ऐसे चलाएंगे फ्रिज तो कम खर्च होगी बिजली, जान लें अपने काम की बात

फ्रिज आज हर घर की जरूरत बन गया है. पानी ठंडा करने से लेकर दूध, दही और सब्जियां स्टोर करने तक फ्रिज हर चीज को आसान बना देता है, लेकिन अगर इसे सही तरह से यूज न किया जाए तो यह आपकी जेब खाली भी कर सकता है.

दरअसल, घर में सबसे ज्यादा बिजली कंज्यूम करने वाले एप्लायंस में से एक रेफ्रिजरेटर भी है और ज्यादातर यह तब होता है जब हम बिना सोचे-समझे फ्रिज का टेंपरेचर छेड़ देते हैं या उसे गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि फ्रिज को चलाने का बेस्ट तारीका क्या है, जिससे यह काफी कम बिजली की खपत करे?

फ्रिज का टेंपरेचर बहुत कम न करें

कई लोग गर्मियों में फ्रिज और फ्रिजर को चिल्ड करने के लिए उसका टेंपरेचर काफी कम कर देते हैं, लेकिन वह इस बात को भूल जाते हैं कि ऐसा करना बिजली की खपत को बढ़ा देता है और बिजली का बिल ज्यादा आने लगता है. ऐसे में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि फ्रिज का टेंपरेचर हमेशा 3 से 5 डिग्री और फ्रिजर का टेंपरेचर 18 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए. ये तापमान फ्रिज के लिए बिल्कुल सही होता है.

फ्रिज को सही समय पर डिफ्रॉस्ट करें

आपने देखा होगा कि फ्रिजर का टेंपरेचर काफी कम करने पर उसमें बर्फ जमने लगती है. अगर सही समय पर इसे साफ न किया जाए तो ये परत काफी मोटी हो जाती है और कभी-कभी तो फ्रिजर से बाहर भी निकल जाती है. साथ ही इससे फ्रिजर का डोर बंद करने में भी परेशानी होने लगती है. ऐसे में हमें समय-समय पर फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करना चाहिए ताकि फ्रिज की मोटर पर ज्यादा लोड न पड़े और वह कम बिजली लेने के साथ-साथ खराब हेने से भी बच जाए.

फ्रिज का दरवाजा बार-बार न खोलें

बच्चों की आदत होती है कि वह बार-बार फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं. इससे फ्रिज को नुकसान होता है क्योंकि उसकी ठंडी हवा फ्रिज खोलने के साथ ही बाहर चली जाती है. इस वजह से मोटर को दोबारा कूलिंग करनी पड़ती है. ऐसे में फ्रिज वापस कूलिंग करने के लिए ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है और उसकी लाइफ भी कम हो जाती है.

फ्रिज में सामान को सही तरह से रखें

फ्रिज में रखी चीजों को हमें सही तरीके से रखना चाहिए. चीजों को इधर-उधर रख देने से ठंडी हवा का रुक जाती है और मोटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे फ्रिज कूलिंग के लिए ज्यादा बिजली लेने लगता है और बिजली के बिल पर असर पड़ता है. इसलिए कोशिश करें कि फ्रिज में थोड़ी जगह खाली रहे, ताकि हवा आसानी से घूम सके.

इसे भी पढ़ें : रेलवे ने इन 6 राज्यों से जाने वाली ट्रेनों को किया कैंसिल, देख लें किस तारीख को कौन-सी ट्रेन रद्द?