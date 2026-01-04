ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को थर्ड पार्टी एजेंट कैसे लगा रहे चूना? जानें इनसे बचने के आसान तरीके

कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ को सबसे भरोसेमंद बचत योजना में गिना जाता है. इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों बराबर योगदान करते हैं, ताकि भविष्य में एक सुरक्षित फंड तैयार हो सके. ईपीएफ का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है. वहीं समय-समय पर पीएफ खाताधारकों को पैसे निकालने, अकाउंट ट्रांसफर करने या केवाईसी अपडेट करने जैसी जरूरत पड़ती है. यह सभी सेवाएं ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल और उमंग ऐप पर आसानी से उपलब्ध है. बावजूद इसके कई लोग अनजाने में थर्ड पार्टी एजेंट के झांसे में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं. ऐसी में चलिए आज हम आपको बताते हैं की थर्ड पार्टी एजेंट लोगों को कैसे चुना लगा रहे हैं और इससे बचने के सबसे आसान तरीके क्या है.

थर्ड पार्टी एजेंट कैसे करते हैं ठगी?

ईपीएफओ ने साफ किया है कि उसने किसी भी थर्ड पार्टी को पीएफ से जुड़ी सेवाएं देने की अनुमति नहीं दी. इसके बावजूद कुछ लोग खुद को ईपीएफओ से जुड़ा बता कर फोन कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए संपर्क करते हैं. यह एजेंट सरकारी नाम, लोगो या आधिकारिक भाषा का इस्तेमाल कर भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं और फिर लोगों से ठगी करते हैं. वहीं पीएफ से जुड़ी सभी सेवाएं जैसे पैसा निकालना, केवाईसी अपडेट करना या अकाउंट की जानकारी लेना पूरी तरह फ्री है. इसके लिए किसी एजेंट या बिचौलिए को पैसे देने की जरूरत नहीं है. अगर कोई इन सेवाओं के बदले पैसे मांगता है तो समझ जाए कि वह ठगी कर रहा है.

कौन सी जानकारी कभी शेयर नहीं करनी चाहिए?

ईपीएफओ कभी भी फोन, मैसेज या ईमेल के जरिए आधार नंबर, पैन, बैंक डिटेल्स या ओटीपी नहीं मांगता. अगर कोई खुद को ईपीएफओ का एजेंट बता कर ऐसी जानकारी मांगे तो उसे तुरंत नजरअंदाज करना चाहिए.

पीएफ बैलेंस और पासबुक नियमित चेक करें

अपने पीएफ खाते की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आप समय-समय पर ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर जाकर बैलेंस और पासबुक चेक करते रहे. इससे किसी भी संदिग्ध या अनधिकृत लेनदेन का समय रहते पता चल सकता है.

ठगी होने पर क्या करें?

अगर आपके साथ ईपीएफओ अकाउंट से जुड़ी किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है, तो तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं. साथ ही ईपीएफओ के ऐप EPF i-Grievance Management System पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

