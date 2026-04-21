Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोसायटी की मंजूरी से पार्किंग में EV चार्जर लग सकते हैं।

2.5 साल की लड़ाई के बाद रक्षित सोमानी को मिली जीत।

सोसायटी सुरक्षा, जबकि मालिक ने दी सही वायरिंग की गारंटी।

नए नियम: सोसायटी निवासी को EV चार्जर लगाने से नहीं रोक सकती।

Electric vehicles: आजकल लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसे लेने से पहले एक सवाल जो मन में आता है और वह है कि क्या हाउसिंग सोसाइटी में अपने पार्किंग स्लॉट पर EV चार्जर लगवा सकते हैं या नहीं? तो इसके लिए आपको यह जानना जरूरी होगा कि अगर आपके पास सही वायरिंग और जरूरी मंजूरी है तो आप अपनी पार्किंग में EV चार्जर लगवा सकते हैं. कानून इसके लिए आपको अधिकार देता है.

2.5 साल चली लड़ाई, फिर मिली जीत

ऐसा ही एक मामला सामने आया है, यहां रक्षित सोमानी नाम के एक व्यक्ति ने 2.5 साल पहले 1 करोड़ की Mercedes-Benz EQB खरीदी थी, लेकिन उनकी हाउसिंग सोसाइटी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पार्किंग में चार्जर लगाने के लिए NOC देने से इनकार कर दिया. ये लड़ाई काफी लंबी चली, लेकिन आखिरकार उन्हें चार्जर लगाने की अनुमति मिल गई. उन्होंने बताया कि मजबूरन उन्हें पब्लिक चार्जर का इस्तेमाल करना पड़ा, जहां खर्च 3.5-4 रुपये/ किमी है, जबकि घर पर सिर्फ 1.5 रुपये/किमी पड़ता है.

सोसाइटी vs रक्षित सोमानी: किसका क्या तर्क था?

बता दें कि इस मामले में सोसाइटी का कहना थी कि EV चार्जर से सुरक्षा खतरा हो सकता है. खासकर पुरानी बिल्डिंग में जहां बिजली का लोड कम होता है और साथ ही बेसमेंट में आग लगने का डर रहता है. वहीं रक्षित सोमानी का तर्क था कि उनके पास कंपनी के मंजूर Mercedes-Benz EQB चार्जर, सही वायरिंग और बिजली बोर्ड की अनुमति पहले से ही थी, इसलिए इसे रोकना गलत है.

क्या कहते हैं नियम?

अगर बात करें नियम कि तो बिजली मंत्रायल के 2024 के दिशा-निर्देशों के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी किसी भी निवासी को उसके आवंटित पार्किंग स्लॉट में EV चार्जर लगाने से नहीं रोक सकती है. यह जरूर है कि सोसाइटी बिजली लोड को लेकर चिंता जता सकती है, लेकिन सीधे मना करने का अधिकार नहीं है. अगर आपके पास सही इंस्टॉलेशन, मंजूरी और सेफ्टी का इंतजाम है तो आप EV चार्जर लगवा सकते हैं.