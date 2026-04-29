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विदेश में जाकर की शादी? क्या मेहमानों से मिले गिफ्ट्स पर लगेगा टैक्स? क्या कहता है कानून
Destination Wedding in Foreign: डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन इन दिनों काफी बढ़ गया है. लोग केवल देश में ही नहीं विदेश में भी जाकर शादी करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शादी टैक्स फ्री होगी या नहीं?
Tax on Wedding Gifts: डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ गया है. लोग देश के अलग- अलग और खूबसूरत शहरों में तो शादी कर ही रहे हैं. लेकिन जिनका बजट अच्छा है वो लोग विदेशों में भी जाकर शादी करते हैं. क्या आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं? तो पहले यहां पर इसके कुछ नियम जान लीजिए, कहीं विदेश में शादी करना आपको कुछ ज्यादा ही महंगा ना पड़ जाए!
विदेश में शादी करने पर टैक्स लगेगा या नहीं?
भारतीय इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की शादी पर उसे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो उनपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है. फिर चाहे आपको 2 लाख रुपये का गिफ्ट मिला हो या पुष्तैनी ज्वेलरी या किसी तरह की प्रॉपर्टी भी मिलती है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश में शादी करना पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है. हालांकि इस दौरान कुछ बातों क ध्यान रखना जरूरी है. जैसे:
- गिफ्ट्स का रिकॉर्ड जैसे किसने दिया या कब दिया.
- बड़े अमाउंट के गिफ्ट्स के लिए बैंक ट्रांजैक्शन या प्रूफ होना सही रहेगा.
- विदेश में मिले गिफ्ट्स को भी सही तरीके से डिक्लेयर करना चाहिए, भले ही वे टैक्स-फ्री हों.
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कुछ स्थितियों में लग सकता है टैक्स
हालांकि नियमों के मुताबिक कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, जिनमें टैक्स लग भी सकता है. वो स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं:
- अगर गिफ्ट शादी के काफी समय बाद मिलता है तो इस पर टैक्स लग सकता है.
- अगर आपको शादी का गिफ्ट किसी रिश्तेदार से ना मिला हो बल्कि किसी कॉरपोरेट या दोस्त से मिला हो, तब टैक्स लग सकता है.
- शादी के अलावा किसी और मौके पर यदि 50 हजार रुपये से ज्यादा का गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स लग सकता है.
बता दें कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और यहीं के टैक्सपेयर हैं, तो आपकी ग्लोबल इनकम और गिफ्ट्स पर भारतीय टैक्स नियम लागू होते हैं. इसके अंतर्गत यदि आप शादी भारत में करें या विदेश में टैक्स नियम वही रहेंगे. शादी के मौके पर मिले सभी गिफ्ट्स टैक्स फ्री ही रहने वाले हैं.
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