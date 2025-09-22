हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIndian Railway Wake up Service: रात 3 बजे आएगा ट्रेन का स्टॉपेज और लग रहा सोते रहने का डर! यह काम करेंगे तो खुद जगाएगा रेलवे

Indian Railway Wake up Service: रात 3 बजे आएगा ट्रेन का स्टॉपेज और लग रहा सोते रहने का डर! यह काम करेंगे तो खुद जगाएगा रेलवे

Indian Railway Wake up Service: अब नहीं रहेगा स्टेशन छूटने का डर. रात को सोते समय भी भारतीय रेलवे खुद करेगी अलर्ट. आइए जानते हैं भारतीय रेलवे के डेस्टिनेशन अलर्ट के बारे में और कैसे करता है यह काम.

By : एबीपी लाइव | Edited By: स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Sep 2025 01:07 PM (IST)

Indian Railway Wake up Service: लंबी ट्रेन यात्रा में अक्सर लोगों को एक खास दिक्कत का सामना करना पड़ता है. यात्री अपने स्टेशन पर उतरने से चूक जाने से काफी डरते हैं. यह गलती अक्सर तब होती है जब स्टेशन या तो सुबह जल्दी आने वाला होता है या फिर देर रात में. इस वजह से यात्री ठीक से सो भी नहीं पाते कि कहीं उनका स्टेशन चूक न जाए. लेकिन इस परेशानी का इंडियन रेलवे ने एक स्मार्ट समाधान निकाला है. आइए जानते हैं क्या है यह समाधान.

इंडियन रेलवे की शानदार फैसिलिटी 

दरअसल, भारतीय रेलवे ने डेस्टिनेशन अलर्ट सर्विस को शुरू किया है. यह एक मोबाइल बैटरी सर्विस है जिसकी मदद से यात्रियों को उनकी ट्रेन के चुने हुए स्टेशन पर पहुंचने से 20 मिनट पहले ही ऑटोमेटिक अलर्ट मिल जाएगा. यानी कि अब यात्री अपनी यात्रा के दौरान आराम से सो सकते हैं. क्योंकि उन्हें उनके स्टेशन पर उतरने के समय से 20 मिनट पहले ही एक अलर्ट मिल जाएगा.

कैसे करें इसका अलार्म सेट 

कस्टमर केयर की मदद से

भारतीय रेलवे द्वारा इस सुविधा को काफी आसान और सुलभ बना दिया गया है. इसे एक्टिवेट करने के लिए 139 पर कॉल करना होगा. इसके बाद अपनी भाषा को चुनकर (*) दबाना होगा. इसके बाद अपना पीएनआर नंबर डालकर अलार्म सेट करने के लिए अपने डेस्टिनेशन की जानकारी देनी होगी. 

एसएमएस की मदद से 

इसके लिए अपने मैसेज में ALERT टाइप करके 139 पर भेजना होगा. इसके बाद आपके चुने हुए डेस्टिनेशन के लिए एक अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा. 

वॉइस रिकॉर्डिंग की मदद से 

इसके लिए आपको 139 पर कॉल करना होगा और अपनी भाषा को चुनकर डेस्टिनेशन अलर्ट सर्विस के लिए 7 दबाना होगा. इसके बाद अलार्म के लिए 2 दबाना होगा. इसके बाद अपना 10 अंकों का पीएनआर नंबर डालकर कंफर्म करने के लिए 1 दबाना होगा.

कितना होगा चार्ज 

आपको बता दें कि डेस्टिनेशन एडल्ट सर्विस फ्री नहीं है लेकिन काफी ज्यादा सस्ती है. कॉल के लिए नॉन मेट्रो शहर में ₹2 प्रति मिनट और मेट्रो शहर में ₹1.20 प्रति मिनट का चार्ज लगेगा. इसके अलावा एसएमएस के लिए ₹3 का फिक्स रिचार्ज है.

यह भी पढ़ें: कौन-सा नेता अपने देश पर सबसे ज्यादा वक्त से काबिज? जान लें हर किसी की डिटेल

Published at : 22 Sep 2025 01:07 PM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Destination Alert Train Travel India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
विश्व
रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज शरीफ!  
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!  
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

बैड्स आफ बालीवुड में लक्ष्य-राघव का आन-स्क्रीन अभिनय उनके किल आफ-स्क्रीन रिश्ते पर आधारित है
Homebound review: आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Political Clash: Chhapra में NDA कार्यकर्ताओं में 'टिकट' पर हंगामा!
India-Pakistan Match: भारत ने पाक के खिलाफ लगातार 7वां मैच जीता
PM Modi Mother Abuse Row: Tejashwi पर BJP-JDU का हमला, Tej Pratap ने माँ के अपमान पर माँगी जेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
'कांग्रेस ने अरुणाचल को किया था नजरअंदाज', 5100 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी
महाराष्ट्र
Mumbai Lamborghini Crash: मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
मुंबई कोस्टल रोड पर लैंबॉर्गिनी का एक्सीडेंट, लग्जरी कार के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बचा ड्राइवर!
विश्व
रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज शरीफ!  
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!  
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Records: 'जॉली एलएलबी 3' की तबाही से कांपा बॉक्स ऑफिस, तीन दिन में तोड़ डाले 10 बड़े रिकॉर्ड!
'जॉली एलएलबी 3' की तबाही से कांपा बॉक्स ऑफिस, तीन दिन में तोड़ डाले 10 बड़े रिकॉर्ड!
हेल्थ
World Ayurveda Day: क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
क्या आयुर्वेद से खत्म की जा सकती है ऑटोइम्यून डिजीज? जानिए क्या करते हैं एक्सपर्ट
नौकरी
UN का बड़ा खुलासा, जानें AI से पुरुषों या महिलाओं किस की नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा
UN का बड़ा खुलासा, जानें AI से पुरुषों या महिलाओं किस की नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा
नौकरी
DU Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Embed widget