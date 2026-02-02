किराये पर रहें या घर खरीदें, जान लीजिए ज्यादा फायदा किसमें है

House Buying Or Rent: कई लोग हैं जो किराए के घरों में रहते हैं. तो कई लोग हैं जो सोचते हैं उनका खुद का घर होना चाहिए. लेकिन कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फायदे का सौदा कौनसा है. घर लेना या किराये पर रहना. आपको बता दें कि यह फैसला सिर्फ सुविधा का नहीं बल्कि पैसों का भी होता है. अक्सर लोग भावनाओं में घर खरीद लेते हैं या लंबे समय तक किराये पर रहकर असमंजस में रहते हैं. कई मामलों में किराया देना ज्यादा सही साबित होता है. तो कई बार होम लोन लेकर घर खरीदना टैक्स बचत के साथ संपत्ति बनाने का रास्ता बन जाता है. चलिए आपको बताते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के नजरिये से क्या है फायदेमंद.

किराये के घर में रहने पर क्या मिलते हैं फायदे?

किराये के घर में रहने वालों के लिए सबसे बड़ा फायदा HRA छूट के तौर पर मिलता है. अगर आपकी सैलरी में HRA शामिल है. तो आप किराया के बेसिस पर अच्छी खासी टैक्स छूट ले सकते हैं. पुरानी टैक्स व्यवस्था में यह छूट काफी असरदार होती है. मेट्रो शहरों में रहने पर यह छूट और ज्यादा हो सकती है. किराये पर रहने से आपको लोकेशन बदलने की आजादी भी मिलती है. नौकरी या ट्रांसफर की सिचुएशम में घर बदलना आसान होता है. इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और बड़े खर्चों की जिम्मेदारी मालिक की होती है. .

घर खरीदने पर कैसे मिलते हैं टैक्स फायदे?

घर खरीदने पर होम लोन के जरिए दो तरह के बड़े टैक्स फायदे मिलते हैं. पहला लोन के ब्याज पर छूट और दूसरा प्रिंसिपल अमांउट पर कटौती. इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम होती है. खुद के घर में रहने पर किराये का खर्च खत्म होता है और ईएमआई एक संपत्ति बनाने में लगती है. हालांकि शुरुआत में डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे खर्च भारी लगते हैं. प्रॉपर्टी तुरंत बिकाऊ नहीं होती. फिर भी लंबे समय में यह एक मजबूत एसेट बनती है. सही प्लानिंग के साथ होम लोन टैक्स बचत और फ्यूचर सेफ्टी दोनों दे सकता है.

आपके लिए कौनसा ऑप्शन सही?

आपके लिए सही ऑप्शन आपकी इनकम, नौकरी की स्टेबिलिटी, शहर और आगे की प्लानिंग पर डिपेंड करता है. अगर आपकी नौकरी में बार बार लोकेशन बदलती है. तो किराया ज्यादा समझदारी भरा है. लेकिन अगर इनकम सही है. लंबे समय तक एक ही शहर में रहना है और संपत्ति बनानी है. टैक्स बेनिफिट भी लेने हैं. तो घर खरीदना बेहतर साबित हो सकता है.

