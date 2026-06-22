EPFO: पीएफ अकाउंट में सही मोबाइल नंबर होना बेहद जरूरी है. ओटीपी से लेकर पीएफ निकालने तक, लगभर सारे ही काम मोबाइल नंबर पर होने पर ही होते हैं. अगर आपका पुराना नंबर बंद हो चुका है और वही पीएफ अकाउंट में भी है तो उसे तुरंत अपडेट कर लेना चाहिए. यहां हम आपको इसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं.

क्यों जरूरी है मोबाइल नंबर?

पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए

पीएफ क्लेम फाइल करने के लिए

KYC अपडेट करने के लिए

पासबुक डाउनलोड करने के लिए

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कैसे करें मोबाइल नंबर अपडेट?

मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले EPFO की वेबसाइट खोलें. फिर उसपर UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें. अब मैनेज सेक्शन में जाएं और अपनी सारी जानकारी डालें. इसी में आप नया मोबाइल नंबर डालें और नंबर पर आने वाले ओटीपी से वेरिफाइ करें.

किन बातों का रखें ध्यान?

आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो नंबर पीएफ अकाउंट में जोड़ा है वो नंबर आपके पास चालू होना चाहिए और साथ ही यही नंबर आधार कार्ड और बैंक KYC में अपडेट होना चाहिए. इसके अलावा ओटीपी किसी के साथ शेयर न करें. अगर पीएफ अकाउंट में पुराना नंबर पड़ा है तो उसे तुरंत अपडेट कर लें. नहीं तो आगे चलकर में पीएफ क्लेम और ओटीपी से जुड़े काम अटक सकते हैं.

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