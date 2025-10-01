हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक महीने लेट हो जाए रेंट तो क्या कमरा खाली करवा सकता है मकान मालिक, किराएदार जान लें अपना अधिकार

Tenant Rights India: क्या सिर्फ एक महीने का किराया हो जाए तो कोई मकान मालिक आपको घर से बेदखल कर सकता है? जानें मकान मालिक और किराएदार के कानूनी अधिकारों से जुड़ा पूरा सच.

By : निधि पाल | Updated at : 01 Oct 2025 12:21 PM (IST)
बहुत से लोगों के पास अपना घर नहीं होता है या फिर काम के सिलसिले में उनको कहीं बाहर किराए पर घर लेकर रहना पड़ता है. ऐसे में अक्सर किराए के मकानों में रहने वाले लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर वे समय पर किराया न दे पाएं और एक महीने की देरी हो जाए, तो क्या मकान मालिक उन्हें तुरंत घर खाली करने के लिए मजबूर कर सकता है? यह स्थिति काफी आम है और दोनों पक्षों के अधिकार व जिम्मेदारियां कानून द्वारा तय किए गए हैं. चलिए उनके बारे में अच्छे से समझते हैं.

क्या कहता है कानून?

कानून के अनुसार, अगर कोई किराएदार एक महीने से ज्यादा समय तक किराया नहीं देता है, तो मकान मालिक उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. लेकिन यह प्रक्रिया सीधी नहीं है, यानि मकान मालिक सीधे किराएदार को घर से नहीं निकाल सकता है. इसके लिए सबसे पहले मकान मालिक को किराएदार को लिखित में नोटिस देना होता है. इस नोटिस में बकाया किराया और जगह खाली करने की मांग का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है. 

आमतौर पर किराएदार को नोटिस मिलने के बाद 15 से 30 दिन का समय दिया जाता है, ताकि वह किराया चुका सके या मकान खाली कर सके.

नोटिस के बाद क्या है मकान मालिक की जिम्मेदारी

अगर नोटिस के बाद भी किराएदार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता और न ही कमरा खाली करता है, तो मकान मालिक को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है. कोर्ट में बेदखली का मुकदमा दायर करने के बाद ही कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट यदि मकान मालिक के पक्ष में फैसला देता है, तो बेदखली का आदेश जारी किया जाता है. इसके बाद किराएदार को मजबूरी में जगह खाली करनी पड़ती है.

जबरन घर से नहीं निकाल सकते

यहां एक बात साफ है कि मकान मालिक सीधे किराएदार को जबरन घर से नहीं निकाल सकता है. अगर वह ऐसा करता है, तो यह अवैध माना जाएगा और किराएदार पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है. इसलिए मकान मालिक को हर हाल में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है.

किराएदारों के लिए अधिकार

वहीं किराएदारों के लिए भी कुछ बातें जानना जरूरी होता है. सबसे पहले तो किराए के लिए रेंट एग्रीमेंट में किराया जमा करने की तारीख और शर्तें स्पष्ट लिखी होनी चाहिए. अगर किसी कारणवश किराया समय पर न दे पाएं, तो मकान मालिक को सूचना देकर जल्द से जल्द बकाया चुकाना समझदारी है. इससे अनावश्यक विवाद और कानूनी झंझट से बचा जा सकता है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 01 Oct 2025 12:21 PM (IST)
Tenant Rights India Landlord Rules Rent Landlord Tenant Law
