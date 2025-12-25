हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ट्रेन में कब अपग्रेड होता है टिकट, कैसे कराएं बुकिंग कि हर बार मिले इसका फायदा?

ट्रेन में कब अपग्रेड होता है टिकट, कैसे कराएं बुकिंग कि हर बार मिले इसका फायदा?

Train Auto Upgradation Rules: ट्रेन टिकट बुक करते समय अगर आपने इस ऑप्शन पर क्लिक पर नहीं किया तो फिर आपकी टिकट अपग्रेड नहीं हो पाएगी. जान लीजिए कैसे और कब अपग्रेड होता है आपका टिकट.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Dec 2025 11:45 AM (IST)
Train Auto Upgradation Rules: ट्रेन टिकट बुक करते समय अगर आपने इस ऑप्शन पर क्लिक पर नहीं किया तो फिर आपकी टिकट अपग्रेड नहीं हो पाएगी. जान लीजिए कैसे और कब अपग्रेड होता है आपका टिकट.

भारतीय रेलवे के जरिए रोजाना तकरीबन 2.5 करोड़ यात्री सफर करते हैं. यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है. समय के साथ रेलवे लगातार आधुनिक हो रहा है और यात्रियों के लिए नई सुविधाएं जोड़ रहा है.

ट्रेन में सफर करते वक्त कई यात्रियों को रेलवे के कुछ खास नियमों की जानकारी नहीं होती. इनमें से कई नियम ऐसे हैं जिनसे यात्रियों को सीधा फायदा मिलता है. वह भी बिना कोई एक्सट्रा रुपये खर्च किए. इन्हीं में से एक नियम है टिकट अपग्रेडेशन. जो आपकी यात्रा को ज्यादा आरामदायक बना सकता है.
ट्रेन में सफर करते वक्त कई यात्रियों को रेलवे के कुछ खास नियमों की जानकारी नहीं होती. इनमें से कई नियम ऐसे हैं जिनसे यात्रियों को सीधा फायदा मिलता है. वह भी बिना कोई एक्सट्रा रुपये खर्च किए. इन्हीं में से एक नियम है टिकट अपग्रेडेशन. जो आपकी यात्रा को ज्यादा आरामदायक बना सकता है.
टिकट अपग्रेडेशन क्या है. इसे आसान शब्दों में समझें तो यह रेलवे की एक सुविधा है. जब आप आईआरसीटीसी से टिकट बुक करते हैं. तो वहां ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता है. इसका मकसद यही है कि अगर दूसरे क्लास में सीट खाली हो. तो यात्री को बेहतर क्लास में शिफ्ट किया जा सके.
टिकट अपग्रेडेशन क्या है. इसे आसान शब्दों में समझें तो यह रेलवे की एक सुविधा है. जब आप आईआरसीटीसी से टिकट बुक करते हैं. तो वहां ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता है. इसका मकसद यही है कि अगर दूसरे क्लास में सीट खाली हो. तो यात्री को बेहतर क्लास में शिफ्ट किया जा सके.
Published at : 25 Dec 2025 11:45 AM (IST)
Ticket Booking Utility News Railways Rules

