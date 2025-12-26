भारतीय रेलवे के तहत चलने वाली ट्रेनों का किराया आज (शुक्रवार) यानी 26 दिसंबर से बढ़ गया है. इसके लिए रेलवे ने 21 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था. रेलवे के मुताबिक, यात्रियों की सुविधा और संचालन की वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के मकसद से यात्री किराया संरचना में रेशनलाइजेशन की घोषणा की गई है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बढ़ा हुआ किराया पहले से बुक टिकटों पर भी लगेगा? क्या 26 दिसंबर से पहले टिकट बुक कराने वालों को ट्रैवलिंग के दौरान एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे? आइए जानते हैं.

कब से लागू हो रहा बढ़ा हुआ किराया?

जानकारी के मुताबिक, रेलवे का संशोधित किराया 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो गया है. यह केवल इसी तारीख से बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा. अगर आपने 26 दिसंबर से पहले टिकट बुक कराया है, भले ही आपको 26 दिसंबर या इसके बाद की तारीख में ट्रैवल करना हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा.

इन कैटिगरी में नहीं बढ़ा किराया

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि उपनगरीय सेवाओं, सीजन टिकटों (उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों) के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके अलावा सेकंड क्लास साधारण में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर किसी भी तरह की किराया वृद्धि नहीं हुई है.

दूरी के आधार पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज

बता दें कि नॉन-एसी साधारण ट्रेनों में बढ़े हुए किराए को दूरी के आधार पर लागू किया गया है. जैसे 216 किमी से 750 किमी यात्रा में ₹5 की बढ़ोतरी हुई है. 751 किमी से 1250 किमी यात्रा में 10 रुपये ज्यादा देने होंगे. वहीं, 1251 किमी से 1750 किमी की यात्रा में 15 रुपये और 1751 किमी से 2250 किमी तक के टिकट पर 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे. वहीं, स्लीपर क्लास साधारण और फर्स्ट क्लास साधारण में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाया गया है.

ट्रेनों के हिसाब से कितना बढ़ा किराया?

रेलवे के मुताबिक, मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी दोनों श्रेणियों (स्लीपर, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार, एसी 3-टियर, एसी 2-टियर और एसी फर्स्ट क्लास) के लिए किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है. उदाहरण के तौर पर, 500 किमी की नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस यात्रा पर अब यात्रियों को लगभग ₹10 एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. बढ़ा हुआ किराया राजधानी, शताब्दी, दूरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, गरीब रथ, जन शताब्दी, अंत्योदय, गतिमान, युवां एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल समेत अन्य प्रमुख ट्रेनों पर समान रूप से लागू होगा.

रेलवे ने दी यह जानकारी

इसके अलावा रेलवे ने साफ किया है कि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज और बाकी किसी सहायक शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, GST की दरें और किराया राउंड-ऑफ के नियम भी पहले की तरह ही रहेंगे. 26 दिसंबर 2025 से स्टेशनों पर प्रदर्शित किराया सूची को भी नए किराए के अनुसार अपडेट किया जाएगा.

