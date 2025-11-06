आपके पैन कार्ड पर किसी ने लोन तो नहीं लिया? ऐसे कर सकते हैं चेक

डिजिटल जमाने में पैन कार्ड आपकी सबसे बड़ी आर्थिक पहचान बन चुका है. लेकिन अगर कोई आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर लें यानी आपके नाम पर बिना अनुमति लोन या क्रेडिट कार्ड खुलवा लेते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और आने वाले लोन लेने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है. हाल ही में ऐसी शिकायतें भी तेजी से बड़ी है जिसे लेकर आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को सख्त नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं. आरबीआई के नियमों के अलावा पेन से जुड़े इस फ्रॉड से बचने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए खुद सतर्क रहना बहुत जरूरी है. ऐसे में चले आज हम आपको बताते हैं कि क्या आपके पैन कार्ड पर किसी ने लोन तो नहीं लिया है और आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं.

कैसे पता करें कि पैन कार्ड पर किसी ने लोन लिया है या नहीं?

अपने पैन कार्ड पर चल रहे लोन या क्रेडिट कार्ड की जानकारी जानने का सबसे भरोसेमंद तरीका क्रेडिट रिपोर्ट माना जाता है. यह क्रेडिट रिपोर्ट CIBIL / Experian / Equifax आपके नाम पर किए गए सारे लोन, क्रेडिट कार्ड और इंक्वायरी का रिकॉर्ड रखती है. इससे आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पैन कार्ड की हर वित्तीय हरकत पर नजर रखने वाला दस्तावेज भी माना जाता है.

क्रेडिट रिपोर्ट कैसे चेक करें?

आपके पैन कार्ड पर किसी ने लोन लिया है या नहीं इसके लिए आप क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं. क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने के लिए आप इन क्रेडिट ब्यूरो की वेबसाइट पर जा सकते हैं. इस वेबसाइट पर आप मुफ्त में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए बस आपको पैन नंबर और मोबाइल नंबर जैसी बेसिक जानकारी देनी होगी. वहीं इस रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि आपके नाम पर कौन-कौन से अकाउंट एक्टिव है, आपके नाम पर कौन-कौन से लोन चल रहे हैं और किन-किन संस्थानों ने आपकी पेन की इंक्वायरी की है.

क्रेडिट रिपोर्ट देखते समय कुछ खास बातों का रखें ध्यान

आरबीआई के अनुसार क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है. जिसमें आप सबसे पहले देखें कि कोई ऐसा लोन या क्रेडिट कार्ड तो आपकी रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है, जिसके लिए आपने कभी अप्लाई ही नहीं किया है. इसके अलावा चेक करें कि आपके अकाउंट नंबर या बैंक कंपनी का नाम तो गलत नहीं है. वहीं रिपोर्ट में चेक करें कि ऐसी कोई क्रेडिट इंक्वारी तो नहीं है, जिसे आपने मंजूरी नहीं दी है. अगर इनमें से कोई भी चीज आपको रिपोर्ट में दिखे तो आप उसे रेड फ्लैग मान लें और तुरंत कार्रवाई करें, वरना आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है.

अगर फर्जी लोन मिल जाए तो क्या करें?

अगर आपको रिपोर्ट में फर्जी लोन दिखाई दें तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आप सबसे पहले उसे लैंडर यानी बैंक- एनबीएफसी से संपर्क करें, जिसके नाम पर लोन दिख रहा है और उन्हें बताएं कि यह फ्रॉड है.

इसके अलावा उसी क्रेडिट ब्यूरो को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं. ताकि वह रिपोर्ट में संशोधन कर सके. इसके लिए पहचान पत्र का प्रमाण व हलफनामा आवश्यक होता है.

इसके बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन के साइबर क्राइम सेल में जाकर भी दर्ज कराएं. यह कानूनी कार्रवाई फ्यूचर में भी आपके काम आएगी. वहीं सभी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड की कॉपी, शिकायत की रसीद, ईमेल या मैसेज को भी आप सुरक्षित रख लें.

कैसे रखें पैन कार्ड सुरक्षित?

पैन कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए पैन नंबर किसी भी बनजानी वेबसाइट, ऐप या व्हाट्सएप मैसेज पर शेयर न करें.

इसके अलावा किसी को पैन कार्ड की फोटोकॉपी देने पर उस पर सिग्नेचर करके केवल जांच हेतु लिखे.

इसके अलावा बैंक अकाउंट्स और ऐप्स के लिए स्ट्रांग पासवर्ड रखें और एसएमएस-ईमेल अलर्ट चालू रखें.

