रिकेट
IPL 2026: रिंकू सिंह से सूर्यकूमार यादव तक बन सकते हैं नए कप्तान, अगले सीजन कई फ्रेंचाइजी इन्हें सौंप सकती है टीम की कमान
IPL 2026: रिंकू सिंह से सूर्यकूमार यादव तक बन सकते हैं नए कप्तान, अगले सीजन कई फ्रेंचाइजी इन्हें सौंप सकती है टीम की कमान
बिजनेस
चौथी बार पढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, दिल्ली में 100 के पार तो मुंबई में 111, जानें कहां कितनी हुई कीमत
चौथी बार पढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, दिल्ली में 100 के पार तो मुंबई में 111, जानें कहां कितनी हुई कीमत
दिल्ली NCR
दिल्ली में कहर बरपा रही गर्मी! पारा 44 डिग्री के पार, 27 मई तक जारी हुआ ये अलर्ट
दिल्ली में कहर बरपा रही गर्मी! पारा 44 डिग्री के पार, 27 मई तक जारी हुआ ये अलर्ट
बॉलीवुड
33 साल बाद अब कैसी दिखती हैं 'आंखें' की स्टारकास्ट? गोविंदा और चंकी पांडे समेत देखें इनकी तस्वीरें
33 साल बाद अब कैसी दिखती हैं 'आंखें' की स्टारकास्ट? गोविंदा और चंकी पांडे समेत देखें इनकी तस्वीरें
राजस्थान
जयपुर: बच्चों के सामने पत्नी की पिटाई, मुंह पर थूकता दिखा पति, अनु मीणा सुसाइड केस में CCTV से खुले राज
जयपुर: बच्चों के सामने पत्नी की पिटाई, मुंह पर थूकता दिखा पति, अनु मीणा सुसाइड केस में CCTV से खुले राज
जनरल नॉलेज
Bakrid 2026: बकरीद के लिए इस नस्ल के बकरे हैं सबसे अच्छे, जमकर खरीद रहे लोग
बकरीद के लिए इस नस्ल के बकरे हैं सबसे अच्छे, जमकर खरीद रहे लोग
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget