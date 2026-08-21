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बिजनेस करना चाहते हैं शुरू? इस प्लेटफार्म पर करें रेजिस्ट्रेशन, ये मिलेंगी सुविधाएं

Udyam Portal: अगर आप भी अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले सरकारी पोर्टल उद्यम में रजदिस्ट्रेशन कर लें. इससे आपको कई सारे फयदे मिलेंगे.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 21 Aug 2026 07:39 AM (IST)
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Udyam Portal: अगर आप अपना कारोबार शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं या पहले से छोटा कारोबार चला रहे हैं, तो उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन के जरिए MSME के तौर पर रजिस्टर करवाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. सरकार ने छोटे और मध्यम कारोबार को औपचारिक रूप देने और उन्हें अलग-अलग सरकारी सुविधाओं से जोड़ने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू की है. इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, पेपरलेस और पूरी तरह मुफ्त है.

कौन करा सकता है रजिस्ट्रेशन?
जो व्यक्ति माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज शुरू करना चाहता है, वो उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है. मौजूदा नियमों के अनुसार माइक्रो एंटरप्राइज के लिए निवेश की सीमा 2.5 करोड़ रुपये और सालाना टर्नओवर की सीमा 10 करोड़ रुपये है. वहीं स्मॉल एंटरप्राइज के लिए निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ रुपये तक हो सकता है. मीडियम एंटरप्राइज के लिए ये सीमाएं क्रमशः 125 करोड़ और 500 करोड़ रुपये हैं.

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रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए?
उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर जरूरी है. प्रक्रिया ऑनलाइन और सेल्फ-डिक्लेरेशन पर आधारित है. सामान्य तौर पर किसी दस्तावेज या प्रमाण की कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं होती. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद कारोबार को एक स्थायी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑनलाइन प्रमाणपत्र मिलता है. इसके लिए किसी तरह की फीस नहीं देनी होती और रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की भी जरूरत नहीं है.

क्या मिलते हैं फायदे?
उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद MSME को सरकार की कई योजनाओं और सुविधाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलती है. इसके अलावा रजिस्टर्ड कारोबार सरकारी खरीद और ई-टेंडर से जुड़े अवसरों में हिस्सा ले सकते हैं. MSME के लिए उपलब्ध योजनाओं, मार्केटिंग और अन्य सरकारी सहायता का लाभ लेने में उद्यम नंबर उपयोगी होता है. उद्यम सिस्टम को TReDS और MSME Samadhaan जैसे प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है, जिससे कारोबारियों को भुगतान में देरी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में मदद मिल सकती है.

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फर्जी वेबसाइट से रहें सावधान
बता दें कि उद्यम रजिस्ट्रेशन केवल सरकार के आधिकारिक पोर्टल से ही कराएं. सरकार ने साफ किया है कि रजिस्ट्रेशन पूरी तरह मुफ्त है और इसके लिए किसी एजेंट या निजी वेबसाइट को फीस देने की जरूरत नहीं है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 21 Aug 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
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