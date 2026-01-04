हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को थर्ड पार्टी एजेंट कैसे लगा रहे चूना? जानें इनसे बचने के आसान तरीके

ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को थर्ड पार्टी एजेंट कैसे लगा रहे चूना? जानें इनसे बचने के आसान तरीके

ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल और उमंग ऐप पर आसानी से उपलब्ध है. बावजूद इसके कई लोग अनजाने में थर्ड पार्टी एजेंट के झांसे में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 04 Jan 2026 08:18 AM (IST)
कर्मचारियों के रिटायरमेंट के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ को सबसे भरोसेमंद बचत योजना में गिना जाता है. इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों बराबर योगदान करते हैं, ताकि भविष्य में एक सुरक्षित फंड तैयार हो सके. ईपीएफ का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है. वहीं समय-समय पर पीएफ खाताधारकों को पैसे निकालने, अकाउंट ट्रांसफर करने या केवाईसी अपडेट करने जैसी जरूरत पड़ती है. यह सभी सेवाएं ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल और उमंग ऐप पर आसानी से उपलब्ध है. बावजूद इसके कई लोग अनजाने में थर्ड पार्टी एजेंट के झांसे में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं. ऐसी में चलिए आज हम आपको बताते हैं की थर्ड पार्टी एजेंट लोगों को कैसे चुना लगा रहे हैं और इससे बचने के सबसे आसान तरीके क्या है. 

थर्ड पार्टी एजेंट कैसे करते हैं ठगी?

ईपीएफओ ने साफ किया है कि उसने किसी भी थर्ड पार्टी को पीएफ से जुड़ी सेवाएं देने की अनुमति नहीं दी. इसके बावजूद कुछ लोग खुद को ईपीएफओ से जुड़ा बता कर फोन कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए संपर्क करते हैं. यह एजेंट सरकारी नाम, लोगो या आधिकारिक भाषा का इस्तेमाल कर भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं और फिर लोगों से ठगी करते हैं. वहीं पीएफ से जुड़ी सभी सेवाएं जैसे पैसा निकालना, केवाईसी अपडेट करना या अकाउंट की जानकारी लेना पूरी तरह फ्री है. इसके लिए किसी एजेंट या बिचौलिए को पैसे देने की जरूरत नहीं है. अगर कोई इन सेवाओं के बदले पैसे मांगता है तो समझ जाए कि वह ठगी कर रहा है. 

कौन सी जानकारी कभी शेयर नहीं करनी चाहिए?

ईपीएफओ कभी भी फोन, मैसेज या ईमेल के जरिए आधार नंबर, पैन, बैंक डिटेल्स या ओटीपी नहीं मांगता. अगर कोई खुद को ईपीएफओ का एजेंट बता कर ऐसी जानकारी मांगे तो उसे तुरंत नजरअंदाज करना चाहिए. 

पीएफ बैलेंस और पासबुक नियमित चेक करें 

अपने पीएफ खाते की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आप समय-समय पर ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर जाकर बैलेंस और पासबुक चेक करते रहे. इससे किसी भी संदिग्ध या अनधिकृत लेनदेन का समय रहते पता चल सकता है. 

ठगी होने पर क्या करें?

अगर आपके साथ ईपीएफओ अकाउंट से जुड़ी किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है, तो तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं. साथ ही ईपीएफओ के ऐप EPF i-Grievance Management System पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 04 Jan 2026 08:18 AM (IST)
EPF Fraud Third Party Agents EPFO Scam Alert PF Account Safety
