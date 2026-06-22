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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO: घर बैठे बदल सकते हैं PF अकाउंट का मोबाइल नंबर, जानें अपडेट करने का तरीका स्टेप बॉय स्टेप

EPFO: घर बैठे बदल सकते हैं PF अकाउंट का मोबाइल नंबर, जानें अपडेट करने का तरीका स्टेप बॉय स्टेप

EPFO: अगर आपके PF अकाउंट में पुराना मोबाइल नंबर लिंक है तो कई जरूरी काम अटक सकते हैं. जानिए घर बैठे इसमें आप मोबाइल नंबर को कैसे अपडेट कर सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 22 Jun 2026 09:47 PM (IST)
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EPFO: पीएफ अकाउंट में सही मोबाइल नंबर होना बेहद जरूरी है. ओटीपी से लेकर पीएफ निकालने तक, लगभर सारे ही काम मोबाइल नंबर पर होने पर ही होते हैं. अगर आपका पुराना नंबर बंद हो चुका है और वही पीएफ अकाउंट में भी है तो उसे तुरंत अपडेट कर लेना चाहिए. यहां हम आपको इसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं.

क्यों जरूरी है मोबाइल नंबर?

  • पीएफ बैलेंस चेक करने के लिए
  • पीएफ क्लेम फाइल करने के लिए
  • KYC अपडेट करने के लिए
  • पासबुक डाउनलोड करने के लिए

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कैसे करें मोबाइल नंबर अपडेट?
मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले EPFO की वेबसाइट खोलें. फिर उसपर UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें. अब मैनेज सेक्शन में जाएं और अपनी सारी जानकारी डालें. इसी में आप नया मोबाइल नंबर डालें और नंबर पर आने वाले ओटीपी से वेरिफाइ करें. 

किन बातों का रखें ध्यान?
आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो नंबर पीएफ अकाउंट में जोड़ा है वो नंबर आपके पास चालू होना चाहिए और साथ ही यही नंबर आधार कार्ड और बैंक KYC में अपडेट होना चाहिए. इसके अलावा ओटीपी किसी के साथ शेयर न करें. अगर पीएफ अकाउंट में पुराना नंबर पड़ा है तो उसे तुरंत अपडेट कर लें. नहीं तो आगे चलकर में पीएफ क्लेम और ओटीपी से जुड़े काम अटक सकते हैं.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 22 Jun 2026 09:47 PM (IST)
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PF Account Utility News EPFO
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