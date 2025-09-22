Indian Railway Wake up Service: लंबी ट्रेन यात्रा में अक्सर लोगों को एक खास दिक्कत का सामना करना पड़ता है. यात्री अपने स्टेशन पर उतरने से चूक जाने से काफी डरते हैं. यह गलती अक्सर तब होती है जब स्टेशन या तो सुबह जल्दी आने वाला होता है या फिर देर रात में. इस वजह से यात्री ठीक से सो भी नहीं पाते कि कहीं उनका स्टेशन चूक न जाए. लेकिन इस परेशानी का इंडियन रेलवे ने एक स्मार्ट समाधान निकाला है. आइए जानते हैं क्या है यह समाधान.

इंडियन रेलवे की शानदार फैसिलिटी

दरअसल, भारतीय रेलवे ने डेस्टिनेशन अलर्ट सर्विस को शुरू किया है. यह एक मोबाइल बैटरी सर्विस है जिसकी मदद से यात्रियों को उनकी ट्रेन के चुने हुए स्टेशन पर पहुंचने से 20 मिनट पहले ही ऑटोमेटिक अलर्ट मिल जाएगा. यानी कि अब यात्री अपनी यात्रा के दौरान आराम से सो सकते हैं. क्योंकि उन्हें उनके स्टेशन पर उतरने के समय से 20 मिनट पहले ही एक अलर्ट मिल जाएगा.

कैसे करें इसका अलार्म सेट

कस्टमर केयर की मदद से

भारतीय रेलवे द्वारा इस सुविधा को काफी आसान और सुलभ बना दिया गया है. इसे एक्टिवेट करने के लिए 139 पर कॉल करना होगा. इसके बाद अपनी भाषा को चुनकर (*) दबाना होगा. इसके बाद अपना पीएनआर नंबर डालकर अलार्म सेट करने के लिए अपने डेस्टिनेशन की जानकारी देनी होगी.

एसएमएस की मदद से

इसके लिए अपने मैसेज में ALERT टाइप करके 139 पर भेजना होगा. इसके बाद आपके चुने हुए डेस्टिनेशन के लिए एक अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा.

वॉइस रिकॉर्डिंग की मदद से

इसके लिए आपको 139 पर कॉल करना होगा और अपनी भाषा को चुनकर डेस्टिनेशन अलर्ट सर्विस के लिए 7 दबाना होगा. इसके बाद अलार्म के लिए 2 दबाना होगा. इसके बाद अपना 10 अंकों का पीएनआर नंबर डालकर कंफर्म करने के लिए 1 दबाना होगा.

कितना होगा चार्ज

आपको बता दें कि डेस्टिनेशन एडल्ट सर्विस फ्री नहीं है लेकिन काफी ज्यादा सस्ती है. कॉल के लिए नॉन मेट्रो शहर में ₹2 प्रति मिनट और मेट्रो शहर में ₹1.20 प्रति मिनट का चार्ज लगेगा. इसके अलावा एसएमएस के लिए ₹3 का फिक्स रिचार्ज है.

यह भी पढ़ें: कौन-सा नेता अपने देश पर सबसे ज्यादा वक्त से काबिज? जान लें हर किसी की डिटेल