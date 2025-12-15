दिल्ली में लंबे समय से किफायती आवास की तलाश कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी की अच्छी खबर है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पहली बार विशेष तौर पर सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों को ध्यान में रखते हुए कर्मयोगी आवास योजना-2025 की शुरुआत की है. इस योजना के तहत सैकड़ों नए फ्लैट्स आकर्षक छूट के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे.

19 दिसंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, उसी दिन जारी होगा ब्रॉशर

डीडीए की इस नई योजना का आधिकारिक ब्रॉशर 19 दिसंबर को जारी किया जाएगा. इसी दिन से इच्छुक कर्मचारियों के लिए आवेदन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. योजना को लेकर कर्मचारियों में पहले से ही खासा उत्साह देखा जा रहा है.

वन, टू और थ्री बीएचके के 1169 नए फ्लैट्स शामिल

कर्मयोगी आवास योजना के तहत कुल 1169 नए फ्लैट्स पेश किए गए हैं. इनमें 1 बीएचके, 2 बीएचके और 3 बीएचके तीनों कैटेगरी के मकान शामिल हैं, ताकि अलग-अलग जरूरत और बजट वाले कर्मचारी लाभ उठा सकें.

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 25 प्रतिशत तक का डिस्काउंट

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पात्र आवेदकों को फ्लैट्स की कीमत पर 25 फीसदी तक की छूट दी जाएगी. यह छूट सीधे बिक्री मूल्य पर लागू होगी, जिससे मकान खरीदना अपेक्षाकृत सस्ता पड़ेगा.

किन कर्मचारियों के लिए है यह योजना?

कर्मयोगी आवास योजना सिर्फ सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए रखी गई है. इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी बैंक, लोकल बॉडीज, ऑटोनॉमस संस्थान, यूनिवर्सिटी और अन्य सरकारी संगठनों में कार्यरत कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं.

नरेला में तैयार किए गए हैं सभी फ्लैट्स

इस योजना के तहत सभी आवासीय फ्लैट्स नरेला इलाके में बनाए गए हैं। ये फ्लैट्स पॉकेट-9 के ए1 से ए4 सेक्टर में स्थित हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं के साथ व्यवस्थित रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है.

बजट में अपना घर 1 बीएचके फ्लैट

योजना में 320 वन बीएचके फ्लैट्स शामिल हैं. इनकी मूल कीमत करीब 45.37 लाख से 45.71 लाख रुपये के बीच रखी गई है. डिस्काउंट के बाद यही फ्लैट्स लगभग 34 लाख रुपये के आसपास मिल सकेंगे, जो पहली बार घर खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका है.

मध्यम परिवार के लिए बेहतर विकल्प 2 बीएचके फ्लैट

मध्यम परिवारों को ध्यान में रखते हुए 576 टू बीएचके फ्लैट्स उपलब्ध कराए गए हैं. इनकी कीमत करीब 1.06 करोड़ से 1.17 करोड़ रुपये तक है. छूट के बाद इन फ्लैट्स की कीमत लगभग 79.81 लाख से 88.16 लाख रुपये रह जाएगी.

ज्यादा स्पेस की चाह रखने वालों के लिए 3 बीएचके फ्लैट

जिन कर्मचारियों को बड़े घर की जरूरत है, उनके लिए योजना में 272 थ्री बीएचके फ्लैट्स भी शामिल किए गए हैं. इनकी कीमत करीब 1.52 करोड़ से 1.69 करोड़ रुपये के बीच तय की गई है. डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट्स लगभग 1.14 करोड़ से 1.27 करोड़ रुपये में उपलब्ध होंगे.

ये भी पढ़ें: मनरेगा का नाम होगा 'जी राम जी', जानें इस योजना में क्या-क्या बदलेगा?