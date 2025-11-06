हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआपके पैन कार्ड पर किसी ने लोन तो नहीं लिया? ऐसे कर सकते हैं चेक

आपके पैन कार्ड पर किसी ने लोन तो नहीं लिया? ऐसे कर सकते हैं चेक

अपने पैन कार्ड पर चल रहे लोन की जानकारी जानने का सबसे भरोसेमंद तरीका क्रेडिट रिपोर्ट माना जाता है. यह क्रेडिट रिपोर्ट आपके नाम पर किए गए सारे लोन, क्रेडिट कार्ड और इंक्वायरी का रिकॉर्ड रखती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 06 Nov 2025 12:37 PM (IST)
Preferred Sources

डिजिटल जमाने में पैन कार्ड आपकी सबसे बड़ी आर्थिक पहचान बन चुका है. लेकिन अगर कोई आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर लें यानी आपके नाम पर बिना अनुमति लोन या क्रेडिट कार्ड खुलवा लेते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और आने वाले लोन लेने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है. हाल ही में ऐसी शिकायतें भी तेजी से बड़ी है जिसे लेकर आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को सख्त नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं. आरबीआई के नियमों के अलावा पेन से जुड़े इस फ्रॉड से बचने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए खुद सतर्क रहना बहुत जरूरी है. ऐसे में चले आज हम आपको बताते हैं कि क्या आपके पैन कार्ड पर किसी ने लोन तो नहीं लिया है और आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं.

कैसे पता करें कि पैन कार्ड पर किसी ने लोन लिया है या नहीं?

अपने पैन कार्ड पर चल रहे लोन या क्रेडिट कार्ड की जानकारी जानने का सबसे भरोसेमंद तरीका क्रेडिट रिपोर्ट माना जाता है. यह क्रेडिट रिपोर्ट CIBIL / Experian / Equifax आपके नाम पर किए गए सारे लोन, क्रेडिट कार्ड और इंक्वायरी का रिकॉर्ड रखती है. इससे आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पैन कार्ड की हर वित्तीय हरकत पर नजर रखने वाला दस्तावेज भी माना जाता है.

क्रेडिट रिपोर्ट कैसे चेक करें?

आपके पैन कार्ड पर किसी ने लोन लिया है या नहीं इसके लिए आप क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं. क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने के लिए आप इन क्रेडिट ब्यूरो की वेबसाइट पर जा सकते हैं. इस वेबसाइट पर आप मुफ्त में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए बस आपको पैन नंबर और मोबाइल नंबर जैसी बेसिक जानकारी देनी होगी. वहीं इस रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि आपके नाम पर कौन-कौन से अकाउंट एक्टिव है,  आपके नाम पर कौन-कौन से लोन चल रहे हैं और किन-किन संस्थानों ने आपकी पेन की इंक्वायरी की है.

क्रेडिट रिपोर्ट देखते समय कुछ खास बातों का रखें ध्यान

आरबीआई के अनुसार क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है. जिसमें आप सबसे पहले देखें कि कोई ऐसा लोन या क्रेडिट कार्ड तो आपकी रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है, जिसके लिए आपने कभी अप्लाई ही नहीं किया है. इसके अलावा चेक करें कि आपके अकाउंट नंबर या बैंक कंपनी का नाम तो गलत नहीं है. वहीं रिपोर्ट में चेक करें कि ऐसी कोई क्रेडिट इंक्वारी तो नहीं है, जिसे आपने मंजूरी नहीं दी है. अगर इनमें से कोई भी चीज आपको रिपोर्ट में दिखे तो आप उसे रेड फ्लैग मान लें और तुरंत कार्रवाई करें, वरना आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है.

अगर फर्जी लोन मिल जाए तो क्या करें?

  • अगर आपको रिपोर्ट में फर्जी लोन दिखाई दें तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आप सबसे पहले उसे लैंडर यानी बैंक- एनबीएफसी से संपर्क करें, जिसके नाम पर लोन दिख रहा है और उन्हें बताएं कि यह फ्रॉड है.
  • इसके अलावा उसी क्रेडिट ब्यूरो को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं. ताकि वह रिपोर्ट में संशोधन कर सके. इसके लिए पहचान पत्र का प्रमाण व हलफनामा आवश्यक होता है.
  • इसके बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन के साइबर क्राइम सेल में जाकर भी दर्ज कराएं. यह कानूनी कार्रवाई फ्यूचर में भी आपके काम आएगी. वहीं सभी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड की कॉपी, शिकायत की रसीद, ईमेल या मैसेज को भी आप सुरक्षित रख लें.

कैसे रखें पैन कार्ड सुरक्षित?

  • पैन कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए पैन नंबर किसी भी बनजानी वेबसाइट, ऐप या व्हाट्सएप मैसेज पर शेयर न करें.
  • इसके अलावा किसी को पैन कार्ड की फोटोकॉपी देने पर उस पर सिग्नेचर करके केवल जांच हेतु लिखे.
  • इसके अलावा बैंक अकाउंट्स और ऐप्स के लिए स्ट्रांग पासवर्ड रखें और एसएमएस-ईमेल अलर्ट चालू रखें.

ये भी पढ़ें-Bihar Election 2025: अपनी वोटर स्लिप कैसे करें डाउनलोड? जान लें चुटकियों में काम बनाने वाला तरीका

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 06 Nov 2025 12:37 PM (IST)
Tags :
PAN Card Loan Check Fake Loan On PAN PAN Fraud Alert
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Phase 1 Voting : वोट डालने से पहले Khesari ने जो कहा वो सुन सब चौंक गए !
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वो अद्भुत हैं
Bihar Election 2025 Voting : इन बड़े नेताओं की किस्मत आज EVM में हो जाएगी कैद । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: पहले चरण में इन चर्चित चेहरों और बाहुबलियों की किस्मत दांव पर !
अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
इंडिया
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
स्पोर्ट्स
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
बॉलीवुड
रवीना टंडन ने डेब्यू फिल्म से पहले 6-7 मूवीज को किया था रिजेक्ट, बताया सलमान खान संग 'पत्थर के फूल' को क्यों कहा था हां
रवीना टंडन ने डेब्यू फिल्म से पहले 6-7 मूवीज को किया था रिजेक्ट, बताया सलमान खान संग 'पत्थर के फूल' को क्यों कहा था हां
यूटिलिटी
मिनटों में Digilocker से डाउनलोड कर सकते हैं राशन कार्ड, यहां जान लें पूरा प्रॉसेस
मिनटों में Digilocker से डाउनलोड कर सकते हैं राशन कार्ड, यहां जान लें पूरा प्रॉसेस
हेल्थ
कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय
कम नींद और हेयर फॉल के बीच क्या है कनेक्शन? जानें एक्सपर्ट्स की राय
ब्यूटी
आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें
आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget