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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थBrain Tumor Symptoms: मामूली सिरदर्द कब बन जाता है गंभीर खतरा? डॉक्टर से जानें ब्रेन ट्यूमर के छिपे हुए लक्षण

Brain Tumor Symptoms: मामूली सिरदर्द कब बन जाता है गंभीर खतरा? डॉक्टर से जानें ब्रेन ट्यूमर के छिपे हुए लक्षण

Balance Problems: हर सिरदर्द चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर दर्द लगातार बढ़ रहा हो, बार-बार हो रहा हो, नींद से जगा दे या पहले के मुकाबले अलग महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

Written By : सोनम |  Edited By: Sonam |  Updated at : 29 Jun 2026 10:39 AM (IST)
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Early Warning Signs Of Brain Tumor: सिरदर्द एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी परेशान होता है. ज्यादातर मामलों में इसकी वजह तनाव, नींद की कमी, डिहाइड्रेशन, लंबे समय तक स्क्रीन देखने या थकान जैसी सामान्य स्थितियां होती हैं. थोड़ा आराम, पर्याप्त पानी और जरूरत पड़ने पर दवा लेने से यह ठीक भी हो जाता है. लेकिन जब सिरदर्द बार-बार लौटने लगे, पहले से अलग महसूस हो या इसके साथ कुछ असामान्य लक्षण दिखाई दें, तब इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है. 

इस गंभीर बीमारी के हो सकते हैं लक्षण

अक्सर लोग मानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का पहला संकेत असहनीय सिरदर्द होता है, लेकिन हकीकत इससे अलग है. कई बार शुरुआती लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें तनाव, बढ़ती उम्र या काम के दबाव का असर समझ लेते हैं. यही वजह है कि बीमारी का पता लगने में देरी हो जाती है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रोक के अनुसार, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण उसके आकार, स्थान और बढ़ने की गति पर निर्भर करते हैं. सिरदर्द के अलावा याददाश्त में बदलाव, नजर कमजोर होना, व्यवहार में परिवर्तन, दौरे पड़ना और संतुलन बिगड़ना भी इसके संकेत हो सकते हैं. 

कैसे होती है ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत?

डॉ. उज्ज्वल येओले ने TOI को बताया कि यह एक बड़ा भ्रम है कि ब्रेन ट्यूमर हमेशा सिरदर्द से ही शुरू होता है. कई मरीजों में शुरुआत में याददाश्त कमजोर होने लगती है, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है या व्यवहार में बदलाव दिखाई देता है. कुछ लोगों को बोलने में कठिनाई होने लगती है, जबकि कुछ की नजर धुंधली होने लगती है. चूंकि दिमाग का हर हिस्सा अलग-अलग कार्यों को कंट्रोल करता है, इसलिए ट्यूमर का असर भी उसी के अनुसार दिखाई देता है.

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कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए?

डॉ. उज्ज्वल येओले के मुताबिक, हर सिरदर्द चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर दर्द लगातार बढ़ रहा हो, बार-बार हो रहा हो, नींद से जगा दे या पहले के मुकाबले अलग महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. खासतौर पर अगर इसके साथ उल्टी, धुंधला दिखना, कमजोरी, भ्रम या अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी मौजूद हों तो जांच करवाना जरूरी हो जाता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रोक की रिसर्च भी बताती है कि गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जुड़े सिरदर्द समय के साथ बढ़ सकते हैं और उनके साथ अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं.

क्या होते हैं इसके लक्षण?

ब्रेन ट्यूमर के कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें परिवार के लोग मरीज से पहले पहचान लेते हैं. अचानक चिड़चिड़ापन बढ़ना, बात करने के तरीके में बदलाव, सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाना या बार-बार चीजें भूलना ऐसे संकेत हो सकते हैं जिन्हें अक्सर लोग मानसिक तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इसी तरह धुंधला या डबल दिखना, चलते समय संतुलन बिगड़ना, हाथ-पैरों में कमजोरी महसूस होना या सही शब्द खोजने में परेशानी होना भी चेतावनी के संकेत हो सकते हैं. ब्रेन ट्यूमर को पूरी तरह रोकने का कोई निश्चित तरीका फिलहाल मौजूद नहीं है. हालांकि समय रहते लक्षणों को पहचानना और जांच करवाना सबसे अहम कदम है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Brain Tumor Brain Tumor Symptoms Persistent Headache
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