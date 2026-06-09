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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: रेल यात्रियों के लिए अलर्ट! 9 से 14 जून तक कई ट्रेनें रद्द, कई का बदला रूट

Train Cancelled: रेल यात्रियों के लिए अलर्ट! 9 से 14 जून तक कई ट्रेनें रद्द, कई का बदला रूट

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. आद्रा रेल मंडल में 9 से 14 जून तक चलने वाले रेल लाइन मरम्मत कार्य के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. देखिए लिस्ट.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 09 Jun 2026 09:49 AM (IST)
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  • आद्रा रेल मंडल में 9-14 जून तक ट्रैक मरम्मत कार्य होगा.
  • दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर, संचालन में बदलाव किए.
  • आठ ट्रेनें पूर्णतः रद्द हुईं, कईयों के मार्ग/गंतव्य बदले गए.
  • यात्रियों को सफर से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचनी चाहिए.

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है. आद्रा रेल मंडल में 9 जून यानी आज से 14 जून तक रेल पटरियों के रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा. इस कारण से दक्षिण पूर्व रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने और कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव करने का फैसला लिया है. जरूरी बात तो यह है कि रेलवे के इस निर्णय का असर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के हजारों यात्रियों पर पड़ेगा.

8 ट्रेनों को किया गया रद्द

रेलवे की ओर से जारी सूचना के मुताबिक अलग-अलग डेट को 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी. इनमें शामिल हैं...

  • 11 जून को 68061/68062 आद्रा-आसनसोल-आद्रा मेमू रद्द रहेगी.
  • वहीं 9 जून यानी आज और 12, 14 जून को 68090/68089 आद्रा-मेदिनीपुर-आद्रा मेमू रद्द रहेगी.
  • 9 और 14 जून को  68077/68078 आद्रा-भागा-आद्रा मेमू रद्द रहेगी.
  • 9,12, और 14 जून को  68079/68080 भोजूडीह-चंद्रपुरा-भोजूडीह मेमू रद्द रहेगी.

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इन ट्रेनों का होगा शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन

ध्यान दें, रेलवे ने कुछ ट्रेनों को उनके निर्धारित गंतव्य तक नहीं चलाने का फैसला किया है.

  • 18116/18115 - चक्रधरपुर-गोमो-चक्रधरपुर एक्सप्रेस 9,12 और 14 जून को सिर्फ महुदा तक चलेगी.
  • 68056/68060- टाटानगर-आसनसोल मेमू/बराभूम मेमू 11 जून को आद्रा तक ही संचालित होगी.
  • 68055/68056- आसनसोल-टाटानगर-आसनसोल मेमू 10 और 13 जून को आद्रा तक ही चलेगी.
  • 63594/63593-आसनसोल-पुरुलिया-आसनसोल मेमू 10 और 13 जून को आद्रा तक ही चलेगी.
  • 18035/18036-खड़गपुर-हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस 10 और 13 जून को आद्रा तक ही चलेगी.

इस ट्रेन का बदला गया मार्ग

बता दें कि रेलवे ने 9 और 13 जून को टाटानगर से रवाना होने वाली 18601 टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस का रास्ता भी बदल दिया है. यह ट्रेन अपने सामान्य रूट की बजाय चांडिल, गुंडाबिहार और मुरी होते हुए हटिया पहुंचेगी. अब रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सफर से पहले अपनी ट्रेन के मौजूदा स्टेट्स को चेक कर लें, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 09 Jun 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS
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