हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीइनकम टैक्स में गड़बड़ी पर अब नहीं होगी जेल, सरकार ने बदल दिया है ये नियम

इनकम टैक्स में गड़बड़ी पर अब नहीं होगी जेल, सरकार ने बदल दिया है ये नियम

Income Tax Rules: इनकम टैक्स गड़बड़ी के मामलों में अब जेल की सजा नहीं होगी. नए नियमों के तहत टैक्सपेयर्स सिर्फ जुर्माना के साथ में टैक्स और ब्याज भरकर मामला निपटा सकेंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Feb 2026 03:51 PM (IST)
Income Tax Rules: इनकम टैक्स गड़बड़ी के मामलों में अब जेल की सजा नहीं होगी. नए नियमों के तहत टैक्सपेयर्स सिर्फ जुर्माना के साथ में टैक्स और ब्याज भरकर मामला निपटा सकेंगे.

देश में बड़ी संख्या में लोग इनकम टैक्स भरते हैं और हर साल रिटर्न, नोटिस और नियमों की चिंता से गुजरते हैं. इसी को लेकर बजट 2026 में ऐसे बदलाव सामने आए हैं. जो कि टैक्सपेयर्स के लिए राहत लेकर आए हैं. चलिए बताते हैं.

1/6
बजट में आय में गड़बड़ी या टैक्स छिपाने के मामलों को आपराधिक दायरे से बाहर किया जा रहा है. पहले ऐसे मामलों में जेल की सजा का डर रहता था. अब इस डर की जगह जुर्माना भरकर मामला सुलझाने का रास्ता रखा गया है.
बजट में आय में गड़बड़ी या टैक्स छिपाने के मामलों को आपराधिक दायरे से बाहर किया जा रहा है. पहले ऐसे मामलों में जेल की सजा का डर रहता था. अब इस डर की जगह जुर्माना भरकर मामला सुलझाने का रास्ता रखा गया है.
2/6
यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स कानून का हिस्सा होगा. इससे ईमानदार करदाताओं को राहत मिलेगी और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी. सरकार चाहती है कि लोग अपनी मर्जी से अपनी आय घोषित करें न कि सजा के डर से.
यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स कानून का हिस्सा होगा. इससे ईमानदार करदाताओं को राहत मिलेगी और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी. सरकार चाहती है कि लोग अपनी मर्जी से अपनी आय घोषित करें न कि सजा के डर से.
Published at : 02 Feb 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Income Tax Utility News Income Tax Rules Budget 2026

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
महाराष्ट्र
'अजित पवार मुझे जरूर बताते', NCP के विलय पर बोले CM फडणवीस तो उद्धव गुट ने कहा, 'यही तो...'
'अजित पवार मुझे जरूर बताते', NCP के विलय पर बोले CM फडणवीस, अब उद्धव गुट ने साधा निशाना
विश्व
Balochistan Gwadar Port: भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
बॉलीवुड
थिएट्रिकल बैन के बावजूद पाकिस्तान में OTT पर धड़ल्ले से देखी जा रही 'धुरंधर', नेटफ्लिक्स पर आते ही बनी नंबर 1
पाकिस्तान में ओटीटी पर धडल्ले से देखी जा रही 'धुरंधर', नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Budget 2026: बजट में बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरक्या मिला, आसान शब्दों में समझिए | Paisa Live
SIR Controversy :
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार.मास्टरमाइंड गिरफ्तार | Breaking
Data Centers और AI से तेज़ होगी Economic Growth | Interview | Paisa Live
IND Vs PAK : बॉयकॉट के बाद मंडराने लगे Pakistan पर खतरे के बादल ! | T20 World Cup

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
महाराष्ट्र
'अजित पवार मुझे जरूर बताते', NCP के विलय पर बोले CM फडणवीस तो उद्धव गुट ने कहा, 'यही तो...'
'अजित पवार मुझे जरूर बताते', NCP के विलय पर बोले CM फडणवीस, अब उद्धव गुट ने साधा निशाना
विश्व
Balochistan Gwadar Port: भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
बॉलीवुड
थिएट्रिकल बैन के बावजूद पाकिस्तान में OTT पर धड़ल्ले से देखी जा रही 'धुरंधर', नेटफ्लिक्स पर आते ही बनी नंबर 1
पाकिस्तान में ओटीटी पर धडल्ले से देखी जा रही 'धुरंधर', नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1
क्रिकेट
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
लाइफस्टाइल
Why Dogs Sleep Near Doors: नरम बिस्तर छोड़ आखिर दरवाजे पर ही क्यों सोता है आपका कुत्ता? जान लीजिए इसके पीछे की असली वजह
नरम बिस्तर छोड़ आखिर दरवाजे पर ही क्यों सोता है आपका कुत्ता? जान लीजिए इसके पीछे की असली वजह
शिक्षा
बजट में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का ऐलान, इन लैब्स में क्या सिखाया जाएगा?
बजट में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का ऐलान, इन लैब्स में क्या सिखाया जाएगा?
यूटिलिटी
बस आने वाली है किसान निधि की 22वीं किस्त, घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
बस आने वाली है किसान निधि की 22वीं किस्त, घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget