सिर्फ 4000 रुपये महीने जमा करके बना सकते हैं 13 लाख का PPF, जानें बेहद आसान तरीका

आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी थोड़ी-थोड़ी बचत भविष्य में एक बड़ी रकम बने, लेकिन शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव और जोखिम के कारण बहुत से लोग निवेश करने से डरते हैं. ऐसे लोगों के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक ऐसा सरकारी ऑप्शन है, जो पूरी तरह सुरक्षित है और लंबे समय में अच्छा फंड तैयार करने में मदद करता है. खास बात यह है कि इसमें आपको हर महीने बहुत ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं होती है. अगर आप नियमित रूप से सिर्फ 4,000 प्रति माह जमा करते हैं, तो कुछ सालों में यह रकम लाखों रुपये में बदल सकती है.

PPF क्या है और यह क्यों खास है?

PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है. इसमें निवेश किया गया पैसा पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसकी गारंटी सरकार देती है. यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लंबे समय तक अनुशासन के साथ बचत करना चाहते हैं. PPF की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री होता है और निवेश पर भी टैक्स में छूट मिलती है यानी बचत भी और टैक्स की राहत भी.

PPF योजना कैसे काम करती है?

PPF खाते की अवधि 15 साल की होती है. इसमें आप साल भर में न्यूनतम 500 और अधिकतम 1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं. निवेश आप एक साथ या किस्तों में कर सकते हैं. इस समय PPF पर लगभग 7.1 प्रतिशत सालाना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है. ब्याज हर साल जुड़ता है, जिससे पैसा धीरे-धीरे तेजी से बढ़ता है क्योंकि यह सरकारी योजना है, इसलिए इसमें कोई बाजार जोखिम नहीं होता है.

जब आपके PPF खाते के 15 साल पूरे हो जाते हैं, तब भी आपको पैसा निकालने की मजबूरी नहीं होती है. आप चाहें तो खाते को 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं. कुल मिलाकर इसे 25 साल तक चला सकते हैं. अगर आप पैसा नहीं निकालते हैं, तो जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है. इससे आपकी बचत बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के और बढ़ती जाती है.

सिर्फ 4,000 महीने जमा करने से कैसे बनते हैं 13 लाख?

अगर आप हर महीने 4,000 यानी साल में 48,000 PPF खाते में जमा करते हैं और यह निवेश 15 साल तक जारी रखते हैं, तो कुल निवेश 7.20 लाख और 15 साल बाद मिलने वाली राशि लगभग 13.01 लाख होगी. इससे कुल फायदा (ब्याज) करीब 5.81 लाख होगा यानि आपकी छोटी-सी मासिक बचत आपको एक अच्छा-खासा फंड बनाकर देती है.

अगर निवेश 25 साल तक जारी रखें तो?

अगर आप 15 साल बाद भी निवेश को आगे बढ़ाते हैं और कुल 25 साल तक PPF में पैसा बनाए रखते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जादू और साफ नजर आता है. 25 साल बाद अनुमानित राशि करीब 32.98 लाख होगी. इसमें से लगभग 20.98 लाख सिर्फ ब्याज से बनते हैं. यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो रिटायरमेंट या बच्चों के फ्यूचर के लिए सुरक्षित फंड बनाना चाहते हैं.

आज भी PPF क्यों है एक बेहतरीन ऑप्शन?

PPF में पूरी तरह सुरक्षित और सरकारी गारंटी, टैक्स-फ्री रिटर्न, छोटी रकम से शुरुआत की सुविधा, लंबे समय में बड़ा फंड तैयार करने की क्षमता, बिना किसी जोखिम के स्थिर रिटर्न मिलता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी छोटी-छोटी बचत धीरे-धीरे एक बड़ी रकम बने, तो PPF आज भी सबसे भरोसेमंद योजनाओं में से एक है.

यह भी पढ़ें: एमपी मेट्रो में नौकरी का झांसा देकर हो रही ठगी, जानें स्कैमर्स से बचने के तरीके