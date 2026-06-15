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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBusiness Ideas: घर के एक कोने से कमाएं 15 हजार महीना, महिलाओं के लिए बेस्ट है ये बिजनेस मॉडल

Business Ideas: घर के एक कोने से कमाएं 15 हजार महीना, महिलाओं के लिए बेस्ट है ये बिजनेस मॉडल

Business Ideas: अगर आप हाउस वाइफ हैं और घर में रहकर ही कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप यहां से बिजनेस आइडिया ले सकते हैं. ये बिजनेस आपको महीने के 15000 रुपए तक दे सकता है.

By : सृष्टि | Updated at : 15 Jun 2026 11:23 AM (IST)
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Business Ideas: अगर आप हाउसवाइफ हैं और घर बैठे कमाई करना चाहती हैं, तो ये खबर आपके काम की है. गृहस्थ महिलाएं भी बिजनेस करके कमा सकती हैं. घर से बिजनेस करना हो तो टिफिन सर्विस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. इस बिजनेस को घर के एक छोटे से कमरे से भी शुरू किया जा सकता है. यहां से आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं.

क्यों बढ़ रही है टिफिन सर्विस की मांग?

बड़े शहरों में नौकरीपेशा लोग, छात्र और अकेले रहने वाले लोग घर जैसा खाना पसंद करते हैं. यही वजह है कि टिफिन सर्विस की मांग लगातार बढ़ रही है.

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कितनी लागत आएगी?

इस बिजनेस को 5,000 से 15,000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है. आपको सिर्फ किचन का सामान, पैकिंग सामग्री और डिलीवरी की व्यवस्था करनी होगी. बस आप बिजनेस वुमन बन गईं.

कितनी हो सकती है कमाई?

अगर आप रोज 15 से 20 टिफिन सप्लाई करती हैं और हर एक टिफिन का 70 से 100 रुपये चार्ज करती हैं, तो हर महीने 15,000 रुपये या उससे ज्यादा की कमाई की जा सकती है.

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ग्राहक कैसे मिलेंगे?

  • व्हाट्सएप ग्रुप
  • फेसबुक और इंस्टाग्राम
  • आसपास के हॉस्टल
  • ऑफिस एरिया
  • ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म

महिलाओं के लिए क्यों है बेहतर?

इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे घर और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ भी आसानी से चलाया जा सकता है. इसके लिए किसी बड़ी दुकान या ऑफिस की जरूरत नहीं होती. घर के किचन से ये बिजनेस आसानी से चलाया जा सकता है. इसमें कम निवेश, कम जोखिम और लगातार बढ़ती मांग है, जिसके कारण टिफिन सर्विस महिलाओं के लिए घर बैठे कमाई का बेस्ट ऑप्शन है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 15 Jun 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Work From Home Business Ideas Utility News
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