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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीInvestment Tips: FD में निवेश का है प्लान, तो इन बातों का रखें ध्यान

Investment Tips: FD में निवेश का है प्लान, तो इन बातों का रखें ध्यान

Fixed Deposit Tips: क्या आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना अन्य साधनों से बेहतर लगता है? अगर हां, तो इससे पहले आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें. जिससे ज्यादा बचत हो सके.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 20 Aug 2026 11:34 PM (IST)
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Fixed Deposit Tips: अगर आप अपनी बचत को सुरक्षित जगह पर निवेश करना चाहते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD एक फ्रेंडली ऑप्शन है. इसमें एक तय अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है और बैंक या वित्तीय संस्थान उस पर पहले से तय ब्याज देता है. हालांकि FD कराने से पहले केवल ब्याज दर देखना ही काफी नहीं है. हालांकि इसे करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए.

ब्याज दर की तुलना करें
FD करवाने से पहले ब्याज दरों की तुलना जरूर कर लें. अलग-अलग बैंकों में FD की ब्याज दर अलग हो सकती है. इसलिए निवेश करने से पहले कम से कम कुछ बैंकों की ब्याज दरों की तुलना तो जरूर कर लें. केवल सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक को चुनने की जगह उसकी विश्वसनीयता और FD की शर्तों को भी समझें.

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अवधि सोच-समझकर चुनें
FD कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक की हो सकती है. अगर आपको आने वाले समय में पैसों की जरूरत पड़ सकती है तो बहुत लंबी अवधि की FD करने से बचें. अपनी जरूरत और वित्तीय लक्ष्य के हिसाब से अवधि चुनना बेहतर है.

समय से पहले पैसा निकालने की शर्त देखें
FD को मैच्योरिटी से पहले तोड़ने पर कई बैंक पेनल्टी लगा सकते हैं. ऐसे में मिलने वाला ब्याज भी कम हो सकता है. इसलिए निवेश से पहले बैंक की प्रीमैच्योर विदड्रॉल पॉलिसी जरूर पढ़ें. ये आपके बहुत काम आ सकती है. क्योंकि कई बार लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती और वो पहले ही पैसा निकाल लेते हैं और फिर नुकसान झेलते हैं.

टैक्स का ध्यान रखें
FD से मिलने वाला ब्याज आपकी आय में शामिल होता है और उस पर लागू नियमों के अनुसार टैक्स देना पड़ सकता है. कुछ मामलों में बैंक ब्याज पर TDS भी काट सकता है. इसलिए निवेश से पहले अपनी टैक्स देनदारी को समझना जरूरी है.

सिर्फ एक जगह पूरा पैसा न लगाएं
अगर आपके पास बड़ी रकम है तो पूरी राशि एक ही FD में लगाने की जगह अलग-अलग अवधि की FD में पैसा बांट सकते हैं. इसे FD लैडरिंग कहा जाता है. इससे जरूरत पड़ने पर कुछ रकम आसानी से उपलब्ध हो सकती है.

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मैच्योरिटी की तारीख याद रखें
FD पूरी होने पर बैंक में जमा रकम और ब्याज मिल जाता है. अगर ऑटो-रिन्यूअल चालू है तो FD अपने आप दोबारा शुरू हो सकती है. इसलिए मैच्योरिटी से पहले अपनी जरूरत के हिसाब से तय कर लें कि रकम निकालनी है या फिर से निवेश करना है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 20 Aug 2026 11:34 PM (IST)
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