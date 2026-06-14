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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीConfirm Train Ticket: ट्रेन में कन्फर्म सीट का जुगाड़! बिना एजेंट और फालतु खर्च के ऐसे करें टिकट बुक

Confirm Train Ticket: ट्रेन में कन्फर्म सीट का जुगाड़! बिना एजेंट और फालतु खर्च के ऐसे करें टिकट बुक

Confirm Train Ticket: अब ट्रेन का कन्फर्म टिकट पाने के लिए एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है. यहां से जानें IRCTC पर ऑनलाइन कन्फर्म ट्रेन टिकट बुक करने के आसान तरीके और जरूरी टिप्स.

By : सृष्टि | Updated at : 14 Jun 2026 05:37 PM (IST)
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Confirm Train Ticket: तीज- त्योहार, छुट्टियों और शादी के सीजन में ट्रेन का कन्फर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कई लोग एजेंट की मदद लेते हैं और एजेंट भी आपकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं. कई बार तो एजेंट एक ट्रेन टिकट पर डबल पैसा भी मांग लेते हैं. ऐसे में अब हम आपकी मदद कर रहे हैं. यहां दिए कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप खुद भी IRCTC के जरिए कन्फर्म टिकट बुक करने की संभावना बढ़ा सकते हैं. 

समय पर टिकट बुकिंग

भारतीय रेलवे में अधिकांश ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन 60 दिन पहले खुलता है. लोकप्रिय रूट्स पर सीटें तेजी से भर जाती हैं, इसलिए टिकट बुकिंग शुरू होते ही रिजर्वेशन कराने की कोशिश करें. जितनी जल्दी बुकिंग होगी, कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना उतनी ज्यादा रहेगी. 

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ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से बुकिंग

टिकट बुक करने के लिए हमेशा IRCTC की वेबसाइट या आधिकारिक मोबाइल ऐप का उपयोग करें. यहां सीटों की उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी मिलती है और बुकिंग प्रक्रिया भी सुरक्षित रहती है. यात्रा की तारीख से पहले अकाउंट लॉगिन करके रखना और यात्री विवरण सेव कर लेना समय बचाने में मदद करता है. 

मास्टर लिस्ट फीचर 

IRCTC में Master List नाम का फीचर आता है, जिसमें आप यात्रियों की जानकारी पहले से सेव कर सकते हैं. टिकट बुकिंग के समय बार-बार नाम, उम्र और अन्य जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ती. खासकर तत्काल टिकट बुकिंग में यह फीचर काफी मददगार साबित होता है. 

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तत्काल कोटा 

अगर सामान्य कोटे में सीट नहीं मिल रही है, तो तत्काल टिकट बुकिंग का विकल्प चुना जा सकता है. एसी क्लास के लिए तत्काल बुकिंग सुबह 10 बजे और स्लीपर क्लास के लिए 11 बजे शुरू होती है. बुकिंग शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर लेने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है.

बुक ओनली इफ कन्फर्म

IRCTC में टिकट बुकिंग के दौरान Book Only If Confirmed Berth Is Allotted का ऑप्शन मिलता है. इसे चुनने पर सिस्टम तभी टिकट बुक करेगा जब सीट होगी. इससे लंबी वेटिंग लिस्ट वाले टिकट लेने से बचा जा सकता है. 

पेमेंट की तैयारी

बुकिंग के समय पेमेंट यानी भुगतान में देरी होने पर सीट किसी और को मिल सकती है. इसलिए UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग जैसी पेमेंट सुविधाएं पहले से तैयार रखें. कई यात्रियों का अनुभव है कि तेज भुगतान से टिकट कन्फर्म होने की संभावना बढ़ जाती है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

यात्रा की तारीख लचीली हो तो अलग- अलग ट्रेन, अलग क्लास या दूसरे कोटे में सीट तलाश सकते हैं. कई बार स्लीपर में सीट न मिलने पर 3AC या दूसरे किसी कोच में टिकट होता है. कन्फर्म ट्रेन टिकट के लिए एजेंट को पैसे देना हमेशा जरूरी नहीं होता है. सही समय पर बुकिंग, IRCTC के फीचर्स का इस्तेमाल और थोड़ी तैयारी के साथ आप खुद भी आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं. इससे पैसे की भी बचत होगी.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 14 Jun 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Train Train Ticket Tatkal Ticket Utility News
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