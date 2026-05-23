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Indian Railways: क्या कोई ट्रेन एक ही समय में तीन अलग-अलग जगहों पर हो सकती है? भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क में हजारों ट्रेनें दौड़ती हैं और भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक माना जाता है. हैरानी की बात तो यह है कि यह ट्रेन एक ही पल में तीन अलग-अलग स्टेशनों पर मौजूद होती है. सुनने में यह किसी जादू जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई रेलवे की एक बेहद कठिन और सटीक संचालन व्यवस्था में छिपी है.



इस ट्रेन का नाम 'अवध असम एक्सप्रेस' है. ये ट्रेन न केवल भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली दैनिक ट्रेनों में से एक है, बल्कि यह एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड भी रखती है जो इसे बाकी ट्रेनों से बिल्कुल अलग बनाता है. इसकी रूट डिब्रूगढ़ (असम) से लालगढ़ (राजस्थान) तक की है जिसकी दूरी लगभग 3,100 किलोमीटर है.

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इस सिस्टम से तीन स्टेशनों पर दिखती है ट्रेन

आमतौर पर एक ट्रेन एक समय में एक ही जगह हो सकती है, लेकिन अवध असम एक्सप्रेस के साथ ऐसा नहीं है. इसका कारण है 'मल्टीपल रेक सिस्टम. क्योंकि यह ट्रेन 4 दिनों की यात्रा तय करती है, इसलिए इसे रोजाना चलाने के लिए रेलवे एक नहीं, बल्कि कई 'रेक'(ट्रेन के पूरे डिब्बों के सेट) का उपयोग करता है.

ट्रेन का नंबर एक ही रहता है, लेकिन इसके अलग-अलग रेक देश के अलग-अलग हिस्सों में अपनी यात्रा के अलग विभिन्न चरणों में होते हैं. उदाहरण के तौर पर एक ही समय पर जब एक रेक डिब्रूगढ़ से रवाना हो रहा होता है, तो दूसरा रेक बिहार के कटिहार जंक्शन के पास और तीसरा उत्तर प्रदेश के बरेली स्टेशन के आसपास अपनी यात्रा पूरी कर रहा होता है.

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भारतीय रेलवे का स्मार्ट मैनेजमेंट

यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि रेलवे का सुनियोजित टाइमिंग मैनेजमेंट है. 'अवध असम एक्सप्रेस' के अलग-अलग रेक का एक साथ देश के अलग-अलग जगहों में मौजूद होना ही इसे 'अनोखा' दर्जा देता है जो इसे आम ट्रेनों की भीड़ से अलग खड़ा करता है.

इस सिस्टम की वजह से यात्रियों को रोज ट्रेन की सुविधा मिलती रहती है और लंबी दूरी की इस ट्रेन को लगातार चलाना आसान हो जाता है. यही कारण है कि यह ट्रेन अपने अनोखे संचालन के लिए चर्चा में रहती है.