IRCTC Aadhaar Linked Booking: हर दिन लाखों यात्री यात्रा के लिए भारतीय रेलवे का ही सहारा लेते हैं. यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर रेलवे अपने नियम और नीतियों को लगातार अपडेट करता रहता है. इसी के साथ एक नया बदलाव होने जा रहा है जो 1 अक्टूबर से लागू होगा. आइए जानते हैं क्या है यह बदलाव.

ऑनलाइन टिकट बुकिंग में हुआ बदलाव

1 अक्टूबर से सिर्फ आधार से जुड़े आईआरसीटीसी अकाउंट वाले यात्री ही ऑनलाइन बुकिंग विंडो के पहले 15 मिनट में ट्रेन के टिकट को बुक कर पाएंगे. यह आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए की जाने वाली बुकिंग पर खास तौर से लागू होगा. जिन भी यात्रियों ने अपना आईआरसीटीसी अकाउंट का आधार वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है उन्हें सुबह 8:00 से 8:15 के बीच टिकट बुक करने की सहूलियत मिलेगी.

इसी के साथ जिन यात्रियों के अकाउंट आधार से वेरीफाइड नहीं है उन्हें टिकट बुक करने के लिए शुरुआती 15 मिनट के विंडो के बाद इंतजार करना होगा. इस बदलाव से यह पक्का होता है की असली यात्रियों को टिकट आसानी से मिले और बड़ी संख्या में टिकट बुक करके उन्हें ऊंची कीमत पर बेचने वाले एजेंटों का दबदबा कम हो पाए.

एजेंटों से मिलेगा छुटकारा

इस बदलाव के पीछे का कारण यह है कि टिकट धोखाधड़ी और हेरा फेरी को रोका जाए. इसी के साथ आधार से अकाउंट को लिंक करके रेलवे दुरुपयोग की शिकायतों को आसानी से ट्रैक और ठीक कर सकता है.

तत्काल टिकट और आधार वेरीफिकेशन

ऐसा पहली बार नहीं है कि जब टिकट बुकिंग को आधार वेरिफिकेशन से जोड़ा जा रहा हो. जुलाई में रेलवे ने तत्काल ट्रेन टिकट के लिए आधार वेरिफिकेशन को लागू किया था. सिर्फ वेरीफाइड आधार अकाउंट वाले यात्री ही बुकिंग विंडो के पहले आधे घंटे में तत्काल टिकट को बुक कर सकते हैं जिससे ज्यादा मांग वाले टिकटों में धोखाधड़ी को रोका जा सके.

बुकिंग का समय

आपको बता दें कि रेगुलर टिकट के एडवांस बुकिंग यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले शुरू होती है और हर दिन सुबह 12:20 से रात 11:45 बजे तक उपलब्ध रहती है. अब इन नए आधार लिंक्ड नियमों के तहत वेरीफाइड अकाउंट वाले यात्रियों को बुकिंग विंडो के शुरुआती मिनटों में प्राथमिकता दी जाएगी. आधार लिंक्ड बुकिंग नियम ऑनलाइन टिकट बुकिंग को और भी सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है. सभी यात्रियों को 1 अक्टूबर से पहले अपने आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार से वेरीफाई करना होगा ताकि वे प्राथमिकता वाली बुकिंग विंडो का फायदा उठा पाएं.

