हिंदी न्यूज़यूटिलिटीऐसे चलाएंगे फ्रिज तो कम खर्च होगी बिजली, जान लें अपने काम की बात

ऐसे चलाएंगे फ्रिज तो कम खर्च होगी बिजली, जान लें अपने काम की बात

लगातार बढ़ते बिजली के बिल के पीछे कहीं आपके फ्रिज का बढ़ता इलेक्ट्रिसटी कंजप्शन तो नहीं है? ऐसे में आइए जानते हैं कुछ टिप्स जिनसे फ्रिज कम खर्च करेगा बिजली.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 16 Oct 2025 02:47 PM (IST)
फ्रिज आज हर घर की जरूरत बन गया है. पानी ठंडा करने से लेकर दूध, दही और सब्जियां स्टोर करने तक फ्रिज हर चीज को आसान बना देता है, लेकिन अगर इसे सही तरह से यूज न किया जाए तो यह आपकी जेब खाली भी कर सकता है.

दरअसल, घर में सबसे ज्यादा बिजली कंज्यूम करने वाले एप्लायंस में से एक रेफ्रिजरेटर भी है और ज्यादातर यह तब होता है जब हम बिना सोचे-समझे फ्रिज का टेंपरेचर छेड़ देते हैं या उसे गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि फ्रिज को चलाने का बेस्ट तारीका क्या है, जिससे यह काफी कम बिजली की खपत करे?

फ्रिज का टेंपरेचर बहुत कम न करें 

कई लोग गर्मियों में फ्रिज और फ्रिजर को चिल्ड करने के लिए उसका टेंपरेचर काफी कम कर देते हैं, लेकिन वह इस बात को भूल जाते हैं कि ऐसा करना बिजली की खपत को बढ़ा देता है और बिजली का बिल ज्यादा आने लगता है. ऐसे में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि फ्रिज का टेंपरेचर हमेशा 3 से 5 डिग्री और फ्रिजर का टेंपरेचर 18 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए. ये तापमान फ्रिज के लिए बिल्कुल सही होता है. 

फ्रिज को सही समय पर डिफ्रॉस्ट करें 

आपने देखा होगा कि फ्रिजर का टेंपरेचर काफी कम करने पर उसमें बर्फ जमने लगती है. अगर सही समय पर इसे साफ न किया जाए तो ये परत काफी मोटी हो जाती है और कभी-कभी तो फ्रिजर से बाहर भी निकल जाती है. साथ ही इससे फ्रिजर का डोर बंद करने में भी परेशानी होने लगती है. ऐसे में हमें समय-समय पर फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करना चाहिए ताकि फ्रिज की मोटर पर ज्यादा लोड न पड़े और वह कम बिजली लेने के साथ-साथ खराब हेने से भी बच जाए.

फ्रिज का दरवाजा बार-बार न खोलें

बच्चों की आदत होती है कि वह बार-बार फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं. इससे फ्रिज को नुकसान होता है क्योंकि उसकी ठंडी हवा फ्रिज खोलने के साथ ही बाहर चली जाती है. इस वजह से मोटर को दोबारा कूलिंग करनी पड़ती है. ऐसे में फ्रिज वापस कूलिंग करने के लिए ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है और उसकी लाइफ भी कम हो जाती है.

फ्रिज में सामान को सही तरह से रखें 

फ्रिज में रखी चीजों को हमें सही तरीके से रखना चाहिए. चीजों को इधर-उधर रख देने से ठंडी हवा का रुक जाती है और मोटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे फ्रिज कूलिंग के लिए ज्यादा बिजली लेने लगता है और बिजली के बिल पर असर पड़ता है. इसलिए कोशिश करें कि फ्रिज में थोड़ी जगह खाली रहे, ताकि हवा आसानी से घूम सके. 

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 16 Oct 2025 02:47 PM (IST)
