इनकम टैक्स में गड़बड़ी पर अब नहीं होगी जेल, सरकार ने बदल दिया है ये नियम
Income Tax Rules: इनकम टैक्स गड़बड़ी के मामलों में अब जेल की सजा नहीं होगी. नए नियमों के तहत टैक्सपेयर्स सिर्फ जुर्माना के साथ में टैक्स और ब्याज भरकर मामला निपटा सकेंगे.
देश में बड़ी संख्या में लोग इनकम टैक्स भरते हैं और हर साल रिटर्न, नोटिस और नियमों की चिंता से गुजरते हैं. इसी को लेकर बजट 2026 में ऐसे बदलाव सामने आए हैं. जो कि टैक्सपेयर्स के लिए राहत लेकर आए हैं. चलिए बताते हैं.
Published at : 02 Feb 2026 03:51 PM (IST)
