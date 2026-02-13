गाड़ी की आरसी खो गई है तो न हों परेशान, घर बैठे-बैठे ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड

अगर आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहीं खो गई है. फट गई है या गलती से गुम हो गई है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. पहले इस तरह के मामलों में आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है. अब आप घर बैठे-बैठे ही कुछ ही मिनट में आरसी की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप घर बैठे-बैठे गाड़ी की आरसी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं.

आरसी होना क्यों जरूरी?

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी इस बात का आधिकारिक प्रमाण है कि वाहन आपके नाम पर पंजीकृत है. इसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जारी करता है, इसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन और चेसिस नंबर, मालिक का नाम और एड्रेस जैसी जरूरी जानकारी दर्ज होती है. ट्रैफिक चेकिंग इंश्योरेंस क्लेम, वाहन बेचने या बैंक लोन जैसी कई कंडीशन में आरसी की जरूरत पड़ती है. सड़क पर वाहन चलाते समय आरसी का फिजिकल या डिजिटल रूप में होना जरूरी है. DigiLocker और mParivahan जैसे सरकारी ऐप से डाउनलोड की गई आरसी भी कानूनी रूप से मान्य है.

क्या है वाहन 4.0?

वाहन 4.0 केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से तैयार किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. इसका मकसद वाहन रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़ी सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाना है. यह प्लेटफॉर्म देशभर के आरटीओ का एकीकृत डेटाबेस इस्तेमाल करता है, जिससे अलग-अलग राज्यों के बीच वाहन संबंधी जानकारी शेयर करना आसान हो गया है. इस पोर्टल के जरिए वाहन रजिस्ट्रेशन, ओनरशिप ट्रांसफर, टैक्स पेमेंट और फिटनेस सर्टिफिकेट परमिट से जुड़ी सेवाएं और हाइपोथेकेशन जैसे काम किए जा सकते हैं. साथ ही आरसी की डिजिटल कॉपी डाउनलोड की जा सकती है.

कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आरसी के डिजिटल कॉपी?

आरसी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट VAHAN पोर्टल पर जाएं.

इसके बाद ऑनलाइन सर्विस में जाकर Vehicle Related Services पर क्लिक करें.

अब अपना राज्य सेलेक्ट करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व OTP के जरिए लॉगिन करें.

अब वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर दर्ज करें.

फिर Download Document या RC Print ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

इसके बाद आपकी आरसी स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं.

डिजिलॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं आरसी

वाहन पोर्टल के अलावा आप डिजिलॉकर से भी आरसी डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले डिजिलॉकर ऐप या वेबसाइट खोलें.

अब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करें.

फिर Ministry of Road Transport and Highways सेक्शन सेलेक्ट करें.

इसके बाद Registration Certificate पर जाकर वाहन की जानकारी भरें.

वहीं ध्यान रहे कि DigiLocker प्रोफाइल में दर्ज नाम और RC पर दर्ज नाम मेल खाना चाहिए.

इसके बाद आपकी डिजिटल आरसी Issued Documents सेक्शन में दिखाई देगी और कभी भी एक्सेस की जा सकेगी.

ये भी पढ़ें-साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएगा म्यूल अकाउंट हंटर, जिसे इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे अमित शाह?