ट्रेन में कब अपग्रेड होता है टिकट, कैसे कराएं बुकिंग कि हर बार मिले इसका फायदा?

ट्रेन में सफर करते वक्त कई यात्रियों को रेलवे के कुछ खास नियमों की जानकारी नहीं होती. इनमें से कई नियम ऐसे हैं जिनसे यात्रियों को सीधा फायदा मिलता है. वह भी बिना कोई एक्सट्रा रुपये खर्च किए. इन्हीं में से एक नियम है टिकट अपग्रेडेशन. जो आपकी यात्रा को ज्यादा आरामदायक बना सकता है.