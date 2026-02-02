इनकम टैक्स में गड़बड़ी पर अब नहीं होगी जेल, सरकार ने बदल दिया है ये नियम

यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स कानून का हिस्सा होगा. इससे ईमानदार करदाताओं को राहत मिलेगी और सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी. सरकार चाहती है कि लोग अपनी मर्जी से अपनी आय घोषित करें न कि सजा के डर से.