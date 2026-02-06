हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन छूटने से कितनी देर पहले तक चेंज करवा सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन, जानें क्या है नियम? 

ट्रेन छूटने से कितनी देर पहले तक चेंज करवा सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन, जानें क्या है नियम? 

रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री ट्रेन के स्टेशन से प्रस्थान से 24 घंटे पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है और इसके लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 06 Feb 2026 12:35 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल है. रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत का रेलवे नेटवर्क चौथे स्थान पर आता है. हर दिन करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. इनमें से ज्यादातर लोग रिजर्वेशन टिकट लेकर यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन कोच में सीट, बर्थ और दूसरे सुविधा मिलती है. आमतौर पर यात्री उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं, जहां से टिकट बुक की जाती है. लेकिन कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं, जब बोर्डिंग स्टेशन बदलने की जरूरत पड़ जाती है. दरअसल कई बार यात्रा से पहले प्लान बदल जाता है या किसी कारण से यात्री अपने तय बोर्डिंग स्टेशन पर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं. ऐसे में दूसरा नजदीकी स्टेशन ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है. वहीं इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा देता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ट्रेन छूटने से कितनी देर पहले तक बोर्डिंग स्टेशन चेंज करवा सकते हैं और इसे लेकर क्या नियम है. 

कितनी देर पहले तक बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन?

रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री ट्रेन के स्टेशन से प्रस्थान से 24 घंटे पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है और इसके लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है. उदाहरण के तौर पर अगर आपकी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बुक है, लेकिन आप हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो तय समय सीमा के अंदर बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकता है. 

कैसे बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन?

  • बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए सबसे पहले यात्री को आईआरसीटीसी की ऑफिशल वेबसाइट irctc.co.in पर जाना होगा.
  • यहां यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना होगा.
  •  लॉगिन करने के बाद बुकिंग टिकट हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा. 
  • इसके बाद संबंधित टिकट को सेलेक्ट करें,  जिसमें ट्रेन नंबर और प्रस्थान का समय दर्ज होगा. 
  • फिर नीचे की ओर चेंज बोर्डिंग प्वाइंट का ऑप्शन दिखाई देगा. 
  • इस पर क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट से नया स्टेशन सेलेक्ट करें और सबमिट कर दें.  
  • यह प्रक्रिया पूरी होते ही बोर्डिंग स्टेशन बदल जाएगा और कंफर्मेशन मिल जाएगा.

इन बातों का भी रखें खास ध्यान 

एक बार बोर्डिंग स्टेशन बदलने के बाद पुराने बोर्डिंग स्टेशन से आपकी सीट किसी दूसरे यात्री को अलोट की जा सकती है. यह सुविधा केवल ऑनलाइन उपलब्ध है. टिकट काउंटर से बोर्डिंग स्टेशन नहीं बदला जा सकता है. वहीं रेलवे अब बोर्डिंग नियमों को और सख्त व तकनीकी बना रहा है. जिसके अनुसार अब अगर कोई यात्री अपने तय बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन में सवार नहीं होता है, तो टीटीई अब अगले स्टेशन तक इंतजार नहीं करेंगे. ट्रेन के बोर्डिंग स्टेशन से निकलते ही अगर यात्री अपनी सीट पर मौजूद नहीं मिला तो टीटीई तुरंत सिस्टम में नोट टर्न अप दर्ज करेंगे. इसके बाद वह सीट किसी और यात्री को दे दी जाएगी. ऐसे में अगर आपको अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलना है तो तय समय सीमा में स्टेशन बदलना जरूरी है नहीं तो आपकी सीट किसी ओर को दी जा सकती है. 

ये भी पढ़ें: सिर्फ सस्ती कैब बुक नहीं करेगा Bharat Taxi App, मेट्रो टिकट भी होंगे बुक, जानें इसके सभी फीचर्स

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 06 Feb 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Change Boarding Station Rule IRCTC Boarding Station Change
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
दिल्ली NCR
'पैसे दे कर करवाया जा रहा...', लापता लोगों की खबर पर अब क्या बोल गई दिल्ली पुलिस?
'पैसे दे कर करवाया जा रहा...', लापता लोगों की खबर पर अब क्या बोल गई दिल्ली पुलिस?
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Manipur Violence: मणिपुर में सुरक्षाबलों के साथ झड़प, भारी सुरक्षा बल तैनात | Breaking | ABP News
Top News: इस घंटे की बडी खबरें | |india US Trade Deal | RBI Policy | Trump | UP Politics|Budget 2026
Jammu Kashmir: बारामूला में बड़ा हादसा, पेट्रोल टैंकर में लगी भीषण आग | Breaking | ABP News
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | |india US Trade Deal | RBI Policy | Trump | UP Politics | Budget 2026
Delhi Missing People: दिल्ली में गायब होते बच्चों पर पुलिस का आया चौंकाने वाला बयान | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
दिल्ली NCR
'पैसे दे कर करवाया जा रहा...', लापता लोगों की खबर पर अब क्या बोल गई दिल्ली पुलिस?
'पैसे दे कर करवाया जा रहा...', लापता लोगों की खबर पर अब क्या बोल गई दिल्ली पुलिस?
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
बॉलीवुड
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज, जानें पूरा मामला
'घूसखोर पंडत' पर क्यों हो रहा है विवाद? मनोज बाजपेयी की फिल्म को लेकर लखनऊ में केस दर्ज
हेल्थ
Cancer Disease: शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
शरीर के किन अंगों में सबसे पहले होता है कैंसर? होश उड़ा देगी यह रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम... तोतली आवाज में छोटी सी गुड़िया का वीडियो वायरल, मासूमियत कर देगी फिदा
जनरल नॉलेज
पाकिस्तान पर किस देश का कितना कर्ज, क्या भारत से भी लिया है उधार?
पाकिस्तान पर किस देश का कितना कर्ज, क्या भारत से भी लिया है उधार?
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget