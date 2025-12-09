आम लोगों को कैसे मिलता है 26 जनवरी की परेड का पास? जान लें सबसे आसान तरीका

हर साल गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड को लेकर लाखों लोग उत्साहित रहते हैं. वहीं कई लोग इस परेड को इंडिया गेट के पास लाइव देखने का सपना देखते हैं. लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता है कि गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए टिकट लेना जरूरी होता है. दरअसल गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर रक्षा मंत्रालय हर साल टिकट निकालता है. यह टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुक किए जा सकते हैं. वहीं आम लोगों के लिए टिकट की कीमत भी बहुत कम रखी जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 26 जनवरी की परेड का पास आम लोगों को कैसे मिलता है.

रक्षा मंत्रालय देता है ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा

रक्षा मंत्रालय हर साल 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में होने वाली परेड को देखने के लिए आम लोगों के लिए टिकट की सुविधा उपलब्ध कराता है. आम लोग परेड देखने के लिए टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं. वहीं रक्षा मंत्रालय ऑनलाइन टिकट बुक करने की विंडो 26 जनवरी से कुछ दिन पहले शुरू करता है. आम लोगों को 26 जनवरी की परेड का टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट aamantran.mod.gov.in पर जाकर वह कार्यक्रम सेलेक्ट करना होता है, जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं. इन कार्यक्रमों में गणतंत्र दिवस परेड या बीटिंग रिट्रीट शामिल होते हैं. वहीं टिकट बुक करने के लिए आईडी और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन पूरा करके टिकट की संख्या के आधार पर ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है..

मोबाइल ऐप से भी आसानी से बुक कर सकते हैं टिकट

26 जनवरी की परेड के लिए वेबसाइट से टिकट बुक करने के साथ आप मोबाइल ऐप से भी टिकट बुक कर सकते हैं. यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफाॅर्म पर डाउनलोड किया जा सकता है. इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी डिटेल भरनी होती है और फिर मनचाहा इवेंट सेलेक्ट करके पेमेंट करना होता है. यह तरीका उन लोगों के लिए आसान माना जाता है जो मोबाइल फोन से टिकट खरीदना पसंद करते हैं..

ऑफलाइन ऐसे कर सकते हैं टिकट बुक

जो लोग 26 जनवरी की परेड देखने के लिए ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं, उनके लिए दिल्ली में अलग-अलग जगह पर काउंटर खोले जाते हैं. इन जगहों में सेवा भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन शामिल होते हैं. हालांकि यह टिकट काउंटर हर साल बदल सकते हैं. वहीं 26 जनवरी की परेड के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से टिकट लेने के लिए एक वैलिड फोटो पहचान पत्र जरूरी होता है. इसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या सरकार की तरफ से जारी किसी भी फोटो आईडी का उपयोग किया जा सकता है. वही 26 जनवरी की परेड के लिए टिकट की कीमत आमतौर पर सीटों के आधार पर अलग-अलग होती है.

