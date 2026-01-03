हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गणतंत्र दिवस परेड 2026 के टिकट कैसे और कहां से लें, जानिए पूरी प्रक्रिया

गणतंत्र दिवस परेड 2026 देखने के लिए टिकट जरूरी होता है. टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बुक किए जा सकते हैं. जानिए टिकट की कीमत, बुकिंग तारीख और पूरी प्रक्रिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 03 Jan 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

गणतंत्र दिवस 2026 का समय धीरे-धीरे पास आ रहा है और लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है. हर साल गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के मौके पर हजारों लोग अपने परिवार के साथ कर्तव्य पथ पर इकट्ठा होते हैं और परेड का आनंद लेते हैं. इस दौरान लोग भारत की सैन्य शक्ति की झलक देखते हैं और यह समझते हैं कि कैसे हमारे देश के वीर जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं. परेड के दौरान मार्च करते सैनिकों का जोश और ताकत देखकर हर भारतीय को अपने सैनिकों पर गर्व महसूस होता है. लोग बड़े उत्साह के साथ सैन्य हथियारों की परेड देखते हैं और भारत की सैन्य क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं.

अगर आप भी अपने परिवार के साथ गणतंत्र दिवस परेड देखने जाना चाहते हैं, तो इसके लिए टिकट की आवश्यकता होती है. इस लेख के जरिए हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि आप गणतंत्र दिवस परेड के टिकट कैसे और कहां से ले सकते हैं.

टिकट बुकिंग कब शुरू होती है?

अगर आप गणतंत्र दिवस के मौके पर अकेले या अपने परिवार के साथ कर्तव्य पथ पर होने वाली रिपब्लिक डे परेड का आनंद उठाना चाहते हैं, तो इसके टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त किए जा सकते हैं. पिछले साल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया 2 जनवरी से 11 जनवरी के बीच शुरू हुई थी. इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि टिकट बुकिंग इन्हीं तारीखों के आसपास शुरू हो सकती है.

रिपब्लिक डे परेड टिकट की कीमत

अगर रिपब्लिक डे परेड के टिकट की कीमत की बात करें, तो यह अलग-अलग आयु वर्ग और बैठने की जगह के अनुसार तय की जाती है. आमतौर पर टिकट का मूल्य 20 रुपये से 100 रुपये के बीच होता है. टिकट की कीमत रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है.

टिकट कैसे प्राप्त करें?

अगर आप ऑनलाइन माध्यम से रिपब्लिक डे परेड का टिकट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट rashtraparv.gov.in और aamantran.mod.gov.in पर जाना होगा. इसके अलावा भारत सरकार के आमंत्रण ऐप के माध्यम से भी टिकट बुक किए जा सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन माध्यम से रिपब्लिक डे परेड के टिकट लेना चाहते हैं, तो यह सुविधा भी उपलब्ध होती है. हालांकि, ज्यादा भीड़ होने की वजह से ऑफलाइन टिकट मिलने में परेशानी हो सकती है. ऑफलाइन टिकट काउंटर आमतौर पर शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जैसी जगहों पर लगाए जाते हैं.

Published at : 03 Jan 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Republic Day Tickets Republic Day Parade 2026 Kartavya Path Parade Republic Day Ticket Booking
