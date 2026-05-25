TTE Bribe Complain Rules: यूं तो भारतीय रेलवे अपने आप में ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है. लेकिन, पिछले कुछ सालों से भारतीय रेलवे की तेजी से चर्चा की जा रही है. जहां, अगर टीटीई (ट्रेवल टिकट परीक्षक) किसी यात्री से जबरन पैसे मांगता है तो, ज्यादातर यात्री पैसे दे देते हैं. लेकिन, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. बिना किसी परेशानी के आप टीटीई के खिलाफ ऐसे अपनी शिकायत को आसानी से दर्ज करा सकते हैं.

भारतीय रेलवे का नियम सबके लिए है एक सम्मान

दरअसल, भारतीय रेलवे के नियमों को सबके लिए एक सम्मान बनाया गया है. जहां, ट्रेन हर वर्ग के लिए बनाई गई है, ताकि यात्रा कर रहे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. यहीं खास वजह से की भारत के ज्यादातर लोग आज भी भारतीय रेलवे को अपने सफर का सबसे बेहतरीन साधान मानते हैं. जहां, रोजाना लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से सफर कर अपनी यात्रा को पूरी करते हैं.

Indian Railways: एक ही ट्रेन एक साथ तीन जगहों पर कैसे दिखती है? जानिए अवध असम एक्सप्रेस का राज

टीटीई के जबरन पैसे मांगने पर क्या करें?

लेकिन, हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आईं है, जिसने लोगों को पूरी तरह से न सिर्फ हैरान किया है बल्कि एक तरह से भारतीय रेलवे के नाम को खराब करने की भी अच्छी खासी कोशिश की गई है. जहां, अगर कोई टीटीई किसी भी यात्री से टिकट के जारी होने के बाद भी उससे जबरन पैसे मांगाता है तो, उस यात्री को अपनी शिकायत करने का पूरा अधिकार है.

दरअसल, टीटीई का काम यात्रियों की टिकट को पूरी तरह से सुनिश्चित करना होता है, कि यात्री अपनी आवंटित सीटों पर बैठें हैं या फिर नहीं. इसके अलावा टीटीई का काम यात्रियों की परेशानियों को दूर करना होता है, न कि यात्रियों से जबरन पैसे मंगाना और बदसलूकी करना. ऐसे स्थिति के आने पर यात्रियों को टीटीई के खिलाफ शिकायत करने की भारतीय रेलवे द्वारा अनुमति दी जाती है.

टीटीई के खिलाफ कैसे कर सकते हैं शिकायत?

अगर टीटीई आपसे रिश्वत मांगता है, तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं. आप बिना किसी परेशानी के टीटीई के खिलाफ आसानी से शिकायत कर सकते हैं. जहां, आपको सबसे पहले उस टीटीई का नाम और उसका बैच नंबर नोट करना है. इसके अलावा आप सबूत के तौर पर पूरी घटना का एक वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं और बिना किसी देरी के अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं.

Lower Birth Booking: ट्रेन में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए है लोअर बर्थ की सीटें, जानें कैसे करवाए बुकिंग?

आप शिकायत कहां करा सकते हैं दर्ज ?

जब भी आप ट्रेन में यात्रा करें तो, 'रेल मदद' ऐप को अपने फोन में डाउलोड करना न भूलें. आप इस ऐप के माध्यम से अपनी परेशानी और शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और रेलवे के टोल-फ्री नंबर 182 पर भी कॉल करके आप आसानी से टीटीई के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

इस बात का ध्यान रखें कि, जब आप अपनी शिकायत दर्ज करा देते हैं, तो इसे सीधे रेलवे अधिकारियों को भेज दिया जाता है और इसके बाद दोषी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है.