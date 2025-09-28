देश के सभी राज्यों में सरकारी कामों को लेकर कई बार आम नागरिकों को इधर से उधर भटकना पड़ता है. वहीं कई बार आधिकारिक भी समय पर समस्या नहीं सुनते है या फिर आम नागरिकों की समस्याओं को अनसुना कर दिया जाता है. यह समस्या देश के सभी राज्यों के नागरिकों के साथ-साथ हरियाणा के लोगों को भी कई बार झेलनी पड़ती है. ऐसे में हरियाणा सरकार ने जनता की शिकायतें सुनने के लिए विशेष व्यवस्था की है. इसके लिए हरियाणा सरकार ने फोन नंबर, ईमेल आईडी, सीएम विंडो और ऑनलाइन पोर्टल जैसे कई माध्यम उपलब्ध कराए हैं. जिससे लोग आसानी से अधिकारियों की ओर से समस्या न सुनने पर सीधे सीएम से भी शिकायत कर सकते हैं.



हरियाणा के लोग ऐसे कर सकते हैं सीएम से शिकायत



अधिकारियों की ओर से समस्‍याएं न सुनने पर सीधे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब स‍िंंह सैनी से शि‍कायत करने के ल‍िए 0172-2749396 या 0172-2749409 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा हरियाणा के नागरिक अपनी शिकायतें और सुझाव ईमेल के माध्यम से भी सीएम तक भेज सकते हैं. इसके लिए हरियाणा सरकार ने आधिकारिक ईमेल आईडी cmharyana@nic.in जारी की है. ‌ वहीं मुख्यमंत्री को हरियाणा के लोग पत्र भेज कर भी शिकायत कर सकते हैं.



सीएम विंडो पोर्टल भी कर सकते हैं शिकायत



हरियाणा में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने सीएम विंडो पोर्टल भी शुरू किया है. इस पर दर्ज शिकायतें संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों तक तुरंत पहुंचाई जा सकती है और समय से इन समस्याओं का समाधान भी हो जाता है. शिकायत दर्ज करने के लिए लोग डीसी ऑफिस एसडीम ऑफिस या हरियाणा सचिवालय भी जा सकते हैं. इसके अलावा नागरिक पुलिस से जुड़ी शिकायत सीधी हरियाणा पुलिस ऑनलाइन पोर्टल पर भी दर्ज कर सकते हैं.



हरियाणा में शिकायतों की होगी समीक्षा



हरियाणा के लोगों की सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर सप्ताह समीक्षा बैठक आयोजित करती है. अधिकारियों को इसे लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह पूर्व तैयारी के साथ बैठक में आए और जरूरत पड़ने पर फील्ड के अधिकारियों को भी साथ लाएं. बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने का भी फैसला लिया गया है. वहीं हरियाणा सरकार का दावा है कि पोर्टल पर आने वाली हर शिकायत और कॉल का डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है, किसी भी स्थिति में इसे डिलीट नहीं किया जाता साथ ही सिस्टम को इस तरह तैयार किया गया है कि बिजली न होने की स्थिति में भी चार दिन तक यह बिना रुके काम करता रहेगा.

